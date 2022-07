Martha Isabel Alvarado



De Herodes a Pilatos



.-Recibió a “Makito”, jefe de Gobernación

.-Mamá Maki Ortiz, “taloneó” la audiencia

.-De Bartlett nada se dijo en la mañanera

.-Juez de Jalisco, ampara a Caro Quintero



Ni de chiste, se mencionó el nombre de MANUEL BARTLETT DÍAZ en la conferencia mañanera de ayer del presidente LÓPEZ OBRADOR, en relación con el caso de RAFAEL CARO QUINTERO y su reciente detención en la sierra de Chihuahua.



No cabe duda que el voz-cero presidencial, JESÚS RAMÍREZ, se las ingenia para que las conferencias de su jefe transcurran en un ambiente controlado, por muy álgidos que sean los temas de la agenda del día.



El presidente se limitó a decir que el asunto de Caro Quintero lo resolverán los jueces. Y que no hubo participación de la DEA en su detención, pues eso ya lo había aclarado el Embajador de Estados Unidos en México, KEN SALAZAR, y punto.



“Ni me preguntan, porque no hay impunidad para nadie, sea quien sea. Entonces, ya me enteré cuando habían detenido a este señor Caro Quintero”, aseguró AMLO al ser cuestionado si la Marina Armada le informó previo a la captura.



Suponemos, que ya cuando es avisado de tal o cual detenido, a posteriori, AMLO decide si lo ‘sueltan’ o no, como en el caso de Ovidio, el del famoso “Culiacanazo”.



No es por intrigar, pero le dedicaron más tiempo en la mañanera, al tema de los migrantes que le llevaron ‘serenata’ a AMLO a su llegada a Washington, en una dinámica muy socorrida de estos “diálogos circulares”, como le gusta llamarlos al presidente.



Incluso se habló de hacer una “coperacha” para mandar elaborar un documental sobre los migrantes, por parte de la “4-T”.



“Sería extraordinario el que pudiéramos hacer, con la colaboración de todos, un documental sobre los migrantes de hoy, de ahora, lo que hacen los mexicanos en Estados Unidos, cómo se reúnen entre ellos y cómo ayudan al país. Entonces, sí sería muy importante hacer un homenaje con un buen documental, eso podríamos hacerlo nosotros”, dijo AMLO.



¿Y si mejor se avoca el Gobierno Federal a elaborar una política pública para atender dignamente a nuestros hermanos migrantes, en lugar de un documental?. No sería mala idea.



Por otro lado, nos cuentan que el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ recibió en sus oficinas al alcalde ‘virtual’ de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, y que las gestiones para que ello las emprendió su señora madre, la ex alcaldesa MAKI ORTIZ.



Dícese que, aprovechando que fueron compañeros en el Senado, doña Maki consiguió el teléfono de Adán Augusto, y estuvo duro y dale, marcándole y marcándole, y que por ahí de la décima llamada, el jefe de la SEGOB accedió a recibir a “Makito”. Eso se llama…¿acoso?.



Según trascendió, el alcalde ‘virtual’ de Reynosa no habría recibido las respuestas que deseaba del Secretario de Gobernación, quien palabras más palabras menos, le dijo que ya en el cambio de gobierno que se dará en octubre en Tamaulipas, varios de los “emproblemados” podrán resolver sus ‘broncas’.



¿O sea que le dieron largas a “Makito”?. Si acaso le fue bien, muy pronto lo veremos apersonarse en la sede del Ayuntamiento.



De todo modos, aquí le dejamos un “tip” al Secretario del Ayuntamiento de Reynosa, JOSÉ LUIS MÁRQUEZ: el juez federal FRANCISCO RESENDIZ NERI, asentado en Jalisco, especializado en casos “color de hormiga”, quizá les eche la mano. Él fue el que concedió un Amparo a Caro Quintero para que no sea extraditado en forma exprés a Estados Unidos.



Hasta donde se sabe, los abogados de “Makito” han andado, como se dice coloquialmente, “de Herodes a Pilatos”, por el estado de Nuevo León, buscando un juez que ampare al alcalde virtual, pero hasta ahora no lo han logrado.



Nada impediría que con un Amparo en la mano, “Makito” se presentase en el Palacio Municipal, tal como lo hace el alcalde de Victoria, surgido de Morena también, EDUARDO GATTÁS.



Ya que hablamos de Morena, por ahí nos enteramos, que el jovenazo AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO, estaría interesado en competir por la dirigencia estatal de ese Partido en Tamaulipas. Veremos qué tan cierto resulta eso; finalmente, él tiene el mismo derecho que el resto de los aspirantes.



CONTRAFUEGO: Ya no hallan a qué ‘santo’ encomendarse.

Hasta la próxima.