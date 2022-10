Asume Américo Villarreal la gubernatura

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria. – Américo Villarreal Anaya tomará protesta como Gobernador Constitucional de Tamaulipas para el periodo 2022-2028 este sábado 1 de octubre con la presencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y arropado por 18 gobernadoras y gobernadores y se convertirá en el primer mandatario surgido de Morena.

La toma de protesta se realizará en sesión solemne del Congreso del Estado a las 10 de la mañana y posteriormente, en el Recinto Ferial, el titular del ejecutivo estatal dará un mensaje al pueblo de Tamaulipas.

Originario de ciudad Victoria, en donde nació el 23 de mayo de 1958, Américo Villarreal es un médico cirujano con alta especialidad en cardiología, además de contar con maestrías en diversas áreas.

Casado con la doctora María de la Luz Santiago, es padre de tres hijos: Américo, Humberto Francisco y María Villarreal Santiago.

Hijo del ex gobernador Ing. Américo Villarreal Guerra quien dirigió Tamaulipas durante el periodo 1987-1993 y de la profesora Beatriz Anaya de Villarreal, en su trayectoria como servidor público, el doctor Américo ocupó diversos cargos en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para luego convertirse en Senador de la República, desde el 1 de septiembre del 2018.

Tras abanderar la Candidatura Común ‘Juntos Hacemos Historia’ integrada por Morena, PT y PVEM, Villarreal Anaya ganó la elección del 5 de junio con más de 730 mil votos, que lo convierten en el gobernador electo con la mayor votación en la historia de Tamaulipas.

El gobernador entrante ha reiterado su compromiso para construir un gobierno con liderazgo, austero, capaz, honesto y en el que los servidores públicos tengan un profundo amor por Tamaulipas.

El nuevo gobierno de Tamaulipas, asegura Américo Villarreal, respetará los principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; buscando siempre privilegiar la verdad, la justicia y la honestidad.

“Mi prioridad es el progreso de Tamaulipas. Un progreso sin exclusión, centrado en la reivindicación de los menos favorecidos, que llegue a todos los confines de nuestro estado, y que favorezca la paz, la producción, el crecimiento económico, la salud, la educación y el bienestar”, ofrece Villarreal Anaya.

“Soy un hombre de palabra, de trabajo y me gusta dar resultados; de frente les digo que no les voy a fallar”, ha expresado el doctor Villarreal Anaya.