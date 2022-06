“El Bronco” seguirá sus dos procesos en libertad: le dan prisión domiciliaria

AGENCIAS

Monterrey, NL, 11 de junio- Una juez de control le retiró la prisión preventiva al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y le dictó como nueva medida cautelar el resguardo domiciliario, dentro del proceso instruido contra “El Bronco” por delitos electorales, informó Gabriel García Pérez, abogado del ex mandatario estatal, quien permanece internado en el Hospital Universitario desde el pasado primero de mayo donde ha sufrido tres intervenciones quirúrgicas que lo pusieron en riesgo de perder la vida.

Al recordar el abogado que el 2 de junio su cliente fue beneficiado por una modificación similar, cuando un juez de control sustituyó la prisión preventiva por resguardo domiciliario en el caso de la acusación por abuso de autoridad, Rodríguez Calderón ya no regresará al penal de Apodaca, y podrá continuar ambos procesos en libertad, ya sea en un hospital privado si sus médicos particulares lo consideran necesario o en su casa de Morelos 422 en el municipio de García.

García Pérez detalló que este sábado fueron convocados a una audiencia de variación y modificación de la medida cautelar, consiguiendo que una juez de control le quitara al ingeniero la prisión preventiva que prevalecía en la causa relacionada con presuntos delitos electorales por la cual fue detenido el pasado 15 de marzo.

“Fue decretada la inmediata libertad del ingeniero, y lo que hoy comunicamos es que por el momento él ya no cuenta con ninguna prisión preventiva, está en libertad y continuará su proceso con otra medida cautelar de resguardo domiciliario”, asentó el abogado.

Con esta resolución, explicó el abogado, se pone fin a 88 días en los que “El Bronco” estuvo sujeto a prisión preventiva, si bien en el penal de Apodaca permaneció internado del 15 de marzo al primero de mayo, cuando fue llevado de urgencia al Hospital Universitario, al sufrir complicaciones en su salud, donde fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas que pusieron en riesgo su vida.

“Fue un camino arduo, un camino muy complicado para el ingeniero y para su familia, pero afortunadamente pudimos resolver esta situación” y decir que no volverá al Cereso de Apodaca y en su momento cuando los médicos así lo determinen podrá volver a su casa”, declaró García Pérez.

El defensor de “El Bronco”, comentó que la juez de control atendió los argumentos del equipo legal, en el sentido de que por la situación de salud del ex gobernador, cambiaron las circunstancias que habían llevado a dictarle prisión preventiva, tales como el riesgo de sustracción o fuga, pues no hay riesgo de que no pueda ser localizado porque estará en su casa de Morelos 422 en García, lo cual también así se determinó el dos de junio en el proceso por abuso de autoridad.

Adalina Dávalos Martínez, esposa de Rodríguez Calderón agradeció a todos los que al menos en estos 42 días que ha estado en el Hospital, se mantuvieron al pendiente de su salud, y agradeció Dios por “tener esta gran noticia que esperaban sus hijos, a que Jaime pueda regresar a su casa a llevar sus procesos”.

Declaró Adalina, “ni me cansé ni me canso de seguir alzando la voz, de que hoy veo que hay justicia, que después de 88 días podemos decir que ya hubo un juez que determinó que puede llevar el proceso desde su casa.

Dávalos Martínez comentó que sus médicos determinarán si está en condiciones para salir en unas horas o de aquí a los primeros días de la próxima semana, para ser llevado a un hospital privado o a su casa. Reconoció que seguirá inestable, pues han sido días muy difíciles por las cirugías a que fue sometido y las complicaciones de la segunda operación, días en los que tuvo presión alta o a veces muy baja, dolores de cabeza y mareos.

La esposa de Rodríguez Calderón se mostró contenta de que ya su esposo pueda estar sin custodia de la Agencia de Administración Penitenciaria, y que tanto ella como sus hijos lo puedan acompañar en su proceso de recuperación o cuidados de su salud, pues con la prisión preventiva, sólo podía verlo una hora. Dijo que hoy empieza con líquidos y alimentación blanda.

El abogado Gabriel Pérez, expresó que siempre la intención del ingeniero y de sus defensores, ha sido que se enfrenten los procesos. “Hoy se logra algo muy importante que se haga justicia de su presunción de inocencia y le fuera cambiada la medida cautelar por resguardo domiciliario”.

Además, comentó García Pérez, están pendientes dos amparos para tratar de echar abajo las vinculaciones a proceso por delitos electorales y abuso de autoridad. En el primer caso ya se realizó la audiencia y están en espera de que se dicte la sentencia, mientras en el segundo juicio la audiencia se realizará el 21 de junio, y si resultan favorables “los actos de vinculación quedarán sin efecto, al igual que las medidas cautelares”.