Llama Contraloría a ex funcionarios por corrupción y daño al erario público

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Funcionarios de la administración anterior han sido llamados para esclarecer irregularidades y omisiones que se han detectado y en caso de fincarles responsabilidades se procederá legalmente por el daño provocado al erario público, informó la Contralora Gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo.

Junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, la Contralora explicó que los órganos de control interno de cada dependencia han iniciado 22 expedientes y se analizará el proceso a seguir antes las instancias correspondientes.

“Como lo dije desde antes del inicio del proceso de Entrega-Recepción, y lo reiteré en mi toma de protesta, el gobierno que encabezo se caracterizará siempre por la transparencia y la rendición de cuentas, por el combate a la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro estado, y por la cero tolerancia a la impunidad”, expresó el gobernador Américo Villarrreal.

“Hoy, dentro de los tiempos establecidos, les informo que, luego de las profundas investigaciones que hemos realizado en todas las secretarías y dependencias del gobierno estatal, hemos comenzado a integrar expedientes y ya estamos llamando a distintos ex titulares de las dependencias, para que aclaren y expliquen las irregularidades que hemos encontrado, y de no presentarse o no sustentarlas correctamente, deberán responder ante las autoridades y pagar con todo el peso de la ley”, agregó.

En conferencia de prensa, la Contralora Pedraza Melo dio a conocer que 437 servidores públicos de la administración anterior no cumplieron con la presentación de su declaración patrimonial, por lo que también serán llamados a cuentas.

Al respecto, la asesora jurídica del Gobierno del Estado, Tania Contreras López denunció que se han identificado actos que implican delitos de simulación o tráfico de influencias por parte de ex funcionarios de todos los niveles, por lo que algunos ya han sido llamados a declarar para hacer las observaciones correspondientes.

Por su parte, el secretario de Administración Jesús Lavin Verástegui, agregó que hay un deterioro notable en el padrón vehicular del gobierno del estado y reveló que el anterior titular de la dependencia será citado para aclarar las irregularidades u omisiones detectadas.