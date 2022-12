Martha Isabel Alvarado



Se le complican las cosas al gobernador



.-El INM no arregla ni un café instantáneo

.-Crisis migrante persiste en la zona norte

.-Arranca Programa Paisano, en Colombia

.-En puerta, otra mega jornada con ediles



El director del Instituto Nacional de Migración, FRANCISCO GARDUÑO YÁÑEZ estuvo ayer en Tamaulipas, pero hasta donde se sabe, llegó con las manos vacías.



Es decir, que el titular del INM no hizo ningún anuncio relacionado con la asignación de recursos a los municipios fronterizos de Tamaulipas por parte de la federación, para atender el problema de los migrantes.



Garduño Yáñez es de los colaboradores del presidente LÓPEZ OBRADOR que menos se dejan ver, y de los que menos resultados aportan, a juzgar por la crisis migrante que persiste en municipios fronterizos de Tamaulipas, como Matamoros y Reynosa.



En el caso de Reynosa, al menos son diez mil migrantes, la mayoría de origen haitiano, los que permanecen ‘varados’ (alrededor de dos mil de ellos sin un techo), en espera de que sean ‘palomeadas’ sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.



La administración municipal que preside CARLOS PEÑA ORTIZ ha habilitado lugares como una estancia destinada originalmente a adultos mayores ubicada en la colonia Aquiles Serdán, para dar cabida a los migrantes.



En tanto que el gobierno estatal ha enviado algunos apoyos a los migrantes refugiados en Reynosa, como cobertores y colchonetas, además de brigadas médicas permanentes, por conducto de la Secretaría de Salud a cargo del doctor VICENTE JOEL HERNÁNDEZ.



La Federación no “pela” a los migrantes.



El director del INM, FRANCISCO GARDUÑO encabezó ayer en Nuevo Laredo junto con la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, un recorrido por los módulos instalados para dar la bienvenida a los paisanos, en los cuales se les brinda atención médica y asistencia legal, entre otros servicios.



Se trata del programa “Héroes Paisanos”, implementado por la presidencia de la República en 1989.



Nuevo Laredo representa el 32 por ciento del total de los permisos temporales que otorga el Instituto Nacional de Migración.



A diferencia de años anteriores en que se realizaba un mega evento en Nuevo Laredo para dar la bienvenida a miles de paisanos, en este 2022, según se sabe, el arranque del programa se llevaría a cabo en Colombia, Nuevo León.



No es por intrigar, pero se hubiera animado el canciller MARCELO EBRARD a encabezar la ceremonia de bienvenida a los paisanos en Nuevo Laredo, y aprovechado la ocasión para mandar un mensaje de regreso a la normalidad, tras los sucesos violentos del lunes.



Se perdió la oportunidad Ebrard, de mostrarse solidario con las autoridades locales, lo cual hubiera hablado bien de él.



Quizá, habría sido lo mejor que el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA hiciera lo propio, en lugar de cancelar. Los asesores no siempre tienen la razón.



Por cierto, Villarreal Anaya anunció que el fin de semana encabezará otra de esas maratónicas reuniones que está llevando a cabo con presidentes municipales, en este caso, los de la zona centro.



Lo anterior, como parte de la agenda relativa al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028.



Ese tipo de reuniones, de las cuales la primera tuvo lugar en Tula el pasado 30 de octubre con alcaldes del altiplano, y una segunda se realizó en Reynosa el 13 de noviembre con los titulares de los Ayuntamientos de la zona norte, suelen prolongarse por varias horas (6 o más), dadas las exposiciones de los ediles y las intervenciones de los integrantes del gabinete estatal.



En un ejercicio de imaginación, resulta difícil pensar en anteriores gobernadores de Tamaulipas, de los que tenían fama de ‘hiperactivos’, como MANUEL CAVAZOS LERMA o TOMÁS YARRINGTON, en reuniones tan prolongadas con los alcaldes.



Cuestión de estilos.



Al que se le están complicando las cosas con un Congreso local que no es de su mismo color, políticamente hablando, es al gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, con todo y que recientemente le ganó a Tamaulipas el primer “round” por el agua de la presa “El Cuchillo”.



No todo es felicidad para Samuel. Primero, el Congreso aprobó la Revocación de Mandato a mediados de noviembre. Y ante el anuncio del mandatario de que tiene en planes hacer una gira por Italia, los diputados del PRI y el PAN presentaron una iniciativa para que tenga que solicitar autorización al Poder Legislativo para salir del país.



