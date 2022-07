Llama Luis Cantú Galván a regidores para no dejarse intimidar por Carlos Peña

AGENCIAS

Reynosa.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Luis Cantú Galván, hizo un enérgico llamado a Carlos Peña Ortiz para que deje de violar la ley intentando figurar como

alcalde, cuando ya un juez suspendió sus derechos políticos y prerrogativas, al ser un prófugo de la justicia por tener una orden de aprehensión por los delitos de la operación con recursos de procedencia

ilícita.

En rueda de prensa, acompañado por el diputado Raúl Pérez Luévano, la diputada Danya Aguilar y la regidora Denisse Almada, el dirigente estatal del PAN, hizo un llamado a los regidores del cabildo de Reynosa a no dejarse intimidar y actuar para evitar que Peña Ortiz infrinja la

ley al intentar asumir el cargo de alcalde.

“Hago un llamado a los regidores para decirles que, si se sienten amenazados, estamos para ayudarles, que no se dejen, que no se presten, es una realidad que se le puede retirar de sus funciones, para ello el

cabildo tiene que llevar a una terna al Congreso de Tamaulipas y ellos decidirán, no tengan miedo, es el procedimiento legal que se tiene que llevar a cabo”, precisó.

Luis Cantú Galván enfatizó que Carlos Peña Ortiz no ha cumplido a los reynosenses y mantiene funcionarios que no se han puesto a trabajar para el municipio, por ello reiteró su apoyo a los ciudadanos y a los

regidores para que puedan alzar la voz, “en Reynosa atendernos a la gente, dándole de frente para que no sigan con engaños y mentiras, seguiremos dando la batalla para detener sus irregularidades y

corrientadas”.

Por otra parte, el presidente del PAN Tamaulipas, expuso el comportamiento irracional que han tomado los diputados de Morena en el Congreso de Tamaulipas, faltando el respeto a los ciudadanos, a la

prensa y a los legisladores.

“No podemos permitir esto, van al menos tres arrebatos de los diputados de Morena, con el robó de documentos, rompiendo los micrófonos y ahora rompiendo el ánfora de los votos de calidad, con lo cual hubo una grave consecuencia, situación que no estamos inventando, ya es noticia hasta en medios nacionales, son ellos la vergüenza a nivel nacional, nosotros estamos apegados a la ley, con respeto al pleno, a la gente y a la prensa”, finalizó.