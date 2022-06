Martín Sánchez Treviño

Las “listas” de la desesperación

A pesar de que la disputa por la gubernatura de Tamaulipas concluyó con la votación del domingo 5 de junio y cuyo ganador es el victorense Américo Villarreal Anaya, en los tribunales electorales de esta entidad y de la Ciudad de México se desahogan inconformidades presentadas por Acción Nacional, pues ni el PRI ni el PRD dijeron que esa boca fuera de ellos. Y el candidato de ese mismo partido César Verastegui Ostos que no fue favorecido con la voluntad ciudadana fue puntual. Dijo en la sede del PAN que él, hasta ahí llegaba, pero que su partido haría lo propio en el litigio poselectoral.

En las semanas posteriores a la elección los candidatos no favorecidos bajaron sus banderas y el gobernador electo retomo la movilidad hacia la población y al interior de los partidos que lo postularon, desde la semana anterior Villarreal Anaya ha permanecido en la Ciudad de México, desde donde seguramente tomará las primeras decisiones respecto al paso siguiente, como es la selección de gabinete con el que iniciará su gobierno. Y los proyectos que formaran parte de su gestión.

Asimismo, en los principales municipios de la entidad luego que el gobernador electo obtuvo la constancia de mayoría han circulado en las “benditas” redes sociales listados de personas que podrían figurar en el gabinete del ex priísta, que algunos llaman listas de la despensa y de la desesperación. Ojalá que haga una buena elección, pues Villarreal es descendiente de buenos padres, trabajadores y ejemplares, cuyas obras están a la vista en los 43 municipios.

La población augura una buena gestión por el antecedente de su padre en el desempeño del poder, aunque también tuvo sus críticos, en los hechos fue uno de los últimos gobernadores extraordinarios que ha tenido Tamaulipas. En el sur de la entidad fue el promotor del Puerto Industrial de Altamira, en el norte fue quien apuntaló el desarrollo de Reynosa y promovió el desarrollo maquilador.

Promovió la construcción de sistemas de agua en zona áridas de los municipios que desde antaño están en emergencia por falta de líquido. Por lo mismo las circunstancias no son menores pues la entidad al igual que otras regiones del país y del mundo enfrentan problemas para abastecer de agua a las poblaciones.

Y vaya que los listados futuribles de prospectos a funcionarios seguirán proliferando pues hay quienes hicieron aplicaron inversiones financieras, otros favorecieron el uso de inmuebles, así como también hubo quienes prestaron sus servicios profesionales, estos los que llegaría.

Pero los que se van, se van bien. Pues la mayoría de estos ni siquiera tenían un empleo formal, mucho menos una vivienda propia. Llegaron de rait a Victoria, pidiendo prestado, gorreando almuerzos. Seis años después desconocen que fueron “mojados” frustrados.

En temas más agradables de la Academia. La Universidad Autónoma de Tamaulipas invitó a participar en el curso-taller “Protocolos para la prevención y atención de la violencia de género en instituciones de educación superior”, que sería impartido en línea.

Es organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el programa busca capacitar al personal de las instituciones de educación superior que participa en el diseño e implementación de programas o planes para la igualdad, así como a quienes diseñan e implementan los planes de estudio y administrativos en esas instituciones.

La capacitación dará inicio el 8 de agosto y concluirá el 2 de septiembre de 2022, se trata de cuatro semanas en las que sus participantes dedicarán un tiempo estimado de cuarenta horas. Y el curso está compuesto de cuatro unidades temáticas. Entendiendo el género, la violencia de género y su impacto en las instituciones de educación superior. Enfoques de análisis. ¿Qué es un protocolo para la prevención y atención de situaciones de violencia de género? Y construcción de un protocolo institucional para prevenir, atender y sancionar la violencia de género.