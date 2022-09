“Por favor, entrégueme a mi hija”, dice madre tras desaparición de su hija en Ecuador

AGENCIAS

Quito.- “Por favor gobierno, entrégueme a mi hija”, clamaba este sábado Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, quien el pasado fin de semana ingresó en la Escuela Superior de Policía, en Quito, a visitar a su esposo, que ahora está prófugo.

“Ella entró el 11 de septiembre, a las doce de la noche a la Escuela Superior de Policía y hasta el sol de hoy no sale. Por favor gobierno, entrégueme a mi hija”, pidió Otavalo en las afueras de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, donde se preveía la audiencia de una cadete detenida el viernes para investigaciones.

Otavalo comentó que las investigaciones se mantienen bajo reserva y que a los abogados solo les permiten leer los expedientes, pero no les proporcionan copias de los mismos.

¿Negligencia?

“Estamos haciendo la búsqueda con un equipo de 20 personas, que no tenían ni siquiera los elementos necesarios para buscar, es decir estamos hablando de negligencia, de que no hay esa interinstitucionalidad que tanto defiende” Ordóñez, dijo.

Se refería al secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, quien en una rueda de prensa el viernes defendió la actuación de la Policía en el caso.

“Él ayer defendía la institucionalidad de la Policía, yo defiendo que a mi hija me la entreguen”, indicó.

Aseguró que la institución policial fue negligente en sus controles pues no revisaron el automóvil de Bernal, en el que salió de la Escuela Germán Cáceres, el esposo de la abogada desaparecida.

“El carro de mi hija no tiene vidrios polarizados, lo que pasa es que (por) la negligencia de la institución, no revisa”, dijo la madre de la mujer, sobre la que hay un registro de ingreso a la Escuela de Policía, pero no de salida.

Esa es una “escuela de formación…yo más creo que es una escuela de deformación, porque ahí se ha permitido absolutamente todo. Ahí se ha permitido que haya fiestas, se ha permitido que tengan relaciones, ahí se ha permitido todo”, opinó.