Marco Antonio Vázquez Villanueva

Les hace falta un zape…

Apenas terminó la elección el domingo pasado y comenzaron a circular listas y listas de personajes que presuntamente ocuparan una Secretaría de Estado y diversos puestos de poder en la administración que viene.

Es una grosería repetir algunos nombres de hombres y mujeres que se han expuesto como futuros miembros del gabinete morenista ya que son personajes que merecerían más una auditoria a su pasado, con las consecuentes sanciones, que una oportunidad para estar en puestos donde hay presupuestos que rasguñar, por lo que omitiremos ese penoso camino con las disculpas a quienes si merecen una oportunidad, además, nuestra tarea debe estar más centrada en lo que necesita Tamaulipas que en satisfacer intereses de grupos o personales y, por si ello fuera poco, mejor hay que dejarle la tarea de adivinar a personajes como Mohni vidente, que ellos hagan el ridículo mientras nosotros contamos historias.

A qué vamos, pues a la urgente necesidad de frenar todo ese tipo de rumores que le hacen mucho daño a Tamaulipas, que alejan a los seguidores de Américo Villarreal de la futura administración o acerca a los rapaces al mismo, por una sencilla razón, para crear el gabinete todavía falta mucho y se debe hacer conforme a lo prometido en campaña, analizando que necesitamos y quien cumple con el perfil para cumplir lo expuesto a la hora de pedir votos.

Si, es prácticamente imposible frenar los rumores porque los esparcen quienes sueñan con tener cargos o quienes pretenden que comience el fuego amigo contra los que ahí se expongan, pero bien vale la pena hacer el llamado a la tranquilidad, a permitir que el gobernador electo tome el mando y asuma el liderazgo que le ha conferido el pueblo, que lo haga con mano firme, más que eso, que lo haga pensando en quienes con su voto le confiaron el futuro de Tamaulipas, de sus hijos, el propio.

Es, en ese sentido, que Américo a través de su grupo cercano debe hacer un llamado a sus seguidores, a quienes anduvieron en la campaña, para que se abstengan de esa clase de ejercicios que hacen tanto daño.

Y si, para quienes se autopromueven desde el pasado cinco de junio, con mayor enjundia a partir de este fin de semana que concluyó, también vale la pena recordarles que la sabiduría popular les recomienda prudencia, acariciar los deseos en privado porque se los pueden destruir apenas se asomen a esta jauría llamada sociedad, ya de pasada, recordarles de aquel viejo chiste del campesino muy pobre que le estaba detallando a su hijo que había encontrado la forma de hacerse rico, para ellos lo mando a comprar un huevo de gallina con su vecina, lo puso bajo una lámpara y le dijo al niño, “aquí se va incubar, tendremos un pollo, apenas este en su punto lo vamos a matar para vender mole, con lo que ganemos compraremos un gallo y una gallina, tendremos más pollos, haremos un criadero, cuando tengamos los suficientes, los voy a vender y con eso dinero compramos un chivo y una chiva para tener cabritos”, decía emocionado, “con los chivitos haremos una venta cuando tengamos muchos, nos alcanzará para comprar una vaca y un toro, a lo mejor hasta un caballito, un potrillo”, en ese momento es interrumpido por el niño que emocionado le grita, “y me dejas montarlo, y me dejas montarlo”, la respuesta quizá fue muy parecida a las que dan quienes en este momento quienes ya se hacen parte del futuro, “no te dije que un caballito -le gritó dándole un zape- pendejo, está muy chiquito todavía y por eso se hacen pandos”…

Exacto, quizá muchos emocionados con formar parte del futuro gabinete sean quienes promueven dichas listas, quizá también sea tiempo de que Américo les de su zape y hasta merezcan la recomendación de no montarse al gobierno cuando todavía no comienza…

ASUME AMÉRICO SU LIDERZGO… EL GOBERNADOR ELECTO Américo Villarreal ya estuvo en una convención morenista como tal, fue en Toluca, se reunió y compartió experiencias y compromisos con el gabinete federal, el comité nacional del partido y gobernadores en funciones y electos de MORENA y no lo hizo como cualquier hijo de vecina, le dieron su lugar y lo asumió como orador en el Evento al que asistieron el Secretario de Gobernación, también Marcelo Ebrard, la jeda de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, y casi todo el gabinete de AMLO. Además, estuvieron los gobernadores de Morena, y los gobernadores electos.

Lo que son las cosas, el evento se denominó “Unidad y Movilización para que Siga la Transformación”, y se dio a conocer el logro histórico de haber sido electo por más de 731 mil tamaulipecos valientes y comprometidos con la transformación, “No fue fácil, pues enfrentamos múltiples complicaciones y a un gobierno corrupto y coercitivo, que intimidó y llegó a la compra de votos con folios, pero no les alcanzó…de que se van, se van. Fue una votación histórica con más del 53 por ciento del padrón electoral, tras una campaña exitosa, basada en la propuesta de un cambio, de una transformación y de un gobierno humanista para lograr un desarrollo con crecimiento y justicia social”, declaró ante el morenismo nacional a quienes les afirmó que Tamaulipas está listo y comprometido con el 2023 y el 2024.

MEDALLISTA UNIVERSITARIA LE HABLA A LOS JÓVENES… Dentro del deporte universitario, hay mujeres que se destacan en sus respectivas disciplinas y ponen en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); muestra de ello es la estudiante de licenciatura Alejandra Yamile Badillo Varela, quien recientemente obtuvo medalla de oro en la disciplina de esgrima en la Universiada Nacional 2022.

En entrevista, la alumna de la carrera de Psicología en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) habló de su trayectoria de ocho años de dedicación y amor al deporte, y cómo ha sabido compaginar su formación académica y su pasión por el esgrima.

La estudiante universitaria comentó que desde su primer acercamiento a este deporte encontró una motivación y una satisfacción: “Desde el momento que yo vi una clase de esgrima me enamoré. Me gustó, me apasiona y es algo que me llena mucho. Al principio inicié con algo de miedo, pero empecé a trabajar y ahora disfruto mucho mis entrenamientos”.

Alejandra confesó que compaginar el estudio con sus actividades deportivas ha representado un gran reto, ya que ambas actividades requieren de mucha disciplina, organización, sacrificio y constancia. Agradeció el apoyo brindado por el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la UAT; así como el de la directiva de la Unidad Académica y del área de Deportes de la Universidad.

“El apoyo que nos brinda la Universidad me motiva más a seguir dando resultados y seguir enorgulleciendo a la propia Universidad y a sentirme orgullosa conmigo misma; por el apoyo, esta es mi manera de agradecer”.

Por su parte, la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, Directora de la UATSCDH, comentó que esta dependencia universitaria brinda apoyo a aquellos estudiantes que deseen practicar algún deporte, y enfatizó: “Dentro de nuestra Unidad Académica contamos con diversas disciplinas deportivas en ambas ramas, por lo que nuestros estudiantes pueden desarrollarse integralmente a través de la práctica del deporte, siendo beneficiados además con diversos apoyos por representar a nuestra institución”.

Finalmente, la medallista universitaria Alejandra Badillo aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a toda la comunidad de deportistas de la UAT: “No se rindan. Hay veces que uno piensa ‘no puedo’; y sé que es un sacrificio, pero al final todo tiene su recompensa. Sigue lo que te apasiona y no dejes de lado tu formación. Sí se puede.

