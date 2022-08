Martha Isabel Alvarado



Una ‘cereza’ de 12 millones



.-“Makito” rendirá Informe, el 1 de septiembre

.-‘Avistamientos’ del alcalde virtual en Reynosa

.-Pierde PAN primera “batalla” en el TRIELTAM

.-Emotivo adiós tributa “Diablos” a Jorge Cantú



El Estado de México, es el último reducto que queda del PRI, y en caso de perderlo los del bando tricolor, la marca entraría en franco proceso de extinción.



Otro estado en que el Priísmo ha mantenido su preeminencia, es Coahuila, bajo la operación del clan de los hermanos HUMBERTO Y RUBÉN MOREIRA, con todo lo que ello signifique.



Ambos estados, Coahuila y el Edomex, tendrán elecciones para gobernador en 2023, pero este último es ‘la cereza’ de ese gran pastel que es nuestra República Mexicana, por su padrón electoral que engloba a 12 millones 428 mil 472 ciudadanos y contando.



No se necesita ser experto en política ni en materia de elecciones, para entender que el PRI necesita contender en alianza con el PAN, para poderle ganar a Morena, que viene por la ‘revancha’, con la misma candidata de 2017: la maestra DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ.



Resulta evidente, que a la maestra Delfina sus ‘pecados’ la hacen muy vulnerable.



No hay que olvidar que sobre ella pesa una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que data de su gestión como alcaldesa de Texcoco (2013-2015), en que ‘retuvo’ salarios al personal del Ayuntamiento, para canalizarlos a Morena. Razón por la cual el TEPJF impuso a ese Partido una multa de 4.5 millones de pesos en enero de este año.

El PRI y el PAN, parecen estar inmersos en un ‘concurso’ para ver cuál tiene el peor dirigente a nivel nacional: de ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, “Alito” y MARKO CORTÉS, no se hace uno.



Para acabarla, Marko Cortés ya se adelantó a manifestar que su Partido tendrá como abanderado para el Edomex al ex alcalde de Huixquilucan, ENRIQUE VARGAS, dando a entender que tendría que ser éste el candidato, si es que el PRI quiere alianza.



Pero vale la pena esperar a ver en qué termina la ‘telenovela’ de las candidaturas para el Edomex, pues según se sabe, no hace mucho Enrique Vargas viajó a España, donde se entrevistó con el ex Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.



Tiene sentido suponer, que EPN llevaría ‘mano’ en la definición del candidato de la supuesta alianza, más mano que “Alito” y Markito, que “no pelan un chango a nalgadas”, como se dice vulgarmente.



Por cuanto hace a los temas de Tamaulipas, el sábado por la tarde en sesión vía remota, el Tribunal Electoral de Tamaulipas, TRIELTAM, confirmó el resultado de las elecciones del pasado 5 de junio en los distritos 04 y 07 de Reynosa, así como en el distrito 13 con sede en San Fernando, que habían sido impugnados por el PAN.



El magistrado EDGAR IVÁN ARROYO, argumentó que no era posible, jurídicamente, la anulación de todo el distrito 13, pues la alusión a un grupo de autodefensas, no se acreditó debidamente en autos.



En pocas palabras, un primer revés para el PAN, en el camino de su impugnación del triunfo de AMÉRICO VILLARREAL. Veremos qué sucede en las siguientes instancias.



Por otro lado, se confirman versiones de que el alcalde virtual CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ ya se encuentra en Reynosa (suponemos que por fin habrá logrado el Amparo de un Juez Federal), y en ese sentido, no se descarta que hoy lunes haga acto de presencia en la sede del Ayuntamiento, tras prolongada ausencia.



Según se sabe, “Makito” rendirá su primer Informe el próximo 1 de septiembre, si es que no se sustrae de nuevo de la escena pública.



Veremos si por fin, ahora que ya está de vuelta, concede el alcalde de Reynosa la entrevista que largamente le ha solicitado -inclusive a través de las cámaras- el compañero y muy apreciado amigo MARTÍN SIFUENTES, Director de Noticieros Televisa N+.



Por el rumbo de la CDMX, una tarde muy emotiva de principio a fin, se vivió ayer domingo en el estadio “Alfredo Harp Helú”, enmarcando la despedida del ex ligamayorista tamaulipeco JORGE CANTÚ, “El Bronco”, primera base de los Diablos Rojos del México, quien puso fin a una larga y brillante trayectoria de 18 años en el béisbol.



La carrera de Jorge Cantú inició en la Liga Pequeña “Treviño Kelly” de Reynosa y alcanzó alturas insospechadas. Seguramente, nuestro paisano será entronizado al Salón de la Fama, a su debido tiempo.



Finalmente anotaremos, que no sólo AMLO tiene una marcada predilección por Sinaloa, entidad a la que tiene proyectado ‘construirle’ la presa Santa María, con recursos aportados por un grupo de empresarios a los que el presidente invitó a cenar tamales de chipilín en Palacio Nacional. También sus hijos, JOSÉ RAMÓN y “ANDY” LÓPEZ BELTRÁN, son asiduos al restaurante sinaloense “Don Vergas”, según lo consignan las ‘benditas’ redes sociales.



