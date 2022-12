Martha Isabel Alvarado



Los que no pidieron licencia



.-Arrancan hoy los Registros en Morena

.-Ojo, con el cumplimiento de requisitos

.-Caso de Makito en 2021 causó brincos

.-‘Moi’ Balderas del STPRM, licencia fake



Sin duda alguna, será muy interesante dar seguimiento al proceso interno de Morena para seleccionar a su candidato a Senador, rumbo a la elección extraordinaria que viviremos en Tamaulipas el 19 de febrero de 2023.



Proceso que arrancó el fin de semana con la publicación de la convocatoria correspondiente por parte del CEN de Morena, documento que su dirigente MARIO DELGADO publicó en redes sociales en las primeras horas del sábado.



De acuerdo a dicha convocatoria, hoy lunes 5 de diciembre arranca el período de registro de aspirantes, el cual concluye el último minuto de mañana martes (es decir, a las 23:59 horas).



Vale la pena estar atentos a los aspirantes que soliciten registro, que suponemos, serán muchos. Sobre todo, a los que ostentan un cargo público.



Según se sabe, el único que solicitó licencia en tiempo y forma para separarse del cargo, fue el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega.



Hasta donde se sabe, el ‘súper delegado’ LUIS LAURO REYES RODRIGUEZ y el diputado federal por Madero, el ex Priista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, no hicieron lo propio. No trascendió que hayan solicitado licencia ninguno de los dos, normalmente quienes lo hacen, suelen emitir algún tipo de comunicado.

Sobre este último punto, habría que recordar que los dirigentes de Morena, no siempre actúan en estricto rigor a los términos de una convocatoria para cargos de elección popular.



Un ejemplo de ello, es lo acontecido en 2021, con CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, actualmente alcalde de Reynosa, quien fue designado como candidato de Morena, vía “fast-track”.



¿Lo recuerdan?. En aquellos ayeres, por lo menos media docena de aspirantes acudieron a registrarse en tiempo y forma, entre otros, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, GEOVANNI BARRIOS MORENO, MARCELO OLÁN y HUMBERTO PRIETO HERRERA.



Otro que dio tremenda ‘pelea’ por la candidatura de Morena en aquella elección, fue el empresario RIGOBERTO RAMOS, que incluso logró entrevistarse con MARIO DELGADO, durante una visita que el dirigente nacional de Morena hizo a Tampico.



¿Y qué fue lo que pasó?. Que, sin haberse registrado en apego a la convocatoria, ni haber resultado ganador de la supuesta encuesta para seleccionar candidato, el ungido fue CARLOS PEÑA ORTIZ, “por obra y gracia” de un mensaje de Twitter que publicó el propio Mario Delgado.



Las reacciones de inconformidad de algunos aspirantes que se quedaron en el camino, no se hicieron esperar, siendo las más ‘encendidas’ las de ARMANDO ZERTUCHE, que incluso se desplazó a la Ciudad de México para hacer patente su rechazo a la decisión.



Fue así como, presuntamente, Mario Delgado se vio obligado a ‘negociar’ con Zertuche (supuestamente con la ‘intermediación’ del hoy finado SERGIO CARMONA), que obtuvo una diputación local.



Dicha curul “pluri”, hubiera sido un gran ‘trampolín’ para que Armando Zertuche se ‘trepara’ a los ‘cuernos de la luna’ en la política tamaulipeca, pero el ojiazul no supo mantenerse firme en la presidencia de la Junta de Coordinación Política que le fue encomendada, por las razones que haya sido, incluso económicas.



Bajo este orden de circunstancias, no habría por qué asombrarse, si mañana o pasado aparecen Luis Lauro Reyes o Erasmo González Robledo ostentando la candidatura de Morena, sin haber cumplido con el requisito de la licencia.



No está de más recordar aquel caso de 2010, del entonces regidor Priista del Cabildo de Reynosa, y además dirigente de la sección 36 del Sindicato Petrolero, MOISÉS BALDERAS CASTILLO, a quien le fue otorgada una diputación local plurinominal.



El caso es que “Moi” Balderas no había solicitado licencia de acuerdo a la ley electoral, pero dada su condición de ‘poderoso’, por ahí surgió luego una ‘carta’ con ese propósito a la que le pusieron fecha anterior. Hecho que sólo fue señalado por el entonces regidor panista, CÉSAR RAMÍREZ ENRÍQUEZ.



Hoy nos despedimos con un par de sentidas condolencias:



A la compañera y amiga DORITA DE LA CRUZ GARCÍA, ante el lamentable deceso de su señor padre, don MELITÓN DE LA CRUZ, acaecido el fin de semana, deseando para ella y toda su familia, pronta y cristiana resignación.



Lo mismo para el apreciado comunicador social y autor de la columna “Correspondencia”, JOSÉ LUIS CASTILLO, ante la irreparable pérdida de su señora madre, doña MARÍA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ. Abrazo solidario.



CONTRAFUEGO: ‘Las reglas se hicieron para romperse’.

Hasta la próxima.