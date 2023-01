Marco Antonio Vázquez Villanueva

Encuerando farsantes…

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, entregó su encuesta trimestral sobre percepción de inseguridad en las ciudades más importantes del país, más allá de los números y la controversia que está a creado entre panistas y morenistas de Tamaulipas, el ejercicio contiene un dato que es por demás revelador, la percepción sobre el desempeño de su presidente municipal.

En cuanto a la percepción de inseguridad seguramente ya vio los datos, en Tamaulipas dos ciudades aumentan sobre el porcentaje de personas con temor y otras dos van a la baja, solo cuatro fueron encuestadas en esta ocasión, es preocupante el tema en Nuevo Laredo, del 54 por ciento de inseguridad que se percibía el trimestre anterior se disparó hasta el 71 por ciento, en palabras llanas, 7 de cada diez viven con el miedo a ser víctimas de la violencia.

Reynosa fue la otra ciudad que aumentó su percepción sobre inseguridad, también llegó a casi 7 de cada diez en estas condiciones, a un 69 por ciento, aunque se debe aclarar que el incremento en este rubro solo fue del 2 por ciento en los últimos tres meses en ese municipio.

En Ciudad Victoria, disminuyó un 1.4 la percepción de inseguridad, ahora el 52 por ciento de los habitantes de la capital son quienes consideran peligrosas sus calles y sobre las anteriores destaca Tampico, en el puerto jaibo bajó este fenómeno un tres por ciento y se ubica en un 22 por ciento, es decir, solo 2 de cada diez tienen miedo en sus calles lo que la coloca entre las que se perciben como más seguras del país.

Luego de ello se dio a conocer que La Marina Armada de México sigue siendo la institución más confiable con más de 84 por ciento de aceptación, le sigue el Ejercito Mexicano muy cerquita, después, ya un poco retirada la Guardia Nacional y apenas el 54 por ciento de la gente le atribuye los éxitos a las policías estatales.

Esos son los números que se dan a conocer respecto al fenómeno de la violencia, y le decía, luego viene un párrafo por demás interesante que dice lo siguiente: “En diciembre de 2022, a nivel nacional, 30.6 % de la población de 18 años y más consideró el gobierno de su ciudad como muy o algo efectivo para resolver los problemas más importantes. Las ciudades donde más se lo percibió así fueron: Nuevo Laredo (63.1 %), Piedras Negras (61.0 %) y San Luis Potosí (58.5 %). Las ciudades donde menos fueron: Juárez (10.6 %), Ecatepec de Morelos (11.0 %) y Naucalpan de Juárez (13.2 %)”

Esta inserción es a donde nos dirigíamos ya que es por demás ilustrativa, por qué, pues porque se trata de una encuesta oficial, que no pagan los alcaldes, es más, que son de un organismo con gobierno autónomo y quizá por ello encuera a muchos ediles tamaulipecos y de México.

Mire, recientemente han aparecido encuestas que hacen al alcalde de Tampico como el de mayor aprobación en su desempeño, luego al de Madero, después otra para el de Altamira, Victoria y Matamoros también le entraron con fe a ese ejercicio para colocar a sus ediles como los mejores del mundo, Reynosa no se quedó atrás, para su desgracia, el caso es que en ninguno de esos municipios, por lo menos no en esta encuesta oficial, su gente percibió a la autoridad municipal como eficiente, no en los temas que le corresponden como es bacheo, alumbrado, agua potable.

Y si, sin decir mucho la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, a pesar de que en su municipio creció la percepción de inseguridad en forma alarmante, resultó ser la mejor evaluada por su gente, el 63 por ciento dijo que era muy efectiva o algo efectiva para resolver los problemas de su comunidad.

Exacto, la encuesta encuera a los farsantes a los politiquillos que piensan que pagar parar que los mencionen como los mejores del mundo es un éxito y los convierte como tales cuando lo que deberían hacer es cumplirle a su gente, a su pueblo, para ver si a la siguiente los evalúan por lo menos bien, ya no aparecer en el primer lugar como la alcaldesa de Nuevo Laredo, pero por lo menos que los mencionen…

EGRESADA DE LA UAT DISEÑA SENSOR DE AZÚCAR EN ALIMENTOS… La joven Nailea Mar Abundis, egresada de Ingeniería en Electrónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), diseñó un sensor que permite mejorar la detección de los niveles de azúcares en alimentos y bebidas, el cual fue presentado con éxito en un evento internacional y ha sido publicado en una prestigiada red de ediciones científicas con base en Suiza.

La autora del proyecto, quien concluyó recientemente sus estudios profesionales en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), estuvo asesorada por la Dra. Yadira Aracely Fuentes Rubio y por el Dr. René Fernando Domínguez Cruz, docentes de ese plantel universitario.

“Comenzamos con esta idea porque actualmente existen en muchos de los alimentos altas cantidades de azúcares. Y buscábamos crear un dispositivo que fuera fácil de usar, sencillo de aplicar y que pudiera realizar diferentes pruebas”, dijo Nailea Mar Abundis.

Explicó que el proyecto fue para fabricar y probar un sensor para medir la concentración de azúcar en soluciones acuosas, para lo cual se propuso un mecanismo novedoso de detección basado en sensores construidos con fibras ópticas. Indicó que el experimento tuvo como resultado un dispositivo capaz de detectar cantidades de azúcares a muy baja concentración, distinguir distintos tipos de endulzantes, poseer una respuesta en tiempo real, ser de bajo costo y con la posibilidad de operar de manera remota.

El trabajo fue presentado de manera exitosa en la Novena Conferencia Internacional de Electrónica sobre Sensores y Aplicaciones, ECSA-9, además de ser publicado por la revista especializada Engineering Proceeding, un foro digital que reúne documentos de actas, resúmenes e informes de conferencias sobre estudios de ingeniería, perteneciente a la red de publicaciones de acceso abierto MDPI, de Basilea, Suiza, e indexado en la base de datos científica Scopus.

Cabe mencionar que el Programa de Ingeniería Electrónica que ofrece la UAM Reynosa Rodhe, realiza diversas actividades de investigación científica con la visión de incidir y atender las necesidades reales de la sociedad desde un esquema innovador, sustentable e incorporando su capital humano.

Actualmente, en la unidad académica se trabaja en la elaboración de un documento completo sobre ese trabajo para su divulgación en diversas revistas especializadas de alto impacto; así como en la aplicación de parámetros biológicos de sensores e incidencia multidisciplinar en campos como la medicina, prevención de desastres, ingeniería en procesos, ingeniería industrial e ingeniería en alimentos.

