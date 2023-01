Campeones brasileños no van al funeral de Pelé

AGENCIAS

Una tarde gris con el cielo nublado acompañó el velorio de Edson Arantes do Nascimento en el Estadio Urbano Caldeira. Más de 230 mil aficionados, figuras y celebridades acudieron a brindarle respeto y homenaje al máximo ídolo del futbol brasileño. Sin embargo, también hay estrellas que brillaron por su ausencia.

Una multitud acudió a Vila Belmiro para despedirse del Rey del futbol. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Lula da Silva, presidente de Brasil, son algunos de los nombres más destacados que dijeron presente.

Ahora, Ronaldo, Ronaldinho, Dida, Neymar, Tite, Bebeto, Dunga o Romario, entre otros, levantaron el enojo de millones de brasileños por no asistir al velorio.

“Los campeones del mundo en 2002 no vinieron al velorio de Pelé, los de 1994 tampoco. El entrenador de la selección nacional (Tité) no vino. La gente tiene que saber lo gigante que es Pelé. ¿Son campeones del mundo y no vinieron a ver a Pelé? Como mínimo es una falta de respeto”, criticó José Ferreira Neto, ex futbolista brasileño.

El único integrante de la selección brasileña campeona en Estados Unidos 1994 que asistió fue Mauro Silva, actual presidente del futbol paulista.