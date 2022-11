Martha Isabel Alvarado



Todos se asumen ganadores



.-Maratónica, jornada dominical de AMLO

.-Marcha y discurso durante 7 hs y media

.-Pasarían para junio elección de Senador

.-Elogios de Jefe de SEGOB a ‘carmonista’



Tal como estaba previsto, al mediodía de ayer domingo inició el trasvase de agua de Nuevo León a Tamaulipas, con todo y que el gobernador del vecino estado, SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, lo estuvo “pichicateando”, y hasta el último momento trató de evitarlo.



Incluso en un evento efectuado en el TEC de Monterrey el pasado viernes, el gobernador neolonés se vanaglorió de haber entregado menos agua a Tamaulipas.



Lo anterior considerando que, por primera vez en 26 años, se trasvasará únicamente la mitad de lo estipulado en el convenio de 1996, es decir, 200 millones de metros cúbicos.



“Haiga sido como haiga sido”, el Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ estuvo en Tamaulipas para formalizar junto con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA el Acuerdo del trasvase.



Se infiere que uno de los colaboradores menos eficaces del presidente LÓPEZ OBRADOR, es el director de la Comisión Nacional del Agua, GERMÁN MARTÍNEZ SANTOYO que, por esta vez, no hizo lo necesario para dar cabal cumplimiento al acuerdo de 1996.



Por si fuera poco, Martínez Santoyo se vio errático, al manifestar en el discurso que pronunció en Ciudad Victoria, que el trasvase se haría a la presa de Cerro Prieto, en lugar de la Marte R. Gómez.



“Qué vergüenza no saber ni dónde está parado”, sentenció en Twitter la siempre acuciosa compañera reportera DAISY HERRERA.

El gobernador Américo Villarreal calificó como “un acuerdo ganador”, el que se firmó en Ciudad Victoria para dar paso al trasvase. Ello, ante la insistencia de Samuel García de asumirse como el gran vencedor, por haber entregado un volumen inferior de agua.



El desaire de Samuel al evento de Ciudad Victoria, fue lo de menos.



Por cierto, a la llegada del Secretario de Gobernación a Palacio de Gobierno, observamos que venía muy cerquita suyo el ex súper delegado JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien según se sabe, tiene la mira puesta en el Senado de la República.



Otro que declaró que quiere ser candidato a Senador (en el marco de la visita del titular de SEGOB a Tamaulipas), fue el diputado federal por Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, a quien se le ubica como operador del finado empresario SERGIO CARMONA.



A lo mejor este último dato no lo sabe el Secretario de Gobernación, a juzgar por las ‘porras’ que le estuvo echando a Erasmo, diciendo que ha apoyado mucho a Tamaulipas como presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿Será?. Ojalá nos pasen los datos.



No es por intrigar, pero ya son muchos los que ‘levantan la mano’ para buscar el escaño que dejó vacante el Senador FAUSTINO LÓPEZ VARGAS (+). Incluyendo al alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ, ‘La Borrega’, que solicitó una licencia fast track.



Insistimos en la pregunta: ¿Qué pasará con la licencia de ‘La Borrega’, si (como todo parece indicar) el Senado dispone que la elección se lleve a cabo hasta el mes de junio?.



Mal se vio por cierto la bancada del PAN en la Cámara Alta, en voz de su coordinador, JULEN REMENTERÍA, primero, urgiendo la agenda de la elección extraordinaria. Y luego, gestionando un punto de Acuerdo para ponerla en pausa.



¿Acaso porque su candidato el ex gobernador CABEZA DE VACA no consiguió el Amparo, y habrá que esperar a que lo obtenga?.

Por otro lado, para los que critican a AMLO de estar “chocheando”, ahí queda la maratónica jornada que tuvo ayer: caminando 6 horas en la marcha organizada desde Palacio Nacional, más 1 hora con 37 minutos de discurso en el que enumeró 110 acciones. No cualquiera aguanta 7 horas y media de friega continua.



Llamó la atención que, durante su mensaje, sin que aparentemente viniera al caso, AMLO expresara que su esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER no participará como candidata de nada.



No está de más mencionar que a la Coordinación para la Memoria Histórica y Cultural de México, oficina de la que es titular Beatriz Gutiérrez, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 le fueron asignados recursos por 32 millones 830 mil 325 pesos.



Veremos cuánto le tocaría a esa Oficina en el PEF 2023.



Finalmente anotaremos, que el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, fue quien en todo momento permaneció ‘pegado’ a AMLO durante la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. A nuestro parecer, en el ex gobernador con licencia de Tabasco recaerá la nominación presidencial en 2024. Anótenlo.



El Canciller MARCELO EBRARD hasta un ‘escupitajo’ se llevó, en pleno desarrollo de la marcha. ¿“Cortesía de la casa”?.



CONTRAFUEGO: La consentida de YSQ se está quedando corta.

Hasta la próxima.