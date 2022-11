Martha Isabel Alvarado



Febrero 19: la Cita



.-Elección extraordinaria es un hecho

.-El 19 de febrero la cita en las urnas

.-Súper delegado se ‘placea’ con AVA

.-Dice “Makito” le ‘impiden’ reelección



Aquí les pasamos al costo los plazos y términos concernientes a la elección extraordinaria que viviremos en Tamaulipas, con la finalidad de cubrir la vacante del Senador FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, acaecido el 8 de octubre pasado en un trágico accidente.



Las fechas marcadas por el Senado de la República, serían las siguientes: En la sesión de mañana martes 15 de noviembre será declarada formalmente dicha vacante.



En cuanto a la convocatoria, el Decreto aprobado para tal efecto tiene fecha 22 de noviembre, a partir de la cual los candidatos dispondrán de 90 días para desarrollar actividades proselitistas.



La jornada electoral tendrá lugar el domingo 19 de febrero del 2023. ¡Hagan sus apuestas, señores!.



Por cierto, el ‘súper delegado’ de los programas federales en Tamaulipas y probable candidato de Morena al Senado, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ aprovechó para ‘placearse’ durante la reunión que el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA encabezó en Reynosa con los alcaldes de diez ciudades fronterizas.



A dicha reunión acudieron los alcaldes: ALBEZA PEÑA RAMÍREZ de Nueva Ciudad Guerrero, JOSÉ TREVIÑO RAMOS de Ciudad Mier, RAMIRO CORTEZ BARRERA de Miguel Alemán, y MARÍA DEL CARMEN ROCHA de Camargo y NATALY GARCÍA de Diaz Ordaz.



Así como: TEODORO ESCALÓN de Río Bravo, ALBERTO ALANÍS VILLARREAL de Valle Hermoso, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ de Matamoros, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL de Nuevo Laredo y CARLOS PEÑA ORTIZ de Reynosa, en calidad de anfitrión.



Lo de anfitrión, con asterisco, pues por más que los políticos sean buenos para disimular, se nota que no hay muy buena ‘química’ entre el equipo del gobernador de Tamaulipas y el alcalde de Reynosa. ¿Por qué será?.



Al término de una mega reunión con jóvenes universitarios que tuvo el gobernador Villarreal Anaya la tarde del sábado en el Centro de Convenciones de Reynosa, ocurrió algo ‘curioso’.



Luego de saludar a unas cuantas personas, el mandatario tamaulipeco y su comitiva salieron “hechos la mocha” por una puerta lateral del inmueble, y resulta que ‘se les olvidó’ “Makito”.



Por fin, el alcalde de Reynosa pudo salir del recinto cuando personal de guardia tuvo a bien abrirle la puerta, de modo que tuvo que apretar el paso para tratar de dar alcance al mandatario estatal y sus acompañantes que ya le llevaban buen tramo de ventaja.



A propósito de esta ‘estampa’, trascendió un comentario que el propio alcalde de Reynosa habría externado durante una boda a la que fue invitado recientemente en Guadalajara, Jalisco.



Lo que presuntamente comentó en una de las mesas el hijito de la ex alcaldesa MAKI ORTIZ fue que, de Victoria, ya le había mandado decir ‘El Doctor’ que no le darían la opción de reelegirse para un período más al frente del Ayuntamiento.



Quizá eso sea cierto, ya con el tiempo lo sabremos. En todo caso lo que causa asombro, es la falta de prudencia del joven alcalde.



A leguas se ve que “Makito” no estaba preparado para asumir una responsabilidad del tamaño de la presidencia municipal de Reynosa, tal vez ni siquiera estaba en sus planes, pero alguien lo “engüiló”.



Ni siquiera se fija bien lo que dice el alcalde Peña Ortiz. He aquí un ejemplo: Anda duro y dale con un discurso “machacón”, fustigando los “miserables” salarios de 8 mil pesos mensuales que ganan los obreros de maquiladoras, tal como lo dijo frente al gobernador, durante el evento con jóvenes del sábado.



Pero no ha reparado Peña Ortiz, en que profesionistas que prestan servicios en el Ayuntamiento a su cargo, muchos de ellos abogados, ganan 10 mil pesos mensuales, sólo 2 mil más que los obreros. ¿Y?.



Un ‘detallito’ que hizo ver mal al municipio de Reynosa y a su alcalde como anfitrión del evento con sus pares de la frontera norte, fue que, a la hora del ‘break’ para la comida, sólo hubo alimentos para los titulares de los 10 Ayuntamientos participantes, los Secretarios del gabinete estatal, el gobernador y su señora esposa, estrictamente. Las comitivas de los alcaldes y de los Secretarios, se quedaron como el chinito: “nomás milando”. Vaya pichicatería.



Hoy concluye la agenda de tres días de actividades del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en Reynosa, con la tradicional conferencia de prensa de los lunes a efectuarse en las instalaciones del Centro de Convenciones.



