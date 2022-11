Martha Isabel Alvarado

Vaya situación que afronta al súper delegado’ de los programas sociales en Tamaulipas, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, justo cuando la ‘suerte’ le sonríe para ser candidato de Morena al Senado, rumbo a la elección extraordinaria a efectuarse en febrero próximo.

En Río Bravo, 24 adultos mayores fueron atropellados ayer mientras esperaban en plena calle el pago de su pensión, a las afueras del Banco de Bienestar, ubicado en las calles Matamoros y Madero.

Los adultos mayores beneficiarios del programa “65 y más”, siempre han sufrido ‘la pena negra’ para gozar de este beneficio, en municipios como Reynosa y Río Bravo.

Por increíble que parezca, en algunos municipios de Tamaulipas, como es el caso de los ya mencionados, no se cuenta con una logística adecuada para la entrega de estos recursos que el gobierno de la “4-T” destina a las personas de la tercera edad.

No hace mucho, el ahora ex ‘súper delegado’ de los programas del Desarrollo en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, se quejaba abiertamente ante los medios de comunicación, de que los alcaldes de varios municipios no le brindaban facilidades para este propósito.

Incluso, “JR” llegó a quejarse de obstáculos para la entrega de este tipo de beneficios por parte del (anterior) gobierno estatal, por cierto, a cargo de su cuñado FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Al parecer, las cosas no han mejorado en este rubro.

Aunque el actual ‘súper delegado’ Luis Lauro Reyes, no dice nada al respecto, pues rara vez hace declaraciones a la prensa, se infiere que persiste la problemática de meses atrás.

El ejemplo más claro de ello es lo acontecido ayer en Río Bravo, cuando un automovilista perdió el control de su vehículo y arrolló al grupo de adultos mayores formados afuera del Banco del Bienestar.

Según comentó un testigo, en anteriores ocasiones este tipo de pagos a los adultos mayores se habían realizado en el gimnasio “Las Liebres”, y no se sabe por qué el delegado de SEBIÉN, JOSÉ MONCADA ALANÍS, o su jefe LUIS LAURO REYES, decidieron cambiar de sede.

Es de esperarse que, ante tan lamentables consecuencias de ese cambio, alguien deba responder.

En Reynosa, es usual ver cómo los adultos mayores esperan horas y horas de pie, haciendo fila en el Auditorio Municipal “Ramón Pérez García”, a la espera de su anhelada pensión del Bienestar.

Ni la alcaldesa MAKI ORTIZ, ni su hijo y sucesor en el cargo CARLOS PEÑA ORTIZ, se han tocado el corazón, mandando sillas al Auditorio, para que al menos la larga espera de los adultos mayores no sea demasiado cansada. Además de que no les dan ni agua.

Qué bueno que el gobierno del presidente LÓPEZ OBRADOR dispersa estos beneficios entre los adultos mayores, pero qué malo que los funcionarios de la “4-T”, por largos meses y años no hayan podido resolver un problema logístico, que ojalá no arroje fatales consecuencias derivado del percance de ayer en Río Bravo.

Por otro lado, aunque a los alcaldes de zona norte del estado les tocó trabajar en domingo durante la maratónica reunión que encabezaron en Reynosa el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y su esposa MARÍA SANTIAGO DE VILLARREAL, a final de cuentas no se fueron con las manos vacías.

Si bien es cierto que cada uno de los 10 alcaldes participantes en dicho evento denominado “Plan de Apoyo a la Región Fronteriza de Tamaulipas”, pusieron su mejor esfuerzo en presentar proyectos de infraestructura durante la misma, no se fijó una fecha para su realización por parte del gobierno de Tamaulipas.

A las 40 patrullas de la Guardia Estatal que se entregaron en Reynosa, se sumarán 100 más en los próximos días, lo cual abonará la salvaguarda de municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Diaz Ordaz, Valle Hermoso, Río Bravo, y Miguel Alemán, entre otros.

Ya que hablamos de Nuevo Laredo, anotaremos que ya son cinco las nuevas plantas maquiladoras que se han instalado en dicho municipio a cargo de la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, contando la firma “Maval Steering Systems de México”, que inició operaciones el 10 de noviembre pasado.

Son 200 nuevos empleos directos los que se crean con esta empresa, cuya apertura implica una inversión de 2 millones de dólares. Buen trabajo del Secretario de Desarrollo Económico, ROLANDO GUEVARA GONZÁLEZ, que le da brillo al Ayuntamiento morenista.

