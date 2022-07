Martha Isabel Alvarado



‘Adelantan’ el 2023



.-Primeros escarceos para elección de Edomex

.-“La Maestra Canuta”, es favorita por Morena

.-Prospectas del PRI, podrían ‘armar la grande’

.-Congreso de Tamaulipas opera vía WhatsApp



Todo parece indicar que la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, a disputarse en 2023, será la aún Secretaria de Educación del gobierno de la “4-T”, DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ.



De acuerdo a los números dados a conocer por el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, Delfina arrasó en la encuesta realizada para tal efecto, registrando una preferencia de 47.3 por ciento.



Los varones aspirantes a dicha candidatura de Morena: el Senador HIGINIO MARTÍNEZ y el Administrador General de Aduanas, HORACIO DUARTE, se quedaron muy abajo, con 28.8 por ciento y 17.4, respectivamente.



Cabe recordar que, en enero de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decretó una sanción a Morena por un monto de 4.5 millones de pesos, al acreditarse que Delfina Gómez siendo alcaldesa de Texcoco autorizó a retención al personal del Ayuntamiento a su cargo, con fines políticos y partidistas.



Pero eso vale madres. “A mí no me vengan con que la ley es la ley”, diría AMLO. De modo que doña Delfina ya debe estar tomándose fotos, para elegir la que más le guste para su propaganda electoral.



En la acera de enfrente, hay buenas ‘prospectas’: la Senadora Priista ANA LILIA HERRERA ANZALDO, con un 37 por ciento de intención del voto, encabeza las encuestas, con miras a seleccionar el candidato o la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD.



Lo más seguro, es que la contienda por el Estado de México sea entre mujeres, de modo que una segunda muy buena opción de la que podría echar mano la alianza, sería ALEJANDRA DEL MORAL VELA, abogada, actual Secretaria de Desarrollo Social del gobierno que encabeza ALFREDO DEL MAZO.



Por ahí en el tercer lugar de los sondeos que mandó hacer la alianza, anda el panista ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, ex presidente municipal de Huixquilucan, que lo más seguro es que se termine sumando a Ana Lilia o Alejandra, bajo la consabida ‘negociación’.



A juicio de este espacio, consideramos que Morena la tiene muy difícil, tanto en el Estado de México como en Coahuila, las dos gubernaturas a renovarse el año que viene. Quizá no gane ninguna.



Aunado a que Delfina Gómez, es lo que en política se llama vulgarmente “un cartucho quemado”.



Ya que hablamos de la señora Secretaria de Educación a nivel federal, cualquiera diría que acá en Tamaulipas, la que quiere ‘candidatearse’ para ese cargo en el próximo gobierno estatal, es la ex diputada federal por el PES, OLGA SOSA RUIZ, a juzgar por sus recientes publicaciones de redes sociales.



Incluso incurrió en el tremendo dislate Sosa Ruiz, de decir que cuando fue diputada federal legisló para que la Educación fuera laica y gratuita, siendo del dominio público, que el autor de ese derecho de que gozamos los mexicanos desde 1916, fue VENUSTIANO CARRANZA. ¿De plano creerá esta mujer que estamos tan pendejos?.



No dudamos que el hoy gobernador electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA tenga pensado incorporar a buen número de mujeres en su equipo de trabajo, pero seguramente será muy selectivo a la hora de revisar perfiles. Y en ese sentido, no sería un buen ejemplo para los niños y jóvenes, ni para los padres de familia, alguien que tomó ‘cursos’ en la secta NXIVM, liderada por KEITH RANIERE.



Remember el caso de CLARA LUZ FLORES, en Nuevo León.

Aquí hemos señalado en más de una ocasión, que a los diputados locales de Morena les falta talento e imaginación para desarrollar un buen papel en la 65 Legislatura, y que por eso es que sus antagónicos en la arena legislativa, los panistas, han hecho ‘cera y pabilo’ con ellos en diversas sesiones, incluso ‘despojándolos’ de la JUCOPO.



Y eso que los ‘capitanes’ de las estrategias legislativas que se lleva a cabo el PAN en el Congreso: FÉLIX GARCÍA AGUIAR, El Moyo, e IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, prácticamente se limitan a recibir instrucciones por teléfono.



En los tiempos actuales en que manda la tecnología, desde luego que se puede ‘dirigir’ el Congreso de una entidad, por WhatsApp.



Viéndolo bien, también en la bancada panista varios de sus integrantes quedan a deber, en cuanto a rendimiento se trata. Ahí tenemos el caso de MIRNA FLORES CANTÚ, que perdió la elección en 2021 como candidata del distrito 05, pero de todos modos entró como diputada plurinominal, por ‘palancas’ de su esposo. Ella es presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.



¿Qué ha hecho Mirna Flores, en el caso de “Makito”, por ejemplo?. No se sabe. Además, ella andaba en la playa aquel día en que sus compañeros diputados panistas ofrecieron una conferencia de prensa, dizque para pedirle una terna al Cabildo de Reynosa. Dato del que nos enteramos, por sus publicaciones de Facebook.



CONTRAFUEGO: El pez, por su boca muere.

Hasta la próxima.