Los vientos de cambio para los tamaulipecos resultaron ser puros aires intestinales, puro pedo, como dicen en la calle.

Y no crea que acusamos solo al cabecismo de no cumplirle a los tamaulipecos, no, hay que decir que sus mejores cómplices fueron los del PRI y los de Morena que gobernaron en este periodo ya que se movían a placer, al parecer, al ritmo del sonido de los dineros y el poder.

Mire, recién electo por primera vez el alcalde de Matamoros, Mario López, acusó a la administración que estaba en ese municipio de pretender venderle a su pueblo lámparas en 45 mil pesos cuando las mismas se consiguen a cinco mil pesos, luego le solicitó al Congreso del Estado y al cabildo en funciones de esa ciudad darle reversa a un convenio que se pretendía para comprar luminarias, de ese asunto, como de muchas acusaciones más, como Camelia la Texana, ya jamás, se supo nada.

No fue el único, en esas mismas fechas el alcalde electo de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, también cuando se eligió por primera vez, anunció que investigaría la administración de quien ya se iba, de Andrés Zorrilla, al que acusó de haber comprado camiones de basura a 32 millones de pesos, unidades que casualmente también adquirió el municipio vecino Altamira, pero a un precio de 14 millones de pesos, de ese proceso, dijo, alguien tendrá que explicar por qué tanta diferencia en costos y hasta amenazó que esa la pagaría quien haya cometido violaciones a la ley, tampoco paso nada, cosa rara, ambos se reeligieron, uno aparentemente enojado con la administración actual como es Mario López, el otro entregado al cabecismo más rápidamente que una pizza, Oseguera, quien hasta prestó una Diputada para que los azules hicieran mayoría y blindaran al Fiscal y toda la administración estatal y de muchos municipios.

Viene a colación esas declaraciones de hace poco más de cuatro años porque hoy vemos que las presuntas transas, la mugre que está brotando de la administración estatal, casi la vemos como normal y eso asusta ya que todo sale a la luz cuando todavía no comienza formalmente ni siquiera el proceso de entrega-recepción del gobierno, es decir, es un hecho que veremos cosas peores, quizá saqueos que hicieron, hasta obras que tendrán que justificar ante tantas dudas.

El 1 de septiembre será cuando los del gobierno actual tendrán la obligación de recibir a los equipos de quienes van a entrar a suplirlos por mandato del voto ciudadano, así que quienes hoy ostentan el poder y se gastan los recursos del pueblo deberán exhibir y entregar a los futuros administradores todos los bienes, las condiciones de los mismos, obras en proceso, licitaciones y todo que hayan hecho, deberán otorgar documentación que ampare sus acciones ya que la misma será enviada al Congreso como parte de las cuentas públicas que todavía se tiene que revisar.

Y ahí no acabará el asunto, el 1 de octubre entra el nuevo gobierno en su periodo marcado por la ley y seguro lo hará para hacer una nueva revisión de todo, lo que significa nuevas auditorias, ya cuando estén en el poder y nadie les estorbe, en ellas podrían aparecer vicios ocultos en obras, contratos que no se puedan respaldar porque las empresas firmantes son fantasmas o no tienen respaldo económico como para prestar los servicios para los que fueron contratadas, convenios entregados a familiares o amigos sin el debido proceso legal y todas esas cosas que ameritan cárcel para quienes las hayan firmado.

Si, cierto, desde hace muchos años existen estos trámites administrativos, también es muy real que los gritos y sombrerazos antes y poquito después de empezar cada administración son normales como también fue muy común que terminarán en nada, a lo mucho, en una tonta explicación de los nuevos gobiernos, ejemplos, pues ahí tiene lo que ocurrió en Matamoros, presuntas irregularidades de la administración anterior que concluyeron en nada, o en Madero, sin embargo eso fue antes, cuando se cambiaba de gobierno para no cambiar, cuando se ponían de acuerdo para cederse el lugar y ya aunque aparentaran ser de colores diferentes, como Egidio Torre con Cabeza de Vaca, como Chuchin de la Garza con Mario López, sin embargo hoy la nueva administración trae un pleito casado con la actual y es real, tan real, que ya comenzaron los desencuentros.

Por lo pronto, este lunes por la mañana el coordinador del equipo de recepción del nuevo gobierno, JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI, en una conferencia con la prensa habló de un sinfín de irregularidades que ya se están detectando y eso que todavía no inician los trabajos, denunció, por ejemplo, que el gobierno saliente está suprimiendo y adicionando puestos directivos, de última hora, especialmente en cuatro dependencias se reportan más cambios en la estructura orgánica: la oficina del Gobernador, el sistema DIF Estatal, Seguridad Pública y Bienestar Social.

“Están suprimiendo y adicionando puestos directivos, lo que resulta preocupante, porque cambia toda la estrategia formulada para la recepción gubernamental y lo sospechoso es que lo hacen tras 5 años y 10 meses trabajando, cambian titulares a menos de un mes y medio de concluir el sexenio y a dos semanas de iniciar el proceso de entrega-recepción eso invita, sin duda, a realizar un minucioso análisis de sus efectos y motivaciones”, declaró.

También adelantó que sobre la basificación de más de 4 mil burócratas, el coordinador de la recepción del gobierno del doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, insistió que todas serán revisadas y solo se salvarán, aquellas justificadas, merecidas, que cumplan con el perfil, tengan la preparación, experiencia, antigüedad, correspondientes al tiempo que anunció la instauración de un servicio profesional de carrera a partir del nuevo sexenio para evitar la curva de aprendizaje de todo inició gubernamental, que posterga logros a favor de los ciudadanos.

Así qué, de entrada, después de que inicie formalmente el periodo de entrega-recepción, no dude usted que vaya a estar brotando puro mugrero de todas partes, lo que resulte será algo similar a cuando se destapan letrinas, puras cochinadas que serán difícil lavar sin que algunos salgan salpicados, la expectativa en ese sentido ya es alta al grado que desde hoy la gente está a la expectativa de que saber quién irá a la cárcel o para dentro de un par de años hacer un nueva evaluación que se reflejará, otra vez, en las urnas.

Un hecho es que habrá mucho mugrero y a quienes hayan actuado mal no les gustará lo que vean y menos a donde los puedan llevar las corrientes de ese drenaje ya que puede ser que terminen en una cárcel o vomitando lo mal habido, lo que se hayan tragado en exceso…

