Marco Antonio Vázquez Villanueva

La primera protesta…

El pasado lunes un grupo de trabajadores de la Secretaría de Educación organizaron una marcha por las calles de Victoria y luego una protesta en la explanada de Palacio de Gobierno, llamó la atención porque es la primera, pero más porque se realizó después de que durante todo el fin de semana se les informó a los manifestantes que se empezaría a pagar a los que se hubieran localizado en sus puestos, es decir, que se comprobó que no eran aviadores y también se les dio la certeza que sus contratos estarían vigentes por lo menos año y medio.

¿Por qué se les dejó de pagar?, la justificación es qué en Tecnología Educativa, así se llama el área en protesta, encontraron hasta 1400 contratos de personas que nomás cobraron durante todo el sexenio anterior sin hacer nada, es más, de acuerdo al gobernador Américo Villarreal, en 754 casos es casi seguro son aviadores, supuesto personal al que se le pagaba por tarjeta pero no se localizan, esos, más otros que según Lucía Aime Castillo Pastor, Secretaria de Educación en Tamaulipas, ya tenían bases en diversas dependencias o contratos en otras partes, es decir, dobleteaban y tripleteaban cobros al gobierno gracias a su cercanía política con el poder.

Lo doloroso es que en ese proceso hayan tenido que pagar justos por pecadores, que se llegará a quitar sueldos a personal que no hace otra cosa que trabajar, aunque lo bueno es que con todo el presupuesto que se ahorre quizá se les pueda beneficiar de mejor manera.

Ahora, justificada o no la marcha, es claro que resulta sospechosa, más porque hay conciencia entre los empleados de todo lo turbio que se hizo en esa dependencia, en esa circunstancia pareciera que los de la protesta tiene patrocinadores para causar inestabilidad al gobierno o a la titular de educación, quien sabe si de adentro o de afuera, pero de plano da la impresión de que a alguien no le gusta la instrucción en el sentido de que se limpie todo el mugrero que dejaron los que no terminan por irse.

Los del área de educación justifican la tardanza en los pagos de esos contratos con el argumento de que la mayoría no son legales, en muchos no se presentan a trabajar sus titulares y habría sido lo mismo que permitirles seguir saqueando durante algún tiempo si hacían los depósitos porque se daba por atendido un contrato y ya sospechan que los protestantes están bien asesorados, sobre todo quienes pretenden agandallar presupuestos, y sí, y quizá la prueba es como se organizaron o los organizaron para la marcha sin justificación alguna.

Al paso del tiempo la joven administración estatal deberá entender que con los salarios es lo último con lo que se deben meter, que más vale el abuso de algunos que dejar sin comer o sin forma de cubrir sus necesidades a muchas familias, que se pudieron hacer demandas o algún procedimiento legal para dejar asentado que la dispersión de recurso se hacía con el único fin de proteger inocentes o, de plano, iniciar demandas por peculado y los delitos que les resulten a quienes cobraron sin trabajar.

En fin, fue la primera protesta en esta joven administración, vendrán muchas más, quizá cientos o miles, todo es válido, de nuestra parte nomás hacemos votos por dos cosas, la primera que ya no más paguen justos por pecadores, y; la segunda, que por ninguna presión del mundo vayan a permitir que continue el robo del dinero público por politiquería, en resumen, que quienes recién llegan sigan sacando el mugrero…

SE REUNE GOBERNADOR CON INCONFORMES DE LA SET… La inconformidad de maestros y personal del área de Tecnología Educativa de la Secretaría de Educación se está atendiendo y se actuará dentro del marco legal para resolver una situación en la que administraciones anteriores, no habían actuado correctamente, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Tras confirmar que se reunió con una representación de los maestros que se han manifestado, solicitando se cumpla con sus pagos, el gobernador del Estado reiteró toda la voluntad de su administración para velar por el bienestar de los maestros y para que a partir de ahora tengan seguridad laboral en sus centros de trabajo.

“En eso estamos trabajando; ayer platicamos para ver como regularizar la situación, con la voluntad de que esta administración ve por el bienestar y ve por el compromiso de realmente resolver circunstancias que no se estaban procediendo correctamente y que también les de a ellos seguridad laboral o contractual”, dijo.

“Queremos actuar correctamente conforme al marco legal y es un compromiso”, reiteró.

En entrevista a su arribo a Palacio de Gobierno tras asistir a la reunión de la Mesa de Seguridad, el gobernador Américo Villarreal dio a conocer que se detectaron desviaciones en 753 casos de contratos del área de Tecnología Educativa de la Secretaría de Educación.

“Nada más se dispersaba una nómina a través de un pago de tarjetas, pero no tenemos ninguna relación laboral con esas personas que se encuentran en esa nómina. No se estaba haciendo en la forma que se tiene que cumplir”, expresó y reiteró toda su voluntad para solucionar esta situación.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com