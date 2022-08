Martha Isabel Alvarado



El candado



.-Nuevos ‘dueños’ del ‘balón’, en Morena

.-‘En alta’ hijo y hermana de gobernador

.-Olga Sosa, “amachina” en el distrito 08

.-Demandas esta semana en caso Espino



A juzgar por las muchas incidencias registradas durante la elección interna de Morena celebrada el pasado fin de semana a manera de 300 asambleas distritales en todo el país, los de la llamada “4-T”, no están listos para ‘eliminar’ al Instituto Nacional Electoral, INE.



De acuerdo a abundantes testimonios en las ‘benditas redes sociales’ y diversos espacios informativos, a los dirigentes de Morena “se les hizo bolas el engrudo”, como vulgarmente se dice.



En un verdadero ‘Rosario de Amozoc’ terminaron algunas de las elecciones distritales, a grado tal que, en Veracruz, fue detenida y esposada la diputada local Jéssica Ramírez Cisneros, a quien la policía arrojó en la caja de una camioneta pick up, como a cualquier hija de vecino, luego de que fue impedida de votar.



Cuál fuero, si en suelo veracruzano, el ‘cavernícola’ CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ hasta un “tipo penal” se sacó de la manga: el de “ultrajes a la autoridad”, para encarcelar a todo aquel que se atreva a mirarlo feo, no se diga, a criticar su ‘gobierno’.



En Tamaulipas, las diputadas locales de Morena han armado varios desmadres en el Congreso Local, pero no se ha llegado a esos extremos de mandarlas encarcelar, hasta ahorita.



Ya que hablamos de las féminas de la bancada morenista en la 65 Legislatura, según observamos en los números preliminares de la votación de Morena en Tamaulipas (a reserva de corroborar los datos oficiales), solo dos lograron figurar entre las más votadas.



Ellas son: CASSANDRA DE LOS SANTOS a la cabeza del distrito 03 con cabecera en Río Bravo, y ÚRSULA SALAZAR MOJICA, sobrina de AMLO, en el cuarto lugar del distrito 08 que corresponde a Tampico.



A la cabeza de ese distrito, salvo lo que digan los datos finales, quedó la ex diputada federal OLGA SOSA RUÍZ, lo cual tiene cierta lógica, pues ella viene de contender en una elección por la presidencia municipal, la de 2021, que se supone iba ganar con el generoso apoyo del hoy finado empresario SERGIO CARMONA.



En segundo sitio del apartado de damas, en ese mismo distrito de Tampico, quedó posicionada MÓNICA VILLARREAL ANAYA, actual regidora del Cabildo encabezado por el panista CHUCHO NADER, y hermana del gobernador electo de Tamaulipas.



Al conocerse los primeros resultados de las asambleas de Morena, empezaron a circular versiones de que Mónica Villarreal podría convertirse en la próxima dirigente estatal de ese Partido, en apego a lo determinado por el CEN, en función de la paridad de género.



Sin embargo, se sabe que el artículo 8º de los Documentos Básicos de Morena, señala: “Los órganos de dirección ejecutiva de Morena no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y federación”. Algo equivalente a un ‘candado’.



En el distrito 05 con sede en Ciudad Victoria, el más votado, en el apartado de varones, fue el jovenazo AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO, Américo III, hijo del gobernador electo de Tamaulipas.



Sin duda, hay nuevos ‘dueños’ del balón.



Otros que se afianzaron en la elección de Morena, fueron los hermanos CARMEN LILIA y CARLOS CANTUROSAS, al conquistar los primeros espacios de la elección para delegados de Morena, junto con el ex diputado local del PRD, JORGE VALDEZ VARGAS, cuya salud se ha visto menguada últimamente.

Qué envidia debe sentir la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, respecto al caso de Carmen Lilia, pues ni ella ni su hijo, el alcalde virtual CARLOS PEÑA ORTIZ, ‘pintaron’ en los distritos de Reynosa.



Del grupo de los “Makitos”, el que logró ‘colarse’ al segundo lugar del distrito 09, fue el jefe de Obras Públicas, EDUARDO LÓPEZ ARIAS, que con tanto bache y fugas de agua tiene a Reynosa convertida en ‘ciudad gótica’. ¿Apoyarían a un ‘político’ de este ‘calado’?.



Habrá que estar pendientes esta semana, pues según se sabe, la gente de Maki Ortiz interpondría demandas ante la FGR, contra el hijo del Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO.



El caso Espino no ha muerto, sino todo lo contrario.



En el plano nacional, vaya ‘carrilla’ que le han tirado a la ‘estrella’ de la sección “Quién es Quién de las mentiras” de las conferencias mañaneras de AMLO, ELIZABETH GARCÍA VILCHIS, quien fue sorprendida ‘brincándose’ la fila para votar en las elecciones para consejeros de Morena en el estado de Puebla. Un caso propicio para inaugurar un “Quién es quién de los abusos”.



CONTRAFUEGO: Dícese que ‘el Poder es para poder’.

Hasta la próxima.