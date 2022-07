Martha Isabel Alvarado

Gajes de la política

.-Diputado de Morena, en defensa de “Makito”

.-Al Cabildo de Reynosa se le cayó el internet

.-Gobernadores panistas ‘le apuran’ a la SCJN

.-AMLO se ‘conduele’ de cateo a casa de ‘Alito’

Llama la atención, que en un ente al que se percibe tan monolítico como el Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo líder moral indiscutible es ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, haya disonancia.

Lo decimos por el ‘caso Tabasco’, que ha tenido un nuevo episodio, con el cateo a la residencia del dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, “Alito”, por parte de la Fiscalía de Justicia de aquel estado.

Las ‘benditas redes sociales’ y diversos espacios mediáticos dieron amplia difusión a dicho cateo, que fue de lo más aparatoso.

Baños de cristal, pisos de mármol y hasta una bañera de porcelana, fue lo encontrado en la casita de “Alito”. Nada de qué ‘asustarse’, de acuerdo al estilo de vida de los políticos (de todos los Partidos).

Pero lo más sorprendente respecto al cateo de la mansión de “Alito”, fue lo dicho por el presidente LÓPEZ OBRADOR en su mañanera de este martes: “Ustedes saben que el señor no es ‘santo de mi devoción’, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas”.

¿Quién es la que está vulnerando y humillando en este caso?. Pues, la gobernadora de Campeche, LAYDA SANSORES SANROMÁN, emanada de Morena, quien habría sido ‘palomeada’ por AMLO contender por dicha gubernatura, a escasos días de haber dejado el cargo de titular de la delegación Álvaro Obregón, en la CDMX. ¿Sin esa ‘bendición’, quién podría hacer algo así?.

Por su parte, “Alito” ya anda en Europa, a donde viajó para interponer una queja ante instancias internacionales, contra los ex dirigentes nacionales de su Partido que le exigen que abandone el cargo.

Y todo, por no ‘ceder’ los votos de los legisladores del PRI a favor de la reforma eléctrica de Ya Saben Quién. Gajes de la política, pues.

Mientras tanto, los gobernadores del PAN, así como legisladores y alcaldes, están exigiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva las Controversias 50/2021 y 70/2021, relacionadas con el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Según se sabe, ni en la agenda de la sesión de hoy de la SCJN, ni en la que tendrá lugar el próximo 13 de julio, está enlistada la discusión y resolución de ambas controversias. De ahí la exigencia.

Otros que se retrasaron un buen, fueron los integrantes del Cabildo de Reynosa, dicho esto, porque la sesión ordinaria de ayer, realizada vía remota (por zoom), dio inicio 1 hora y 47 minutos después de lo programado en el Orden del Día. Sin que mediara explicación.

Hasta el internet ‘se le cae’, al Municipio de Reynosa, que tiene un alcalde virtual y un ‘gobierno’ virtual, en la persona de CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, sobre quien pesa una orden de aprehensión girada por la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Desde que trascendió la existencia de dicha orden de aprehensión, el 26 de mayo del presente año, a la fecha, han transcurrido 40 días.

Sin embargo fue hasta ayer, cuando el diputado local de Morena, el ex panista HUMBERTO PRIETO, salió a defender al alcalde Peña Ortiz.

“Sí hay una orden de aprehensión contra el presidente municipal, sin embargo, hay un amparo, y puede seguir ejerciendo sus funciones. Lo que ellos están diciendo, que pierde sus derechos, todo mundo sabemos, los que le sabemos un poquito a la ley, es que sus derechos electorales sólo desaparecen cuando haya una sentencia fija”.

“Para que haya una ‘sentencia fija’, son muchos procesos todavía”, añadió el ex diputado federal panista PRIETO HERRERA.

Tal vez, lo que quiso decir el diputado Prieto Herrera fue, que exista una sentencia condenatoria de un juez en contra de Peña Ortiz. Que se supone la hay, en base a la denuncia penal interpuesta por el tabasqueño MARCELO OLÁN, en mayo de 2021. Sólo que tampoco las autoridades involucradas han sido muy claras al respecto.

Aquí hemos comentado, que se vio muy pobre la representación del Congreso del Estado en la conferencia de prensa efectuada el pasado sábado, en que los diputados panistas LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, DANYA AGUILAR y RAÚL PÉREZ LUÉVANO, abordaron el caso del alcalde PEÑA ORTIZ y la supuesta terna tendiente a relevarlo.

Ahora se sabe, que la diputada plurinominal panista de Reynosa, MYRNA FLORES CANTÚ, no llegó a dicha conferencia, porque ese día andaba en la playa, “cargando pila”. Dicho esto por ella misma, a través de una publicación que hizo el sábado en su Facebook, acompañado de una fotografía.

CONTRAFUEGO: ¿Así o más laxos?.

Hasta la próxima.