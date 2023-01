Migrantes se amotinan afuera de albergue en Reynosa

Por Sandra Tovar/El Universal

Reynosa.- Migrantes en su mayoría haitianos se amotinaron a las afueras del albergue Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas, ya que se niegan a usar la aplicación CBP-ONE para registrarse ante los Estados Unidos para recibir asilo.

Entre gritos y pancartas, los migrantes expresaron su descontento ante la nueva política migratoria de Estados Unidos que los obliga a usar una aplicación que actualmente está saturada.

Además, los que han tenido la suerte de accesar en CBP-ONE, están recibiendo citas en Tijuana, Piedras Negras o Mexicali lo que complica aún más la problemática que se vive en esta frontera.

En el limbo

Héctor Silva, director del albergue Senda de Vida en Reynosa, informó que más de 17 mil migrantes que ya estaban registrados, tendrán que aplicar nuevamente, motivo por el cual, se amotinaron.

“Entendemos lo que ellos están pasando, pero desafortunadamente ellos no nos entienden, no podemos resolverles porque ha cambiado la política, es en Estados Unidos donde se tienen que registrar y es obligatorio que lo hagan por la aplicación”.

Dijo, que los registros que se habían hecho ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ya no tienen validez por lo que los migrantes se encuentran en el limbo.

“Ahora lo único que podemos hacer es ayudar a las familias que no saben leer o que no tienen un teléfono o computadora para entrar a la aplicación, no podemos darles más esperanzas porque no está en nuestras manos”.

Aseguró que la aplicación ya no permite más registros pues se encuentra saturada y que desconocen si se abrirán más espacios para que los migrantes puedan ser recibidos por las autoridades norteamericanas.

“Ahorita en Senda de Vida 1, tenemos a mil 600 migrantes y en el 2, contamos con 3 mil 700, los demás, son población que se encuentra viviendo en la calle o los que han podido rentar alguna casa”.

Claman por ayuda

El director de Senda de Vida pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que destinen ayuda para el tema migrante pues las fronteras, ya no pueden con esta problemática.

“Ya no podemos costear alimentación, medicamento y todo lo que implica mantener a los migrantes, por eso pedimos que los gobiernos nos observen, que apoyen a todos estos hermanos que están padeciendo”.