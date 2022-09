Martha Isabel Alvarado



No descartar sorpresas



.-‘Misterio’ del gabinete, se develaría hoy

.-Encabezaría AVA conferencia de prensa

.-Que Titular de la ASE, podría reelegirse

.-¿Dónde anda Yuriria?. No se oye su voz



Los nombres que muchos están esperando conocer como integrantes del próximo gobierno de Tamaulipas, podrían ser revelados hoy, de no haber cambios de última hora.



Salvo ajustes en la agenda del gobernador electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se tiene previsto que él sea quien presida la conferencia de prensa de hoy lunes, y devele el ‘misterio’.



No hay que descartar sorpresas.



Tanto que el diputado federal de Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, ex Priista, anduvo ‘afanado’ buscando la tesorería estatal en la próxima administración, y todo indica que no se la va a hacer.



Para esa posición parece estar firme la también diputada federal ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, de Matamoros, quien trabajó por largos años en el Sistema de Administración Tributaria, el SAT.



La ex diputada federal del PES y candidata perdedora de Morena a la alcaldía de Tampico, OLGA SOSA RUIZ, probablemente sea llamada como titular de la Secretaría del Trabajo.



El también ex diputado federal del PES, HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, El Calabazo, de Río Bravo, sería ‘palomeado’ como Secretario General de Gobierno. Al parecer es el más ‘amarrado’.



Respecto a JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI, coordinador del equipo comisionado para la entrega-recepción, persisten dudas.

Según se sabe, es probable que Lavín Verástegui sea designado Contralor Estatal, si es que de última hora no accede a esa posición el tampiqueño RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA.



Como es sabido, este último fungió como titular de la Auditoría Superior del Estado durante el sexenio de EUGENIO HERNÁNDEZ, y su idea sería repetir en ese cargo en la nueva era ‘americanista’.



Sólo que actualmente la ASE está en manos de JORGE ESPINO ASCANIO, cuyo mandato concluye en 2024.



De acuerdo a una nota de nuestra apreciada compañera, la muy acuciosa DAISY HERRERA, Espino Ascanio podría reelegirse en la ASE por 7 años más, vía el Congreso del Estado, en base a la Constitución Política de Tamaulipas.



El escándalo que protagonizó en Reynosa LUIS ESPINO ACOSTA, hijo del Auditor Superior, en su supuesta intención de relevar al alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, es una mancha que ahí queda.



Siguiendo con la lista de los probables funcionarios estatales que entrarían en funciones en octubre, tenemos a DÁMASO ANAYA para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.



Para la Secretaría de Desarrollo Social, o Bienestar Social, la sanfernandense VERÓNICA AGUIRRE DE LOS SANTOS, parece traer la aprobación “en la bolsa”.



Mismo caso en que estaría FRANCISCO CUÉLLAR CARDONA, para el área de Comunicación Social, tarea que desempeñó durante la campaña proselitista.



Veremos si se confirma hoy lunes la presentación del próximo gabinete estatal, de no haber variación en la agenda del gobernador electo de Tamaulipas, y estaremos atentos a los nombres.



Una pregunta que muchos se hacen es: ¿Dónde está la dirigente de Morena en Tamaulipas, YURIRIA ITURBE VÁZQUEZ?. Ella estaría a punto de cumplir un mes de que llegó al cargo, pero poco se ha dejado ver, y su voz no se ha dejado escuchar en el marco de los cuestionamientos al triunfo de Américo Villarreal Anaya, por parte del bando albiazul, que se han acentuado en los últimos días.



La flamante dirigente morenista hizo acto de presencia en los Informes de algunos alcaldes de su Partido, pero hasta ahí.



Por otro lado, qué rápido pasa el tiempo. Ya transcurrieron tres meses desde que fueron asesinados en Cerocahui, Chihuahua los sacerdotes jesuitas JAVIER CAMPOS MORALES y JOAQUÍN MORA SALAZAR, y prácticamente se ha olvidado el asunto.



Alguna vez, el otrora gobernador panista de esa entidad, JAVIER CORRAL, presumió (en un video) haber dado fin al reinado de NORIEL PORTILLO, “El Chueco”, presunto asesino de los dos sacerdotes, pero por lo visto eso resultó una vil mentira.



Tampoco su sucesora, la gobernadora MARÍA EUGENIA CAMPOS, panista también, junto con la Secretaria de Seguridad Pública Federal ROSA ICELA RODRÍGUEZ, han podido esclarecer el caso.



CONTRAFUEGO: Semana de expectativas.

