Martha Isabel Alvarado



¡Pero qué necesidad!



.-‘Chafean’ agenda de Claudia Sheinbaum

.-Jefa de la CDMX, “se apoya” en Chavira

.-Insiste PAN en que ‘tumbará’ la elección

.-El Calabazo interlocutor de Los Rebeldes



No es por intrigar, pero todo indica que le están fallando sus asesores a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, en su propósito de buscar posicionamiento en otras latitudes del país.



Dicho esto, por un evento que la mandataria capitalina tiene proyectado en Reynosa, cuyo ‘enlace’ será el ex candidato independiente a la gubernatura de Tamaulipas, FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ.



¿Sabrá Claudia Sheinbaum lo que vale políticamente Chavira en Tamaulipas?. Cualquiera diría que no.



Cabe recordar que, en las elecciones para gobernador realizadas en Tamaulipas en 2016, Chavira Martínez obtuvo escasos 9 mil 151 votos, no llegó ni al 1%, se quedó en 0.63. Un dato de pena ajena.



¿Para qué exponer a la señora Sheinbaum con un elemento tan chafa?. Está bien que el tiempo apremia rumbo a los comicios del 2024, y urge buscar posicionamiento, pero que no la jodan (a ella).



El evento al que nos referimos, es el conversatorio digital denominado “La política social en la Ciudad de México”, que la señora Sheinbaum sostendrá con alumnos de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administrativas.



También participarán los alumnos de Comunicación y Periodismo, según lo refiere la propaganda del evento.

Hoy por hoy, suponemos que Claudia Sheinbaum se puede dar el lujo de escoger entre un ‘buffet’ de buenos operadores políticos de Tamaulipas, habida cuenta de que goza de la simpatía -y el apoyo- del gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



¿Por qué andarse entonces con pequeñeces como Chavira?. Para acabarla, el susodicho tiene en su currículo, un período en la cárcel, y su alianza ‘coyuntural’ con el gobernador saliente de Tamaulipas.



Diría el gran JUAN GABRIEL: ¡Pero qué necesidad!.



En la Cámara de Diputados hoy será un día “histórico”, pues se lleva a cabo en el Pleno la votación de la iniciativa presentada por la diputada federal del PRI por el estado de Durango, la plurinominal YOLANDA DE LA TORRE, encaminada a extender de 2024 a 2028 la posibilidad de que el Ejército y la Marina lleven a cabo labores de seguridad pública en las calles.



Llama la atención, que la diputada DE LA TORRE ha presentado 22 iniciativas en lo que va de la presente Legislatura, de las cuales, 21 se encuentran en “la congeladora”.



Pero ‘curiosamente’, esta otra, relacionada con la Guardia Nacional, avanza a pasos agigantados hacia su aprobación.



Hay que señalar, que ya salió otra diputada federal más “cuerdita” que Yolanda de la Torre: su compañera de bancada CRISTINA RUIZ, del Estado de México, misma que presentó una reserva enfocada a que la extensión de las atribuciones antes mencionadas de las fuerzas armadas, se extiendan hasta 2029.



Lo anterior coincide total y absolutamente con una iniciativa de AMLO que data del 2019, que hoy se materializaría gracias al PRI.



Así el calibre de las ‘concesiones’ que el dirigente nacional Tricolor, ALEJANDRO MORENO, “Alito” tuvo que hacer con el gobierno de la “4-T”, ‘arrastrando’ con ello prácticamente a todos los integrantes de la bancada Priista en la Cámara Baja.

“Quid pro Quo” (Una cosa por otra), es un ‘juego’ muy recurrente en la práctica política. “Alito” que tanto se resistió, terminó ‘dándolas’.



Por su parte, la diputada local plurinominal del PAN, SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO de Matamoros, solicitó licencia en el Congreso del Estado, porque según se sabe, se va de vacaciones a Turquía.



A todo esto, las huestes de Acción Nacional encabezadas por el abogado hidalguense MARCO BAÑOS MARTÍNEZ, arrecian con declaraciones en los medios, incluso con una conferencia de prensa que ofrecieron ayer en el Senado, en el sentido de que el TRIFE anularía la elección para gobernador efectuada en Tamaulipas, e incluso hablan de que ello ocurriría el 28 de septiembre. ¿Será?.



Mientras tanto, integrantes del bloque de los ‘alcaldes rebeldes’, en este caso el de Matamoros, MARIO LÓPEZ, “La Borrega”, estarían siendo ‘notificados’ de que la ‘ventanilla única’ con la que deben tratar sus asuntos, es el alcalde con licencia de Río Bravo, HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, El Calabazo, que ya trae ‘jugada’ como Secretario General de Gobierno.



CONTRAFUEGO: ‘En tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchera’.

Hasta la próxima.