Martha Isabel Alvarado



Fallan dependencias federales



.-Negligencia de CFE, ‘mata’ a otro menor

.-Suman dos casos fatales, en veinte días

.-Morena logra ‘sumar’ a Senador del PAN

.-Reforma de las Fuerzas Armadas, en vilo



No es por intrigar, pero ver el canal Anzaldúas “tapizado” de lirio acuático equivale a una muy mala imagen de Reynosa, ciudad que fue bautizada como “La Metrópoli de Tamaulipas”.



¿Acaso el alcalde CARLOS PEÑA ORTÍZ no tiene capacidad de gestión ante la Comisión Nacional del Agua para solicitar que limpien todo ese mugrero?.



(Viéndolo bien, no tenemos nada que ‘envidiarle’ a Cancún, porque tenemos nuestro propio “sargazo”, y en pleno centro de la ciudad).



Quizá el alcalde de Reynosa debería pedir ayuda a los diputados federales de Tamaulipas, para solucionar este problema.



Por ejemplo, a la diputada federal de Morena del distrito 02 con sede en Reynosa, OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA, que pertenece a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.



Tal vez esta legisladora sea la indicada para ‘echarle la mano’ al alcalde Peña Ortiz, además de que ella es asidua asistente a los eventos organizados por el Ayuntamiento de Reynosa, y tienen en común que ambos son emanados del mismo Partido Político.



Probablemente, con una llamada al titular de la oficina de CONAGUA ubicada en Ciudad Victoria, correspondiente a la Cuenca Golfo Norte, FELIPE CHIW VEGA, podría resolverse el asunto. ¿Le tomarán la llamada al alcalde de Reynosa?.

Otra dependencia que está quedando muy mal en Tamaulipas, y nadie dice nada, es la Comisión Federal de Electricidad, cuyo director general es el “dinosaurio” MANUEL BARTLETT DÍAZ, ex Priista.



Como lo dieron a conocer diversos medios informativos, el 5 de septiembre pasado, se registró en Reynosa el lamentable deceso del joven de 16 años de edad, SERGIO DE MARÍA JIMÉNEZ, a consecuencia de una descarga eléctrica de 7 mil voltios, al hacer contacto con unos cables de la CFE que colgaban de un poste.



La escuela a la que pertenecía “Chema”, como le llamaban de cariño sus amigos, en este caso la preparatoria “Francisco J. Mújica”, a través de uno de sus directivos, manifestó que en varias ocasiones reportaron dichos cables a la CFE, pero que el reporte no se atendió.



Un caso muy similar ocurrió en Matamoros a principios de esta semana, el de un niño de 8 años, que en vida se llamó FERNANDO DÍAZ DEL ÁNGEL, cuya muerte también fue causada por una descarga eléctrica.



Según se sabe, este pequeño radicado en el ejido “El Refugio” se trasladaba a la escuela primaria cuando ocurrió la tragedia, y al momento de la misma, su madre, la señora CRISTINA DEL ÁNGEL trató de ayudarlo, resultando con lesiones.



En este último caso, se sabe que una regidora del Cabildo de Matamoros ya se puso en contacto con la familia del menor fallecido, para apoyarlos con gestiones para una probable indemnización.



Se trata de la novena regidora de esa Heroica Ciudad, ALMA ROSA ALARCÓN SERNA, de la Comisión de Energía, a quien de entrada le reconocemos ese gran gesto humanitario.



En el caso del menor electrocutado en Reynosa, todo quedó en una declaración del alcalde, haciendo un “llamado” a la Comisión Federal de Electricidad para que haga una revisión del estado de sus instalaciones en toda la ciudad y realice los arreglos correspondientes. Y fue todo.

Pensar que la CFE se publicita como “una empresa de clase mundial”, pese a tener actualmente un director general proveniente del ‘jurásico’ Tricolor.



En el plano nacional, continúa el ‘misterio’ en torno a la aprobación de la reforma de las Fuerzas Armadas en el Senado de la República que, a decir de los legisladores de oposición a Morena, no pasará.



Por lo pronto, un Senador de la bancada del PAN, de primera minoría, originario de Yucatán para más señas, RAÚL PAZ ALONZO, ya “se brincó” a la bancada de Morena, para abonar la aprobación de dicha reforma.



Desconocemos si el gobernador de aquel estado, el también panista MAURICIO VILA DOSAL, cuyo período concluye en 2024, tenga planes de ser Embajador más adelante, o si el Senador Paz Alonzo emigró al bando guinda “por la libre”.



A propósito de Yucatán, el que está que no cabe de contento, es el muy apreciado compañero y amigo MIGUEL TURRIZA GARCÍA, luego de que sus muy queridos “Leones” se coronaron campeones de la Liga Mexicana de Beisbol, la noche del lunes, derrotando a “Sultanes de Monterrey” en su propia casa, con pizarra de 6 carreras a 1. ¡Felicidades!.



CONTRAFUEGO: La ‘maroma’ cobra rango ‘institucional’.

Hasta la próxima.