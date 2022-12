Martha Isabel Alvarado



Los números no mienten



.-‘Se soltaron los demonios’, en Reynosa y NLD

.-Líder de pacotilla reporta pérdidas millonarias

.-Alianza PAN, PRI, PRD va firme para Coahuila

.-Subsecretario Mejía Berdeja, en predicamento



En conferencia de prensa efectuada ayer, los dirigentes del PAN, el PRI y el PRD en el estado de Coahuila, confirmaron que van en alianza para las elecciones de gobernador, programadas para el domingo 4 de junio del 2023.



Como es sabido, en aquella entidad aún gobierna el PRI, en la persona de MIGUEL RIQUELME SOLÍS, cuyo encargo concluye el 30 de noviembre de 2023.



Según manifestaron los representantes de PAN, PRI y PRD en aquel estado: ELISA MALDONADO, RODRIGO FUENTES y MARY THELMA GUAJARDO, respectivamente, están analizando quién debe ser el candidato que abandere la alianza.



Lo más probable es que el ex alcalde de Saltillo y actual Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en aquella entidad, MANOLO JIMÉNEZ SALINAS, considerando lo que antiguamente se conocía como el “delfín” del gobernador, en este caso de Miguel Riquelme, sea el ‘agraciado’ por parte de la coalición.



Por el lado de Morena, se ve difícil que puedan lograr una ‘candidatura de unidad’, dado el ‘pleitazo’ que se cargan el subsecretario de Seguridad Pública federal, RICARDO MEJÍA BERDEJA y el Senador ARMANDO GUADIANA, por la postulación.



El ex diputado federal panista LUIS FERNANDO SALAZAR, le apuesta a ser el tercero en discordia que resulte favorecido del ‘choque’ entre Guadiana y Mejía Berdeja, y que el ‘balón’ caiga en sus pies.



Mientras tanto, desde Palacio Nacional hacen hasta lo imposible por candidatear a Mejía Berdeja para gobernador de Coahuila, con todo y que le acompañan las peores cifras alusivas a la inseguridad.



De diciembre de 2018 a octubre de 2022, el gobierno de AMLO ha acumulado 135 mil 464 homicidios dolosos, en 47 meses.



El índice de homicidios dolosos tiende a incrementarse cada mes, sin que la Secretaria de Seguridad federal, ROSA ICELA RODRÍGUEZ y su muy mediático subsecretario Mejía Berdeja, hayan logrado implementar una estrategia adecuada de contención de este delito.



Los números no mienten. En septiembre, se registraron 2 mil 724 homicidios dolosos, cifra que en octubre ascendió a 2 mil 846, a razón de 91.8 casos por día.



Dirán los amados lectores, y dirán bien, que la situación de MEJÍA BERDEJA es muy parecida a la ALFONSO DURAZO MONTAÑO cuando dejó la Secretaría de Seguridad Pública federal, en 2020, para irse de candidato de Morena a la gubernatura de Sonora.



Con 22 meses de “gestión” al frente de la SSP, Durazo alcanzó la cifra récord de 64 mil homicidios dolosos y se fue tan campante.



¿Cuál sería la diferencia?. Pues que, en el caso de Durazo, CLAUDIA PAVLOVICH, estaba ganosa de entregarle el gobierno de Sonora a Morena, a cambio de un puesto diplomático: el consulado de México en Barcelona, España, que ahora disfruta.



No parecería ser el caso de Miguel Riquelme, al que se percibe presto a dar la ‘pelea’ por las siglas de su Partido, o ‘morir’ en el intento.



Por cuanto hace a los asuntos de Tamaulipas, durante la jornada de ayer “se soltaron los demonios” en Nuevo Laredo y Reynosa.



En el caso de Nuevo Laredo, en su conferencia mañanera, el presidente LÓPEZ OBRADOR expuso que todo se debió a la detención de uno de los llamados objetivos delincuenciales en esa zona, lo cual trajo consigo reacciones de los grupos delincuenciales.



Por cierto, muy mal se vio el autodenominado dirigente de la FECANACO, JULIO ALMANZA ARMAS, al salir a declarar que hubo pérdidas millonarias en Nuevo Laredo debido a las situaciones de riesgo, que incluso se aventuró a estimar en 100 millones de pesos, sin corroborar debidamente la información.



El Secretario de Desarrollo Económico del gobierno neolaredense, ROLANDO GUEVARA GONZÁLEZ, desmintió lo declarado por Julio Almanza, y detalló que sólo dos maquiladoras pausaron sus actividades matutinas debido a la contingencia de inseguridad, sin que se reportaran pérdidas materiales ni humanas.



¿Qué pasa con estos líderes de papel, como Almanza Armas, que no representan ninguna utilidad práctica para Tamaulipas, pero se sienten con la “autoridad moral” para hablar de todo?.



Durante el reciente arranque de “El Buen Fin” en los municipios fronterizos de Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso, JULIO ALMANZA incurrió en el exceso de colocar en primera fila a su hermana SILVIA ALMANZA, que recién quedó desempleada, ya que fungía como jefa de Relaciones Públicas del gobernador CABEZA DE VACA, encargo que concluyó con más pena que gloria.



CONTRAFUEGO: Parásitos.

Hasta la próxima.