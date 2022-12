Martha Isabel Alvarado



El título no hace al monje

.-Emite Senado Convocatoria a elecciones

.-El 19 de febrero la jornada para Senador

.-Muchos ‘tiradores’ por el lado de Morena

.-‘Makito’, anda de un humor de la fregada



Por lo visto, falló la intentona del PAN en el Senado de la República, de retrasar la elección extraordinaria para Senador por Tamaulipas hasta el mes de junio del 2023.



Incluso el dirigente del PAN en Tamaulipas, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN comentó a este espacio, la confianza de que esa pretensión de su coordinador en la Cámara Alta, JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO, se consolidara.



La idea del PAN (secundado por el PRI), era llevársela calmada, y que la elección extraordinaria se agendara en junio, para aprovechar la inercia de la coalición “Va por México”, enfocada a las elecciones de gobernador en Coahuila y el Estado de México.



Al menos así la veían las dirigencias del PAN, a nivel nacional y de Tamaulipas, pero como dijo el mudo, no se pudo.



De acuerdo a la convocatoria emitida ayer por el Senado de la República, la elección extraordinaria se llevará a cabo el domingo 19 de febrero, tal como en principio lo publicamos en este espacio.



En todo caso, la novedad que trajo consigo la convocatoria emitida por la Cámara Alta, es que podrán registrarse tanto aspirantes hombres como mujeres.



Es decir, que aquel dichoso ‘candado’ del género con que tanto se especuló, que ‘obligaba’ a los Partidos a postular candidatos varones, ha quedado sin efecto.

En ese sentido, suponemos que “volverá a la carga” la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, que ya fue Senadora de la República anteriormente, de 2012 a 2016, pero busca repetir.



Tiene sentido suponer que, para alguien con tan alto grado de protagonismo, como Maki Ortiz, debe ser muy duro resignarse al ostracismo político.



Seguramente querrá regresar…pero no lo que se llevó.



Se dice y se comenta, que Maki Ortiz buscaría el cobijo de las siglas de Movimiento Ciudadano, ante la imposibilidad de agenciarse la candidatura de Morena, para la que sobran ‘tiradores’.



Entre los que ya han ‘levantado la mano’ buscando la candidatura guinda, podemos anotar al diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, ex Priista, presuntamente ligado al finado empresario SERGIO CARMONA.



Así como el ex ‘súper delegado’ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, y el actual ocupante de ese cargo, el “Lula” tamaulipeco, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ.



La verdad es que, para ser una elección que más de uno ha tildado de desangelada, son muchos los aspirantes.



Se dice que el ex oficial mayor o enlace administrativo del gobierno de la “4-T” con la Secretaría de Gobernación, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, El Guasón, también tiene aspiraciones para Senador.



Como era de esperarse, se sabe que la decisión sobre a quién postular para la elección extraordinaria, por el lado de Morena, se la dejarían al gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA quien, dicho sea de paso, viene de ganar las elecciones del 5 de junio.



Morena también cuenta en Tamaulipas con buenos cuadros femeninos, tratándose de la elección que se viene en febrero. Ya abundaremos en nombres y apellidos en una próxima entrega.



Ya que hablamos de elecciones, en la que concierne a la sección 30 del Magisterio que tendrá lugar el 9 diciembre próximo, aprieta el paso ABELARDO IBARRA VILLANUEVA, quien se coloca a la delantera del pelotón, ganando consensos entre quienes lo ven como una opción de verdadero cambio.



Desde el momento en que solicitó su registro como aspirante, Ibarra Villanueva estableció el compromiso de no caer en la descalificación, respetando la unidad de la organización sindical, poniendo por delante el objetivo de sumar esfuerzos para favorecer a las bases.



En Reynosa, que se salve quien pueda, porque el alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ anda de un humor tremendo. Durante la jornada de ayer se comportó como un patán, arremetiendo contra la compañera reportera ROSY ORTIZ, cuando esta le formuló una pregunta durante una rueda de prensa. Y eso que este jovenazo estudió en la universidad de Harvard, una de las mejores del mundo.



Quizá el mal humor del edil tenga que ver con que, desde en denantes, “los nuevos dueños del balón” en el estado, le mandaron decir que no le darán opción de reelegirse. Incluso le ‘soltaron’ a un tal LUIS MIGUEL IGLESIAS, un desconocido para la clase política, para que se vaya ‘placeando’.



CONTRAFUEGO: The dream is over.

Hasta la próxima.