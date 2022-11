AMLO llama a sus “corcholatas” a que actúen responsablemente si no salen electos

AGENCIAS

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a sus “corcholatas presidenciales” a que quienes no salgan electos, actúen de manera responsable, y el que salga o la que salga, que no sienta que no va a necesitar a nadie.

“Porque les digo por experiencia se requiere del apoyo de muchos”, dijo.

Destacó que en Morena se requieren buenos servidores públicos, pues en pasadas administraciones se formó “puro figurín corrupto”.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que procurará que se mantenga la unidad en Morena una vez que se defina el candidato o candidata presidencial, pero advirtió no es la persona, sino el proyecto.