Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ojalá se les haya olvidado…

Más que lamentar la muerte de un Senador, de un compañero de la política, una decena de grillos tamaulipecos andan desesperados porque ya se declare la ausencia de Senador por Tamaulipas para que el INE pueda emitir una convocatoria y se realice una elección extraordinaria allá por el mes de febrero o marzo.

Son de todos los colores y sabores, hasta pareciera que algún partido le pudiera ganar a Morena en estos momentos que está en el gobierno, ya con todo el poder y en plena luna de miel con la ciudadanía.

A fuerza de ser sinceros hay que decir que no es segura una elección extraordinaria, el Senado puede argumentar que Américo Villarreal es el titular de ese puesto, que no se puede adivinar si regresará o no, también puede darle largas al tema como lo ha hecho hasta ahora, en fin, estrategias hay muchas porque la verdad es que a nadie conviene una elección extraordinaria, vamos por parte diría Jack, El Destripador.

El PRI está prácticamente muerto, ir a una elección extraordinaria puede ser su tumba ya que solo dejaría constancia de que es un partido que no tiene dinero, ni atractivo, que ni huele ni hiede y la secuela, por lo tanto, no sería tomado en serio al siguiente año, en una elección de verdad como será la de Presidente de la República, Senadores, Diputados federales, Diputados Locales y Alcaldes con sus regidores y síndicos.

Para el PAN la situación es similar, ya sin poder para amedrentar a los enemigos, sin presupuestos a los cuales meterle mano y promoverse, más el odio que está más vivo que nunca contra el exgobernador que era de su partido, los podría hacer que se vieran ridículos pidiendo el voto, podrían caer drásticamente en su preferencias que para el año próximo, para el 2024, de las 35 alcaldías que tienen ahora en sus manos y los nueve distritos de mayoría quizá no les quede nada, con un agregado, en el PAN no hay quien le quiera entrar a la elección, no hay quien quiera ser candidato porque no tienen dinero para una campaña tan cara y les será imposible encontrar financiadores para la misma, el Senado no maneja presupuestos, no serían recuperables las decenas de millones de pesos que se requieren para una campaña estatal.

Movimiento Ciudadano, de entrarle, podría dar la impresión de que no es un organismo serio y les afectaría mucho para el 2024, este partido, con Colosio o con Ricardo Monreal, podría convertirse en la segunda fuerza política del país sin el mayor problema, lo que implicaría en Tamaulipas ganar puestos de mayoría o por lo menos la primera minoría en el Senado por lo que entrarle a una elección en la cual van a quedar muy mal sería un suicidio, más porque se trataría de dinero que pueden aprovechar durante el año para posicionarse y fortalecer sus propuestas y no para tirarlo en una sola campaña que les sería imposible ganar.

Increíblemente Morena, con todo y que no tiene el mínimo riesgo de perder la elección, sería el más perjudicado con una convocatoria para sustituir al senador ausente, primero le prestarían toda la cancha y el escenario al resto de los partidos políticos para desacreditar, para una guerra sucia, para dividir el Estado y descalificar a un gobierno que acaba de nacer, luego porque tendrían que invertir cerca de los 80 millones, más todo lo que implica aceitar la estructura gubernamental y movilizarla para crear votos y todo para obtener un escaño en el Senado que no le representa nada, ahí ni se discuten presupuestos ni se gestiona casi nada y, finalmente, el riesgo mayor para el gobierno en turno es que el Senador que llegue a ganar sería el candidato natural para suceder a Américo Villarreal, es decir, a unos meses de iniciado el sexenio ya le pondrían una sombra a su jefe, más si se atreven a poner de candidato a un político hábil, no olvide que tendrá derecho a una reelección o, por lo menos, estará en lo más alto de la escala política y sería tomado en cuenta por el futuro o la futura presidenta de México, por eso es que le digo que le costaría mucho a Morena y a su liderazgo real en el Estado, una elección extraordinaria.

