Martha Isabel Alvarado



Mil llamadas



.-Erasmo González, Tercer lugar de la encuesta

.-La Borrega, se defendió y cuestionó resultado

.-Maki Ortiz no calificó entre finalistas, dijo M.D.

.-Que ex alcaldesa sería inelegible para el 2023



Lo más seguro, es que al diputado federal por Ciudad Madero, el ex Priista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, no le haya gustado nada enterarse de que quedó en tercer lugar en la encuesta de Morena para definir a su candidato a Senador por Tamaulipas.



De acuerdo al detalle de la encuesta que dio a conocer el presidente del CEN morenista MARIO DELGADO, en la reunión (privada) con los aspirantes que tuvo lugar el martes, aquí les compartimos los números en exclusiva.



En primer lugar quedó JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, con 25 por ciento de aceptación por parte de los ciudadanos consultados vía telefónica.



Mientras que el alcalde con licencia de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega, quedó en segundo lugar, con 17 por ciento de opiniones de los encuestados a su favor.



Y en tercera posición, con 13 por ciento, quedó el diputado Erasmo González Robledo, a quien muchos consideraban ‘cincho’ para obtener la candidatura a Senador, entre otras cosas, por su estrecha relación con Mario Delgado.



Remember que ambos son ‘carmonistas’.



Según nos enteramos, la encuesta consistió en mil llamadas telefónicas, de las cuales 250 se hicieron a gente de Reynosa. El segundo municipio con más llamadas, fue Matamoros.

Vale la pena consignar aquí que, una vez que fue dado a conocer el resultado de la encuesta en la mencionada reunión, el que más cuestionó fue Mario López, La Borrega, sobre diversos aspectos.



¿Por qué no preguntaron sobre Maki Ortíz en la encuesta?, fue uno de los cuestionamientos que planteó La Borrega, luego de enterarse de que el mayor de llamadas correspondió a Reynosa.



La respuesta fue que la ex alcaldesa no calificó entre el grupo de finalistas, y, por lo tanto, su nombre no fue incluido.



Asimismo, preguntó Mario López, por qué no encuestaron también al ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS, y la explicación fue, que no se registró.



Por cuanto hace a la zona sur del estado, nos enteramos que para efectos de la encuesta, Tampico, Madero y Altamira se manejaron como un solo municipio, algo que quizá no favoreció a Erasmo.



Pero ni modo de pensar que González Robledo se quejara de esta situación, considerando que Mario Delgado es “todo su querer”.



Podría decirse que Erasmo González cierra el 2022 con no muy buen sabor de boca, por varias razones: No logró ser tesorero del nuevo gobierno de Tamaulipas, tampoco la candidatura a Senador, y para acabarla, cumple un año sin su ‘padrino’ Carmona.



Aunado a que la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, ya no es lo que fue. Hoy en día, el presidente LÓPEZ OBRADOR y el Secretario de Hacienda, ROGELIO RAMÍREZ DE LA O, deciden todo.



Más bien, el diputado federal maderense es un presidente de la Comisión de Presupuesto, de ‘pacotilla’.



Por su parte, MARIO LÓPEZ, La Borrega, solicitó ayer formalmente su reincorporación a la alcaldía de Matamoros, al tiempo que ALEJANDRO CEREZO, quien cubrió su licencia, retornó a la posición como décimo regidor del Cabildo.



Por otro lado, respecto a la versión que señala que Maki Ortiz sería inelegible para los comicios del 19 de febrero próximo y que cualquier Partido que la postule correría el riesgo de ser impugnado, llegó a nuestras manos un argumento de descargo.



“No se puede coartar el derecho de la ex alcaldesa de Reynosa de participar y ser votada en la elección extraordinaria de 2023, conforme a los derechos consagrados en el artículo 35 constitucional”, dice el texto que nos hicieron llegar.



“Así, en la elección extraordinaria a celebrarse el próximo año, dada su propia naturaleza, estamos ante la presencia de cambios en las candidaturas con respecto a la elección ordinaria. Es una elección distinta y por ello existe una interrupción respecto a la imposibilidad existente de participar en 2018 y existe el derecho a participar en esta nueva elección, por lo que no existe impedimento para participar en la elección extraordinaria”, dice la tarjeta informativa. ¿Será?.



CONTRAFUEGO: ¡Felices fiestas para todos!.

Hasta la próxima.



P.D.-La semana que entra tomaremos un breve receso.