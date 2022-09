Cabeza de Vaca lamenta la desconexión de Enertek: “Se viola la ley y se ahuyentan inversiones”.

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, lamentó la desconexión de la central eléctrica Enertek, que se ubica en el municipio de Altamira, “por el mensaje que se manda, donde no solamente se viola la ley sino que se ahuyentan las inversiones”.

Durante una gira de trabajo por los municipios de Xicoténcatl y Gómez Farías, el mandatario tamaulipeco opinó de este tema, en el cual consideró que, “de alguna manera los están obligando a que sea la CFE la que les suministre energía con costos mayores”.

Y agregó: “Ahora sí como dirían por ahí ¡No me ayudes compadre! Si el gobierno federal no está para ayudar que tampoco estorbe y que no esté bloqueando las inversiones que puedan llegar a nuestro estado”.

-¿Ahuyenta proyectos futuros?

“Desde luego, del país”, respondió a la pregunta directa.

García Cabeza de Vaca insistió sobre la situación, “si es muy lamentable el hecho de que hayan frenado esa inversión que se tenía ahí, y que de alguna manera manden un mensaje a todos aquellos que tenían pensado llevar a cabo inversiones similares en el país”.

Aseguró que esto va más allá de un daño directo o un pleito que puedan tener con una empresa española o del país que sea, “es el hecho que se tiene que dar certeza jurídica y confianza”.