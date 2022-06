Marco Antonio Vázquez Villanueva

A temblar…

La incorporación del despacho de Santiago Nieto a los trabajos de transición del gobierno panista al de la Cuarta T ha puesto a temblar a muchos de los actuales funcionarios luego de que se diera a conocer por parte del equipo de Américo Villarreal Anaya.

Y es justificada la temblorina, viene a Tamaulipas el hombre que comenzó con el proceso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y llega a checar que cada peso, cada centavo, cada lápiz, incluso cada clip esté en su lugar, exacto, eso tiene un solo significado, la futura administración estatal ha puesto la mira muy alta, nada raro para Tamaulipas después de que tenemos tres exgobernadores procesados y dos de ellos en la cárcel.

¿Qué pasará por la cabeza de quién, o de quienes, se atrevieron a iniciar procesos judiciales en contra de alcaldes, exalcaldes y funcionarios morenistas, más que ello, de los hijos del hoy gobernador electo?, y es que hablar de Santiago Nieto no es cualquier cosa, se trata del ex fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, es decir, de un personaje que en teoría debe conocer a la perfección los temas que tienen que ver no solo con el manejo de los recursos sino con procesos jurídicos, de esos qué muy bien se utilizaron en esta y pasadas administraciones en contra de los enemigos políticos.

Por eso es que el hacer apuestas para adivinar cuál será el primero de los funcionarios estatales en ir a vacacionar a la cárcel de Tamatán no es una exageración, no está fuera de lugar la posibilidad de acuerdo a lo que se observa, no es casualidad que la próxima administración haya buscado al hombre que conoce mucho de Tamaulipas por su última encomienda, por si fuera poco, o por si se llegara a necesitar, que también sabe de temas jurídicos y demás.

Vendrán tiempos difíciles para muchos de los actuales funcionarios, sobre todo para aquellos que no hicieron un buen uso de los recursos públicos, qué se los gastaron en la familia, en los amigos, en las amiguitas y en quienes fueron sus cómplices, ahí seguramente vendrá parte de la embestida del futuro gobierno estatal a quienes tienen alguna encomienda en la actual administración, pero según lo trascendido vienen por más, es decir, no se quede en estos últimos 6 años sino que regresé a los tiempos de Egidio Torre Cantú en cuya administración se hizo y deshizo en Tamaulipas sin importar en lo mínimo el pueblo.

Dirá usted que es el Congreso de Tamaulipas a través de la Auditoría Superior del Estado el único órgano facultado para meterse a cuentas públicas de anteriores administraciones y este todavía estará en manos panistas por los próximos dos años y en parte tiene razón, sin embargo, el despacho de Santiago Nieto, según un boletín oficial, de esos que siempre son muy mesurados o no lo dicen todo, viene también a observar el trabajo del Congreso de Tamaulipas, a tumbar todo lo que hayan hecho mal y empezarán sobre toda la Fiscalía y también del Tribunal Superior donde ya buscan quienes actúen afines a lo de hoy y no a la ley.

Ahora, ¿quién o quiénes deberían estar sufriendo?, pues no todos, aunque quizá si muchos, nada más los que hayan robado dinero, los que hayan asesorado e incluso alentado la embestida contra los hijos del futuro gobernador y de muchos hombres y mujeres afines a su causa, de quienes eran los que coordinaban el trabajo de Morena en Tamaulipas, por supuesto que no está nada alejado de la realidad el prever que desde la entrega-recepción podremos conocer actos o presuntos actos de corrupción de los cuales tarde o temprano habrá un responsable y aquí sabremos de lealtades, de traiciones y, sobre todo, si el gobierno panista hizo las cosas como los tamaulipecos se lo demandaban.

Indudablemente tienen razones suficientes para sufrir todos aquellos que jugaron sucio a la política, que practicaron la misma con el código penal en la mano, más aún, si se inventaron las denuncias para desestabilizar la campaña que finalmente resultó ganadora, o es casi ganadora es claro que no les perdonaran esos pecados, la idea que se vislumbra con la llegada del despacho de Santiago Nieto a la asesoría de todo lo que tenga que ver con la entrega-recepción del gobierno panista al morenista que viene parece encaminada a encontrar hasta la mínima falla y hacer pagar a todo aquel que haya cometido exceso, no digo que sean muchos, lo único que le adelanto es qué quien haya caído en esa tentación debería de estar tramitando su pasaporte, o una visa, para cualquiera de esos países que no tengan tratados de extradición con México porque no tenga duda de que se trata de perseguirlos, de que paguen la osadía de haber arrancado lágrimas a quién ocupará el privilegiado lugar de presidenta del Dif estatal y no son inventos, el último evento de campaña de Américo Villarreal en Victoria así lo hace constatar.

Vendrán nuevos tiempos, la próxima administración tiene que entender rápido que los tamaulipecos les demandaremos resultados pronto, pero no comete un error con estos actos ya que dentro de esos resultados la primera exigencia es justicia para un pueblo qué está dolido, dañado, tal vez saqueado y que sufre muchos males, por eso es que le digo, el sentido común invita a los actuales funcionarios que se hayan portado mal a buscar dónde pasarán los próximos 6 años de su vida y, por supuesto, también a temblar…

INICIARON LAS COMPARECENCIAS EN EL CONGRESO… no se observó nada nuevo, si acaso más enjundia a la hora de las acusaciones, de los dimes y diretes, pero nada raro, la verdad es que dichas comparecencias son más una pasarela, un circo, que una rendición real de cuentas al pueblo, ni siquiera en un congreso que se presume dividido han servido para maldita la cosa…

RODOLFO, UNA HERIDA QUE AUN DUELE… Se conmemoraron 12 años del artero asesinato del entonces candidato a al gubernatura del Estado, Rodolfo Torre Cantú y duele, de verdad que duele que sus compañeros priístas apenas parezca que lo recuerden mientras que la sociedad tiene registrada esa fecha como el día que inicio en terror en materia de seguridad y aún no acaba porque se permitió la impunidad, porque a veces parece un crimen cometido por órdenes, o la anuencia, de muy, muy arriba, y porque Rodolfo era el gobernador que merecíamos no un Egidio que se debió llamar Caín, que todo lo que hizo fue destrozar todo lo que había construido su hermano.

