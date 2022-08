Marco Antonio Vázquez Villanueva

Morena es Américo…

Para quienes tengan duda sobre el liderazgo que habrá de ejercer Américo Villarreal Anaya la elección de consejeros de Morena que se llevó a cabo el pasado sábado es algo que tendrán que intentar analizar, el gobernador electo ya ganó el partido, toda su estructura le será afín desde ahora y quienes se colaron de consejeros sin consentimiento o tratando de agandallar espacios pronto entenderán que son una minoría casi risible.

La cuestión es, ¿conviene al gobernador ser uno y lo mismo con el partido que lo llevó al poder?, por supuesto que sí, porque a partir de este momento tendrá que empezar a analizar quien será la mujer que lo dirigirá en el Estado y, casi al mismo tiempo, comenzar a hacer figurar a personajes, hombres y mujeres, que tengan suficiente arraigo como para ganar elecciones en los municipios y en los distritos.

No nos hagamos, la principal preocupación de Américo como gobernador será ganar la mayoría de las elecciones municipales y de los 22 distritos locales para rescatar la gobernabilidad del Estado en su totalidad con respecto a lo que recibirá de herencia del actual gobierno que es un congreso en contra y 35 alcaldes que son un estorbo, por eso urgía tener en las manos esos órganos de poder de Morena, porque es ahí donde se tomarán decisiones importantes en los próximos dos años, una vez garantizada esa tarea será sencillo obtener buenos resultados en la elección presidencial, la de Senadores y la Diputados federales en el 2024.

Lo criticable, desde luego, es observar tantos nombres que coinciden en apellidos, sin embargo, no había muchos en quien confiar en este momento, para nadie es un secreto que el cabecismo todavía intentaba (intenta) a rajatabla colocar en el consejo de Morena a los suyos o a personajes que por unas cuantas monedas (o cinco millones de pesos, ja) fueran capaces de desestabilizar hasta la vida de quien los lleva al poder.

Por lo demás, muy penoso algunos incidentes en Reynosa con un pleito que debe avergonzar a cualquier organización de este tipo porque se supone son profesionales de la política, de los acuerdos; también actos bochornosos en Madero y Altamira porque los alcaldes quisieron y casi lograron agandallar los órganos de dirección de Morena, ellos intentan traicionar nuevamente; finalmente hay que decir que en el resto del Estado fue una elección muy nutrida, en calma y que no dejó lugar a la duda, Américo es Morena, o el gran elector dentro del partido.

A fuerza de ser sinceros, si generalizamos, Tamaulipas tuvo un proceso ejemplar y ordenado comparado con otras Entidades que registraron quemas de urnas, protestas, pleitos, el acto por sí solo refleja que en el Estado se ha construido un partido con claridad e identidad, con su liderazgo bastante definido y que descansará en Américo Villarreal.

Lo que sigue es saber si tendrá la suficiente inteligencia este nuevo partido de conservar una sana distancia con el siguiente gobierno, de comprender que su afinidad es para apoyar no para rendirse a los pies del gobernante, porque solo construyendo una democracia interna capaz de dirimir diferencias entre los grupos podrá ser ganador y responder a los intereses del gobernador, pero también del presidente Andrés Manuel, también de proponer, de incentivar, y de hacer observaciones cuando sea necesario.

Las estadísticas son contundentes, a nivel nacional Morena en menos de 8 años ganó la Presidencia de la República, 22 gubernaturas, el Senado, Congreso de la Unión y 18 legislaturas locales, es un partido del pueblo, pero gran papel en la construcción de estos triunfas lo ha tenido el presidente Andrés Manuel y eso es precisamente lo que tienen que observar, que puedan ser más fuertes como institución para no quebrarse en su salida que irremediablemente llegará en dos años cuando concluya constitucionalmente su mandato.

Para sintetizar, el partido que se construyó el sábado, Morena, debe ser forzosamente una organización con una independencia interna, donde solo prevalezca y deberá ser prioritaria la autoridad moral de Andrés Manuel López Obrador y en el Estado del gobernador Américo Villarreal Anaya, luego de ello obligar al resto de las autoridades a desarrollar gobiernos honestos, austeros, y no espacios donde hasta los alcaldes eran reyezuelos que generaron contrapesos y estorban la autoridad de sus dirigentes.

Lo que queda claro es que a partir de hoy Morena es Américo, igual que el gobernador electo da buenas señales al observarse que tiene perfectamente analizado como tener poder y como gobernar, vendrán tiempos que serán pruebas de fuego en ello para saber si funciona, si son eficientes, la elección del 2024 es la más importante de ellas, pero antes observaremos quien será la dirigente estatal de este partido en Tamaulipas y cómo habrán de seleccionarse los candidatos para el 2024, no será fácil, pero tienen en sus manos la posibilidad de mostrarse diferentes, de hacer más política, donde quepan todos y donde lo único que sea indispensable sea el pueblo y hacer realidad su máxima de no robar, no mentir, no traicionar, ¿habrá hombres y mujeres de esos?, ya lo veremos…

ANUNCIA UAT FERIA DEL LIBRO PARA OCTUBRE… La Universidad Autónoma de Tamaulipas realizará en el mes de octubre la Feria Universitaria del Libro UAT 2022, un evento que estaría basado en el modelo de la Feria Internacional de Libro (FIL) de Guadalajara.

Lo anterior lo refirió el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la UAT, durante su asistencia al evento Talent Land efectuado recientemente en Guadalajara, Jalisco.

En este contexto, el Rector Guillermo Mendoza fue entrevistado por medios de comunicación, y mencionó que, debido al éxito de eventos como la Feria Internacional del Libro y Talent Land, que se realizan en esta parte del país, la UAT busca replicar estos modelos en Tamaulipas.

Destacó la relevancia de participar en el encuentro internacional Talent Land, que reúne el talento de México en la tecnología e innovación, además de proyectos relacionados con la educación, el arte y la cultura.

Dijo a los medios informativos que uno de los proyectos más importantes de la UAT para lo que resta del año es la realización de la feria del libro, basada en el modelo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuya organización está reconocida a nivel mundial. Dio a conocer también la implementación del nuevo modelo educativo de la UAT, y resaltó que se busca complementar la preparación profesional mediante un esquema de unidades de formación integral, que ofrecerán al estudiante diversas actividades culturales y deportivas, idiomas, temas sociales, y otras relacionadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Explicó que la idea es llevar la cultura, la innovación y la tecnología a todos los estudiantes, y en este sentido, reiteró el objetivo de replicar el modelo de la FII en la organización de la feria del libro en la UAT.

“Es la primera que haríamos, ya hemos tenido algunas exposiciones de libros en años anteriores; sin embargo, ahora la estamos proyectando para poderla tener de la mejor manera posible. Obviamente, la FIL es la referencia nacional e internacional”, reconoció el Rector Guillermo Mendoza. Cabe destacar que, en su oportunidad, el Rector ha señalado el interés de que la feria del libro de la UAT sea uno de los eventos más importantes de la región y a nivel nacional, en la que se contempla la temática del medio ambiente y la incorporación de temas de la cultura huasteca.

