En México ya no domina la oligarquía y en mi gobierno no hay lujos; AMLO

AGENCIAS

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México ya no domina la oligarquía, sino que es hay un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres.

En su informe de gobierno que rindió a cuatro años de haber asumido la Presidencia de la República, el Mandatario federal aseguró que bajo su administración no se tolera la corrupción y no hay impunidad para nadie y se acabaron los privilegios fiscales.

Afirmó que en su gobierno no hay lujos y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez.

“En México ya no domina la oligarquía, sino que existe un gobierno democrático, cuya prioridad son los pobres. La corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie, se acabaron los privilegios fiscales, no hay lujos en el gobierno federal y los servidores públicos, y aprovecho para agradecerles mucho a nuestros colaboradores, a todo este equipo que me ayuda, porque ya saben que la política no es asunto de los políticos o no es asunto solo de los políticos es asunto de todos y las transformaciones se hacen con el pueblo y también con un buen equipo de trabajo no es asunto de un solo hombre.

“No hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actuando con eficiencia, responsabilidad y honradez”, dijo.