El resto de los partidos, más los que se acumulen, sabemos que no tienen ni estructura suficiente ni libertad para entrarle en serio a una elección, así que deben de estar haciendo changuitos para que no se abra la convocatoria.

Y, si después de analizar que todos los partidos políticos podrían perder con una elección a Senador, todavía hay algo más que agregarle, al Ciudadano le da igual la misma, no tenemos la mínima idea de para qué nos puede ser útil, vaya, suficiente con ver a los senadores que tenemos en este momento para no desear uno más, no tenemos una sola razón para eso.

Entonces, ojalá que se les haya olvidado, ojalá por lo menos se les ocurra decir que no hay tiempo, o que esa curul tiene dueño, como así es, lo que sea, con tal de que no haya una elección que no nos sirve de nada y no conviene a nadie…

RECONOCE PACO IGNACIO TAIBO FUL EN LA UAT… El escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II presentó en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) su libro “La libertad. Trece historias para la historia” en el marco de la Feria Universitaria del Libro 2022 (FUL UAT).

Con la presencia del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, el también director del Fondo de Cultura Económica (FCE) destacó su reconocimiento a la casa de estudios por realizar un evento innovador en la difusión de la lectura y la cultura en general con acceso a todos los públicos.

“Es una feria con un montón de ofertas y libros baratos, es una feria que regala libros, es una feria abierta a la población, no solo al estudiantado sino a la población”, expresó Paco Taibo II, luego de agradecer la invitación de la UAT.

Añadió que esta ha sido una feria muy bien equilibrada, con programas muy bien pensados para niños y jóvenes, con eventos literarios, comida, música y proyecciones infantiles. “Es lo que hay que hacer, una feria no se puede mover en el vacío del libro de texto, la literatura tiene que moverse en la realidad de la sociedad; y salgo muy contento, y salgo con compromisos serios con la universidad para avanzar de lo que se ha visto y aprendido de esta feria”, puntualizó el director del FCE.

Paco Ignacio Taibo II se presentó en el escenario principal de la FUL UAT 2022 en el Gimnasio Olímpico del campus Tampico, para platicar de su obra ante los universitarios y público en general. Dijo que su más reciente libro es un trabajo durante los cuales fue construyendo personajes, para darle forma a una obra que busca contar historias desde diferentes puntos de vista.

“Durante los últimos años fui reuniendo historias de lo que llamarías el lado luminoso de personajes que vivieron y murieron por la libertad, personajes extremos de lo que llamarías, en algunos casos, heroicidad”, indicó.

Sostuvo que escribir un libro es construir historias, y señaló que, para que la historia se comprenda debe ser narrada. En un diálogo con el público, hizo referencia entre otros temas, a la importancia de hacer divulgación de la historia y de las ciencias sociales.

“Divulgar es un arte de una inmensa nobleza, es un arte mayor y no contradictorio con la profundidad del pensamiento”, asentó.

“Entonces demos la batalla en nuestras escuelas y universidades para que la transmisión del saber en ciencias sociales se vuelva en una transmisión divulgativa”, puntualizó.

Por su parte, y acompañado de directivos de las facultades de la UAT, el rector Guillermo Mendoza Cavazos hizo entrega de un reconocimiento a Paco Taibo II por su participación y compartir a los universitarios el gusto por la lectura.

De igual modo informó el rector que la UAT contará con la librería de EDUCAL en el Campus Sur, gracias a la disposición y colaboración del Fondo de Cultura Económica.

Como parte de esta vinculación y de sus actividades en la FUL UAT 2022, Paco Ignacio Taibo II encabezó la distribución gratuita de libros al público, destacando que estos ejemplares, son los últimos que quedan en el país de la colección 21 por 21, de la cual, desde el año pasado, se han regalado por iniciativa presidencial a los ciudadanos, alrededor de dos millones cien mil libros.

