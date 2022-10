No han ganado, pero el DT quiere que disputen 3 finales

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- A pesar del fracaso que ha sido el actual torneo, con solo 4 puntos y ningún triunfo, el entrenador de Correcaminos Premier, Jonathan Escobar, aseguró que buscarán ganar los tres partidos que les quedan, “vamos a disputar tres finales para ir en busca de la calificación”.

El equipo de Correcaminos que milita en la Liga Premier, cerró este viernes la preparación semanal previo a emprender el viaje hacia Tulancingo, en el duelo correspondiente a la jornada 9 del Grupo 2 de la Serie A.

El timonel naranja expresó que para este cierre de Torneo, “el ambiente es bueno porque sabemos que está en nuestras posibilidades. Confiamos en nosotros mismos y eso es muy importante, nos toca hacer nuestro trabajo, nos toca ganar y poder tener la mayor posibilidad de estar dentro, estando dentro ya sería otra cosa pero hay que empezar, paso a paso primero toca Tulancingo, ir a ganar”.

Escobar también brindó un análisis de lo que ha sido el transcurrir del Torneo, donde Correcaminos ha desempeñado un buen funcionamiento dentro del terreno de juego.

“En base al desempeño hemos tenido buenos partidos, desgraciadamente los resultados no se han reflejado como lo que se ha jugado, hemos perdonado mucho y también es una categoría que no perdona, el futbol no perdona, si no matas no hay rango de errores”, dijo.

Además, reafirmó que el objetivo principal sigue siendo el estar dentro de la liguilla de filiales.

“Se está trabajando para ganar y ya, no hay más, tenemos que ir a ganar, primero en esta jornada acercarnos y en la siguiente poder superar al quinto y al cuarto, estar ahí en la liguilla de filiales”, añadió.

También analizó al rival en puerta, Tulancingo: “Juega combinado con sus tres, cuatro mayores y mucho joven entonces es algo similar a lo que nosotros tenemos, nosotros no tenemos tantos mayores solamente uno y de ahí en fuera jugamos de 2000 entonces es un partido en edades parejo y confío en la calidad de mis jugadores”.

Este domingo a las 12:00 horas, Correcaminos se enfrentará a Tulancingo en las acciones de la jornada 9 de la Liga Premier, esto, en el Estadio Primero de Mayo.