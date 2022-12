Martha Isabel Alvarado



‘Doña Furibunda’



.-Mala semana, para el alcalde de Reynosa

.-‘Ley Makito’ vs Transporte fue ‘bateada’

.-PAN recoge cuadro que ganó por Morena

.-Abogado de CDV se suma con Lily Téllez



Deben estar muy contentos los de Morena, en lo relacionado con la contienda presidencial del 2024, ya que en el PAN traen a la sonorense LILLY TÉLLEZ, como su probable candidata.



Con todo y los gritos destemplados que pega en la tribuna del Senado, la ex conductora de Televisión no deja de ser un ‘flan’, para cualquiera de las ‘corcholatas’ de AMLO.



¿Cómo es posible que al PAN, que ha ganado en dos ocasiones la presidencia de la República, le suceda esto de tener que echar mano de una figura que proviene de Morena?.



No hay que olvidar que, en 2018, Lily Téllez tuvo la oportunidad de buscar un escaño en el Senado bajo la marca de Morena, gracias a López Obrador, quien ahora se ha convertido en blanco de su furia.



El propio AMLO expresó en una de sus conferencias mañaneras de esta semana: “Yo fui el responsable de invitar a Lily Téllez, ahora es mi adversaria más furibunda, y me quiere meter a la cárcel”.



Con todo y lo que AMLO diga de ella, mal no le va a ‘Doña Furibunda’, dicho esto porque los del PAN la traen ‘en alta’, y todo parece indicar que le darán la estafeta de candidata a la presidencia de México en 2024, si otra cosa no sucede.



Ya hasta coordinador de campaña tiene Lily Téllez: el ex Senador ROBERTO GIL ZUARTH, quien fuera secretario particular de FELIPE CALDERÓN, siendo este Presidente de la República.



El propio Gil Zuarth confirmó esta noticia y le estuvo echando muchas ‘porras’ a Lily Téllez en el programa “Por la Mañana”, conducido por el periodista CIRO GÓMEZ LEYVA.



“Ella me ha dado un nuevo motivo para participar en la política. Veo en Lily mucho talento, liderazgo, un sentido de oportunidad y sobre todo mucha convicción de lo que hoy tenemos que representar”, dijo Gil Zuarth quien, dicho sea de paso, ya no tiene chamba en el gobierno de Tamaulipas. (Sólo que por eso sea).



Roberto Gil tiene fama de ser buen abogado, por cierto, parte del equipo legal que mantuvo al ahora ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a salvo del ‘brazo de la justicia’.



Gil Zuarth es sobrino de otro afamado litigante, JAVIER COELLO TREJO, quien fuera sub Procurador de la lucha contra el narcotráfico en el sexenio de CARLOS SALINAS DE GORTARI.



Pero según se dice, no es igual de bueno Gil Zuarth como operador político, pues a él se le atribuye el haber “empinado” a JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA cuando esta buscó la Presidencia bajo las siglas del PAN, siendo derrotada por el Priista ENRIQUE PEÑA NIETO.



Para acabarla de amolar, en aquella contienda presidencial, Vázquez Mota cayó al tercer lugar. En segunda posición quedó el candidato de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



¿A qué le tira entonces Lily Téllez con su flamante coordinador?.



Por otro lado, el que reapareció en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, con su sección “Cero Impunidad”, fue el subsecretario de Seguridad Pública federal, RICARDO MEJÍA BERDEJA, luego del ‘berrinche’ que protagonizó el pasado lunes, al no ser declarado ganador de las encuestas de Morena para la elección de gobernador del estado de Coahuila.



Mejía reapareció con el tema favorito de AMLO: GARCÍA LUNA.



Como es sabido, Morena designó al Senador ARMANDO GUADIANA como su coordinador para Coahuila, algo que en automático lo convierte en candidato a gobernador de aquel estado. Quien hizo el anuncio fue el dirigente de dicho Partido, MARIO DELGADO.



Lo que no se esperaban Guadiana y Delgado, fue el ‘incendiario’ video que Mejía Berdeja publicó en Facebook, renegando de la designación de Guadiana, diciendo que ‘pelearía’ la candidatura.



Según dio a entender ayer AMLO, ya se le pasó el ‘coraje’ a Mejía Berdeja, pues según dijo el Presidente, continuará como subsecretario y será su representante en el estado de Coahuila.



Veremos qué tanto es capaz AMLO de honrar su palabra, luego de expresar su desacuerdo con la transferencia de votos incluida en el llamado “Plan B”, aprobado por el Senado. El presidente dijo que lo vetaría, si esa cláusula no se elimina en San Lázaro, aunque se ‘caiga’ la reforma electoral completa. ¿Será?.



Mal termina la semana para el alcalde de Reynosa CARLOS PEÑA ORTIZ: Se le cayó su “proyecto” de cobro al transporte de carga, y un juez federal le negó el Amparo contra una orden de aprehensión que existe en su contra.



CONTRAFUEGO: “Al que obra mal…”.

Hasta la próxima.