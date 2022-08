Martha Isabel Alvarado



El mensajero



.-Adriana Lozano, encaminada al SATTAM

.-¿Por qué no apareció Erasmo en la foto?

.-Adán Augusto, “el mensajero de Palacio”

.-Avientan un ‘salvavidas’ a Samuel García



Sin duda alguna, al Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ le están dando ‘jugada’ desde Palacio Nacional, a juzgar por la incursión que esta semana tuvo en el vecino estado de Nuevo León, con todo y su segundo CÉSAR YÁÑEZ.



Resolver el problema de desabasto de agua de nuestros vecinos, no parece nada sencillo, sin embargo, el titular de SEGOB asumió la parte que le toca al gobierno federal para lograrlo.



En ese sentido, la gran apuesta para una solución de fondo, es la edificación del segundo acueducto de la presa “El Cuchillo”, obra que, para variar, fue encomendada a la SEDENA.



No es por intrigar, pero al gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA, ya le urgía que le tiraran el salvavidas desde Palacio Nacional, para no ‘ahogarse’ con tanta sequía.



Y vaya que le están dando la mano a Samuelito, los machuchones de la “4-T”. Dicho lo cual, por el Decreto que expidió el presidente LÓPEZ OBRADOR, catalogando el desabasto de agua en Nuevo León como un asunto de Seguridad Nacional, por un lapso de 6 meses.



Lo que no es otra cosa que ‘quitarles’ al agua concesionada a las grandes empresas refresqueras, cerveceras y de otros rubros, para canalizarlo a uso doméstico.



Seguramente ese fue el motivo de la visita de Adán Augusto López a Nuevo León: traerles ‘el mensaje’ de AMLO a los empresarios, para que de inmediato se realice la reconversión del uso del agua. ¿Alguno de ellos diría que no?.



No hay que olvidar que Nuevo León es un estado donde la voluntad ciudadana, traducida en votos, le cerró las puertas al Partido de AMLO, Morena, cuya candidata, la ex Priista, CLARA LUZ FLORES, perdió las elecciones por la gubernatura.



De ahí el grado de dificultad implícito en la tarea encomendada esta semana al Secretario de Gobernación en Nuevo León. Ahora que si el tabasqueño logra que todo salga bien, también se habrá ganado una estrellita, de las muchas que conforman la ‘corona’ del 2024.



En Tamaulipas, la que debe andar retecontenta, es la diputada federal de Morena por el distrito 04 con sede en Matamoros, ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, luego de que el gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, la hizo partícipe de su reciente reunión con el Secretario de Hacienda, ROGELIO RAMÍREZ DE LA O.



A más de uno sorprendió, que en la foto de dicha reunión no apareciera el diputado federal por el distrito 08 de Ciudad Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.



Sobre todo, por el hecho de que González Robledo ha comentado con sus allegados, que podría ser ‘invitado’ al gabinete de Américo Villarreal, como Secretario de Finanzas. ¿Será?.



En el caso de la diputada Adriana Lozano, de acuerdo a su currículum, en 1993, ella trabajó para la Secretaría de Hacienda, como asesor fiscal en Matamoros.



Dependencia en la que escaló a jefa del Departamento de Asesorías Fiscales (1995); sub administradora del SAT en el año 2000, y posteriormente Administradora del mismo, de 2004 a 2012. Es decir que Lozano Rodríguez está familiarizada con el área Fiscal.



Solo que por eso sea, lo que se dice y se comenta, acerca de que Adriana Lozano estaría llamada a ser la titular del Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas, el SATTAM, en el nuevo gobierno de Tamaulipas.



A la suplente de Adriana en la diputación, no la conocemos, es una persona de nombre ELVA AGUSTINA VIGIL HERNÁNDEZ.



Como bien se ha de recordar, el SATTAM fue creado en base a una ley aprobada a mediados de diciembre de 2019 por el Congreso de Tamaulipas, y entró en vigor el año 2020.



Por cuanto hace a cuestiones partidistas, sin duda un tema relevante en la agenda del fin de semana, será la designación de la nueva dirigente del Comité Estatal de Morena en Tamaulipas, que deberá concretarse el sábado 6 de junio.



Ya abundaremos a ese respecto en nuestra siguiente entrega, pero lo que se sabe, es que dicha posición la están ‘peleando’ con todo, la ex diputada federal OLGA SOSA RUIZ y la diputada local plurinominal ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA, sobrina de AMLO, a la que sus malquerientes le llaman “Lady Moches”.



CONTRAFUEGO: No hay mucho de dónde escoger.

Hasta la próxima.