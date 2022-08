Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cerrazón…

“No entienden”, “ya no espero civilidad”, son las dos frases que más se replicaron en redes sociales y la prensa sobre el discurso que ofreció el gobernador electo Américo Villarreal al presentar a parte de su equipo de transición, a quienes habrán de recibir los recursos públicos que se encargará de administrar los próximos seis años.

Por dos razones, al mencionar que ya no espera civilidad está declarando la guerra a la actual administración, algo que hace felices no solo a los morenistas sino a la gran mayoría del pueblo de Tamaulipas que se siente agraviado por los baches, falta de agua, nula obra pública, la soberbia y el desdén, pero no se quedó ahí, la critica a la actual administración por parte del gobernador electo fue dura cuando habló de la deuda que recibirá, de las deficiencias que encuentra, los reclamos de la gente y se acentuaron, sobre todo, cuando subrayó que son diferentes de los que se van, no solo ideológicamente, sino en la decencia y formas de trabajar.

Al final la lectura es una, a la cerrazón que ha recibido el gobernador electo sobre los titulares de la actual administración ha respondido políticamente, con amabilidad, pero fuerte, claro y hasta contundente en los posicionamientos ya que al final sabe que no se podrá frenar nada del proceso de entrega-recepción una vez que comiencen los tiempos para ello aún cuando los tribunales federales todavía no determinen la validez de la elección, su estatus de gobernador electo es suficiente para reclamar dicho proceso, se lo permite.

En realidad, si se puede entender la negativa de la actual administración sobre las atenciones al equipo de transición, son muchas, la primera es que todavía siguen con su sagrado derecho al pataleo en los tribunales al no reconocer su derrota en las urnas, la soberbia no los deja entender que perdieron, y luego los ampara la ley ya que dicho proceso en forma legal comienza hasta el primero de septiembre.

Con todo y ello hubo mensaje del doctor para los actuales encumbrados, “ya se envió un escrito a la administración saliente notificando la integración del comité multidisciplinario que habrá de trabajar en el proceso, no esperamos civilidad, pero habrán de apegarse a la normatividad jurídica y las leyes que rigen el proceso de entrega-recepción”.

Por lo demás no hubo sorpresas, medio mundo sabía que Jesús Lavín sería el encargado del equipo de entrega-recepción, es el especialista, también se conoce que alrededor de él habrá otros diez casi con lo misma jerarquía y que todos serán apoyados por un equipo cercano a las 400 personas que esperan no dejen pasar nada.

Tampoco fue sorpresivo ver tantas caras conocidas en el evento, la mayoría enemigos de Egidio Torre Cantú y de Cabeza de Vaca, muchos ex priístas que son los que trabajaron para derrotarlos en las urnas y lo hicieron con eficiencia.

Lo que si llamó la atención fue la ausencia del presidente municipal de Matamoros, de Mario López y más cuando se conoció el motivo, porque es su segundo desdén al gobernador electo, el primero fue aquel día que siendo Senador lo invitó a su informe y no solo no acudió sino que promovió un evento con la prensa tratando de opacar el mismo.

Por supuesto, tampoco es sorpresa que Adrián Oseguera siga traicionando la confianza del gobernador electo, que su rencor lo lleve a empañar un día memorable en la historia del Estado y lo hizo motivando a sus allegados, sus pagados y amigos a que arremetan en contra del Diputado Erasmo González y de Olga Sosa, y sería lo de menos su pleito personal si no se empeñará en hacerlo con el tema de los Carmona y embarrando a todos.

Son temas de la política, quizá esa debería ser la conclusión, porque en esta actividad dicen que nunca hay sorpresas sino sorprendidos, quizá esa sea la misma razón por la que muchos pusieron cara de asombro cuando desde la tribuna el gobernador electo les dijera torpes a los actuales funcionarios que se cierran al dialogo y lo hiciera con dos palabras, “no entienden”, las cuales adornó con la frase de “el pueblo ya decidió”, eso para recalcarles que no tiene caso su cerrazón porque tarde o temprano tendrán que cumplir con lo que mandata la ley.

