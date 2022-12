Martha Isabel Alvarado

La especialidad de la casa



.-¿Jugarán ‘vencidas’ Adán y Mario Delgado?

.-La Borrega, no tiene padrino “machuchón”

.-Melhem habla de designar a una candidata

.-Perfila PVEM a Muñoz Cano para el Senado



Sin duda alguna, pinta interesante la competencia interna de Morena por la candidatura a Senador de la República, con miras a cubrir la vacante que dejó FAUSTINO LÓPEZ VARGAS (+).



Quienes mantuvieron más cercanía con López Vargas en sus últimos días, fueron la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, así como su hijo y sucesor en el cargo, CARLOS PEÑA ORTIZ.



Qué ironía que ambos, sobre todo la ex alcaldesa, sean ahora los más lejanos a la posibilidad de relevarlo, al menos por Morena.



Pero no hay que descartar que Maki Ortiz se aviente otra ‘maroma’ y aparezca más adelante como abanderada de otro Partido, quizá Movimiento Ciudadano. La especialidad de la casa.



En cuanto a los aspirantes que han solicitado registro por Morena, sería ilógico que el ex súper delegado JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL se haya ‘aventado’ a realizar el trámite ‘sin red protectora’.



Veremos lo del supuesto ‘padrinazgo’ del Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, en favor de “JR”.



De igual manera, veremos si aquella estructura que ha presumido Gómez Leal con sus allegados, con un supuesto costo de 8 millones de pesos mensuales, lo lleva a obtener la postulación.



Digamos que, con ‘padrino’ y estructura, “JR” la podría armar.

Recursos no le han de faltar, pues además de formar parte de una familia pudiente de Reynosa, el ex ‘súper delegado’ ha disfrutado de las ‘mieles’ del presente sexenio en el rubro de las Aduanas.



Se infiere que, al diputado federal por Ciudad Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien fuera operador del finado empresario SERGIO CARMONA, no lo dejará sólo su ‘padrino’, MARIO DELGADO, dirigente nacional de Morena.



¿Acaso jugarán ‘vencidas’ Mario Delgado y Adán Augusto, con sus respectivos “gallos” en Tamaulipas?.



¿Ven por qué decimos que pinta interesante la competencia interna de Morena?. Entre los dos aspirantes antes mencionados, hay tiro.



Hasta donde se sabe, el alcalde con licencia de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega, no presume de tener un ‘padrino’ ‘machuchón’ en la estructura de gobierno de la “4-T”.



Más bien, lo que repite y repite La Borrega ante quien quiera escucharlo, es que ha ganado todas las elecciones en las que ha participado hasta ahora.



“Soy garantía”, es la frase que no se cansa de pronunciar López Hernández, declarándose como la mejor opción de Morena para ganar la Senaduría el 19 de febrero próximo. ¿Será?.



En la acera de enfrente, ya se supo que para la elección extraordinaria de Tamaulipas, irán en alianza el PRI, PAN y PRD, tal como lo hicieron en las elecciones para gobernador efectuadas en junio pasado.



Que el PRI no quería, pero evidentemente, no se manda solo.



Según el dirigente estatal del PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS, si la designación del candidato se apegara al acuerdo de coalición original, la abanderada tendría que ser una mujer, en razón de la equidad de género. Algo que bien a bien, no nos queda claro.



En ese sentido, el compañero y amigo MARCO ESQUIVEL, director general del periódico digital “Hoy Tamaulipas”, ya ‘destapó’ a las diputadas locales ALEJANDRA CÁRDENAS e IMELDA SANMIGUEL, así como a la ex diputada federal YAHLEEL ABDALÁ CARMONA.



Por el rumbo del Partido Verde Ecologista, todo hace suponer lo que aquí publicamos hace un rato: que MANUEL MUÑOZ CANO se perfila como su candidato al Senado.



De Muñoz Cano se puede decir que conoce muy bien la geografía tamaulipeca, por el hecho de haber desempeñado, durante varios años, responsabilidades ligadas a la política social.



¿Quién apoyaría a Muñoz Cano en su aventura electoral?. ¿Acaso el gobernador de San Luis Potosí, RICARDO GALLARDO CARDONA, “El Pollo”, emanado de las siglas del PVEM?.



Muñoz sabe, y bien que sabe, que para la competencia electoral, se requieren: estrategia, estructura y presupuesto.



¿Qué ahí viene otra vez RIGO RAMOS? ¿Y ahora por cuál Partido?.



CONTRAFUEGO: Campaña que huele a “huachicol”.

Hasta la próxima.