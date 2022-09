Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un fraude…

Mientras el gobierno que viene se alista para recibir la administración estatal con un equipo encabezado por Jesús Lavín Verástegui y nueve notables más, la política tamaulipeca se sigue enturbiando, sus personajes se parecen cada día más a Judas o por lo menos a un mercenario y agandallan lo que pueden, le hablo del Congreso, del circo, de esa tontería de fingir que están en desacuerdo unos y otros, pero al final todos se quedan callados ante los actos de agandalle.

El que una Diputada que fue de Morena se suma formalmente al PAN, como antes lo hicieron otras dos, no es sospechoso, menos en este último caso, ya era previsto desde hace meses porque si bien es cierto que su transformación de guinda a azul huele a dinero la realidad es que peca de inocente quien no vea en el mismo la traición y el abandono a Morena que hace el alcalde de Madero, Adrián Oseguera, quien abiertamente enfrenta al gobernador electo Américo Villarreal entregando sus activos al PAN para que hagan y deshagan a placer.

Pero le insisto, lo peligroso para el gobierno que viene es el silencio y la incapacidad de los Diputados de Morena en el Congreso para no permitir más fugas o, por lo menos, tratar de recuperar algo en el poder legislativo, hasta parece que les causa placer el presunto agandalle azul que prefieren cruzarse de brazos a empezar una labor jurídica, por lo menos, para tratar de que se respete la voluntad popular y no la particular de las legisladoras y sus compradores.

Mire, por más que se quiera ver como derechos político electorales de los Diputados esa posibilidad de cambiarse de bancada cuando les de la gana, la realidad es que cometen un fraude al voto ciudadano con esas acciones que puede ser legalmente atacado, me explico, los Diputados son de mayoría, en sus distritos la ciudadanía voto por una ideología que pretendían los gobernara y resulta que por voluntad personal les dan todo lo contrario, el ciudadano votó porque su distrito lo encabezará un personaje de izquierda y resulta que éste o ésta, por dinero o interés personal, se fue a la derecha y eso tendrán que tragarse a fuerza, a eso me refiero, a que el acto debe ser revisado y valorarlo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación y sin embargo no se meten recursos para que sea eso posible.

Hay algo claro, las Diputadas que se cambiaron de Morena al PAN no habrían ganado por otro partido político, nadie las conocía, es más, algunas ni campaña hicieron, ganaron porque la gente estaba harta del PAN no por méritos propios, es, en esa tesitura, que bien valdría la pena obligar al TRIFE a pronunciarse por lo menos sobre el valor que tiene el voto, que defina si se debe privilegiar los derechos de una persona sobre la voluntad popular.

Aquí falta ideología, liderazgos y, sobre todo, partidos políticos que se preocupen por adoctrinar a sus miembros, a enseñarles que la lealtad a uno mismo, a lo que se cree, y a lo que se ama es mucho más importante que el resto de las cosas que ocurren.

Es urgente, por lo que vemos, evitar que en el futuro Congreso igual los partidos se vuelvan a desbaratan con facilidad porque la ideología vale un montón de dinero o la garantía de que algunos excesos quedarán escondidos para siempre y por ello la necesidad de que el TRIFE se pronuncie.

Fríamente, le pregunto, ¿quién tiene la culpa?, no, se equivoca, no toda la culpa es de los diputados que se cambian de color sospechosamente, la mayor responsabilidad es de los partidos políticos, estos organismos se han dedicado siempre a vender candidaturas o imponer candidatos que les representen votos sin importar el origen de estos, una y otra vez respaldaron a esa clase de mercenarios sin ideología, sin reparar en que también podrían traicionarlos y traicionar al pueblo.

Por lo demás, ojalá se aclaren pronto las cosas, le repito, este Tamaulipas merece partidos, sobre todo legisladores, más fuertes, políticos más sólidos, capaces de generar confianza, capaces de provocar esperanza en la sociedad, hoy las exdiputadas de Morena han cometido el peor fraude del que puede ser víctima la democracia, porque no fue a su partido, sino a la voluntad popular y eso reduce el valor del voto a nada, eso nos lleva a ser presa fácil de los delincuentes con dinero y aquí, en el Congreso de Tamaulipas, están las pruebas, hacen puro circo, pero nada que realmente pueda cambiar de fondo nuestra situación o para prevenir que vuelva a ocurrir algo similar…

COMENZÓ LA CAIDA DEL ACTUAL GOBERNADOR… Con un abrazo entre los que encabezaran el proceso, Jesús Lavín por los que llegan y Gerardo Peña por los que se van, y en los mejores términos, se dio el primer encuentro entre los responsables del proceso de entrega-recepción, con ello inicia el trámite legal para la caída final del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Del equipo de Américo se dijo que la instrucción os es que todo este proceso se dé en los mejores términos, en la mayor cordialidad, para poder hacer lo más transparente, lo más ágil posible y que facilite el proceso

“Se va a buscar la mayor transparencia en todo; estaremos informando de los avances que se vayan dando, ya definimos, en los mejores términos, los aspectos que van a regir todo el proceso; serán cuatro horas diarias, a partir del lunes próximo, cuando los 20 –diez de cada parte- visitarán las dependencias, empezando por educación, salud, seguridad-Contraloría y Secretaría General de Gobierno”, informó Lavín.

Se informó que el último día de este mes se hará la firma de las actas de entrega-recepción.

