El viejo del sombrerón



.-En problemas, los ‘cuates’ del Presidente

.-Crisis política se vive en Argentina y Perú

.-Que en Morena se registraron más de 50

.-Comité Estatal ‘se reserva’ la información



Al cierre de la fase de registro de aspirantes a la candidatura de Morena para Senador de la República llevada a cabo el lunes y martes de esta semana, vemos que fue muy escasa la participación femenina.



Mucho se especuló que para cubrir la vacante que dejó FAUSTINO LÓPEZ VARGAS (+), los Partidos Políticos tendrían que postular candidatos varones, en función del género de quien ostentaba el escaño correspondiente a Tamaulipas.



Sin embargo el Partido Morena, que fue el primero en emitir su convocatoria alusiva dicha elección, abrió la puerta por igual tanto a hombres como mujeres.



Hasta donde se sabe, sólo una fémina, la ex regidora del Cabildo de Ciudad Madero, NURY ROMERO SANTIAGO, fue la que tramitó su registro on line, con miras a ser tomada en cuenta por Morena.



La aspirante en mención estudió la carrera de Licenciado en Derecho, y es activista en pro de las mujeres, a través de la agrupación Colectiva Feminista Tamaulipeca.



Además de los primeros registros que se concretaron el lunes por parte de: ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO diputado federal por Madero; el alcalde con licencia de Matamoros, MARIO LÓPEZ, La Borrega; el ex ‘súper delegado’, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, y el ‘independiente’ FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, hubo otros tantos el martes.

En esta segunda fase solicitaron registro en Morena: el ex Priista FELIPE GARZA NARVÁEZ; el dirigente de la sección 51 del Sindicato de Salud, ADOLFO SIERRA MEDINA, así como el presidente del comité municipal morenista de Reynosa, JOSÉ LUIS MORENO HERNÁNDEZ.



Asimismo, el ex presidente del consejo estatal de Morena, abogado de profesión, JAIME MORENO GARZA y ALEX PÉREZ SANTANA, perteneciente a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de México.



Otro que solicitó registro fue el abogado de origen tabasqueño, MARCELO OLÁN MENDOZA, que ha ganado fama por sus ‘pleitos’ con el alcalde de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ.



Para quienes no lo identifiquen, Marcelo Olán, es aquel que demandó a Peña Ortiz en 2021 por enriquecimiento ilícito y otros delitos, pero terminó aceptándole una chamba en el Ayuntamiento de Reynosa, bajo el membrete de Contraloría Social.



Se infiere que bien a bien no se “amarraron” Olán y Peña Ortiz, ya que a finales de septiembre de este año sobrevino la ruptura entre ellos, que no se sabe si será la definitiva.



Volviendo con la lista de quienes solicitaron registro por Morena para buscar la candidatura a Senador, habría que añadir los nombres de: OSCAR ROSALES ALMAZÁN, JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ, CARLOS ELIUD PÉREZ GONZÁLEZ y ENRIQUE YÁÑEZ REYES.



Además de: JUAN MANUEL REYES BARRÓN, CARLOS ELIUD PÉREZ, y AGUSTÍN PEÑA CRUZ.



Extraoficialmente nos enteramos, que en total fueron 50 o 60 personas las que solicitaron registro ante la ‘ventanilla’ virtual morenista, pero como el Comité Directivo Estatal no aporta información oficial al respecto, han de disculpar los amados lectores que se las vayamos suministrando a ‘retazos’.



Lo interesante será saber quiénes son los 4 aspirantes mejor posicionados de la lista, considerando que únicamente ellos serán materia de la encuesta para determinar al ganador de la candidatura de Morena.



Al cierre de este texto nos enteramos que el ex diputado local y ex candidato a la gubernatura, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, y hasta la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, también solicitaron su registro como aspirantes de Morena. ¿Será?.



Qué mala onda para el presidente LÓPEZ OBRADOR que dos de sus camaradas a nivel internacional, están enfrentando graves problemas. En este caso, la vicepresidenta de Argentina CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER y el presidente de Perú, PEDRO CASTILLO, El Viejo del Sombrerón.



En el caso de doña Cristina, ella fue condenada a 6 años de prisión por un tribunal federal que además busca inhabilitarla. Y qué decir de don Pedro, que decretó disolver el Congreso de su país, y pocas horas después fue detenido. Vaya crisis política para ambos.



