Marco Antonio Vázquez Villanueva

Lucia Aimé…

Uno de los dos puestos más codiciados en la estructura gubernamental es ocupar la titularidad de la Secretaria de Educación en Tamaulipas, más o menos 65 mil trabajadores a su cargo, presupuesto suficiente para moverse a placer y, si ello fuera poco, la oportunidad de jugar a la grilla, a la política, que siempre les interesó a los ahí presentes, la operación política le llamaron.

La Secretaria de Educación es un pastel enorme, por decirle algo, a la anterior administración, de acuerdo a versiones no oficiales, le encontraron los trabajadores un cajón con más de 100 tarjetas que era donde se depositaban parte de los contratos que por 30 y 40 mil pesos tenían personas que no las encontraron trabajando por ninguna parte y fueron detectadas antes en las auditorias, deje le traduzco este dato, se mamaban entre tres y cuatro millones de pesos libres de polvo y paja y nomás en ese pequeño negocito.

Lo anterior solo es preámbulo para hablar de los ataques constantes a al titular de la Secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor y confirmarle que es la voracidad y la perversidad de entes de la política que la quieren quitar para ponerse ellos, no crea que por interés de los tamaulipecos, menos porque conocen del tema y van a provocar el desarrollo de la calidad educativa en el Estado, no, solo van por el dinero, el negocio y que se frieguen todos los niños y jóvenes en edad escolar.

Cierto es que a Lucía Aimé le ha faltado pericia para manejar lo político con el SNTE, más real es que en la nómina de educación llegaron personajes muy ligados a Cabeza de Vaca como un ex directivo del COBAT a quien identifican como Patricio y también es verdad que el arrancar, por toda la limpia que se tenía que realizar en esa dependencia, causó malestar en algunos trabajadores, sin embargo, todo es entendible, algunas cosas no justificables, pero entendibles con la sentencia de que tienen que modificarse pronto.

Otra realidad es que es muy corto el tiempo para grillas tan baratas, para tratar de tumbar a una funcionaria de tan alto nivel nomás por voracidad, por intentar quedarse con ese pastel.

La verdad es que el gobernador Américo Villarreal Anaya ofreció un proyecto educativo diferente, en el que se está trabajando y dejó claro que tiene toda la confianza en su Secretaria de Educación al grado que públicamente ha dicho que su puesto está firme.

Ahora, de donde proviene la grilla, la principal es de Reynosa, al parecer de su exalcaldesa Maky Ortiz que es una de las tiradoras a ese puesto para ella o allegados, precisamente, para que alguien le haga desde ahí trabajo de operación política a favor de sus aspiraciones que comienzan buscando la reelección de su familia en el poder de aquel municipio y siguen con apoyar a uno de los tiradores a la presidencia de la República, nomás para empezar, por eso hace alianzas en esa área, por eso quiere a uno de los suyos y se mueve y enamora a personajes en el SNTE y en la misma estructura educativa.

La otra parte parece grilla interna, inconformes con los cargos que ocupan o solo quieren más, está es realmente la más difícil de resolver porque ya implica otros intereses.

¿Hace daño la grilla a Lucía Aimé?, no, es más, en este momento la fortalece y hasta purifica los detalles que se han tenido en esa dependencia, primero porque el gobernador ahí la quiere, segundo porque el gobernador para demostrar su fortaleza la mantendrá mientras no tenga motivos personales o algo que realmente sea sancionable y detectado por su propio equipo, y tercero, si sucede un cambio es seguro que traerá a alguien de toda su confianza personal, no propuesta de los tiradores que los conoce, lo hará por una razón de gobernabilidad y porque debe dejarle claro a todos que solo él es quien manda en Tamaulipas.

Exacto, la torpeza de los tiradores al presupuesto de educación salvó por ahora a Lucía Aimé, la vacunaron y le dieron mucho tiempo de gracia, lo que sigue es que ella y su equipo demuestren que pueden con el paquete, igual que señalen con peras y manzanas a los tiradores traidores y, sobre todo, que vuelvan a enamorar al dirigente de SNTE en Tamaulipas, que puedan dejarle claro que ni a uno ni a otro bando convienen los pleitos y menos a los estudiantes de Tamaulipas.

LLEGA EL PRESIDENTE… Este viernes estará en Ciudad Victoria el Presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de su agenda que tiene que ver con analizar los avances que se han tenido en los compromisos contraídos y programas de bienestar social, lo realmente importante es que una vez más mostrará el respaldo a la administración de Américo Villarreal Anaya y lo hará con presupuestos y nuevos proyectos, ya lo verá…

IMPULSARÁ Y CAPACITARÁ LA UAT A SUS MUJERES ESTUDIANTES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) convoca a mujeres universitarias a ser parte del primer club Girl Up UAT, atendiendo la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual busca el empoderamiento de la mujer alrededor del mundo.

Al respecto, la Dra. Josefina Guzmán Acuña, titular de la Dirección de Igualdad y Derechos de las Personas, dependiente de la Secretaría General de la UAT, informó que está abierta la convocatoria para que todas aquellas estudiantes universitarias con interés por el liderazgo, el activismo, la igualdad de género y otros temas de injusticia social conformen ese club que entrena, inspira y conecta a mujeres activistas.

Señaló que el club se une a los más de seis mil grupos registrados por la ONU alrededor del mundo, en los que, a través de la educación, la promoción y el servicio, las integrantes desarrollan las habilidades necesarias para generar un impacto positivo en la sociedad, contribuir a la comunidad y fomentar el liderazgo personal de las mujeres.

“Que las universitarias tomen las herramientas, se fortalezcan mediante la capacitación y trabajen colectivamente mediante el club al hacer acciones en pro de la lucha de los derechos de las mujeres”, expresó Guzmán Acuña.

Dijo que, conforme a las necesidades determinadas por las integrantes del club a través de reuniones virtuales y con el soporte y aval de la máxima casa de estudios, se propondrán diversas acciones que impacten dentro y fuera de la Universidad en temas de violencia de género, acceso a la educación, activismo menstrual, violencia obstétrica, mujeres en el deporte, promoción y protección de los derechos de las mujeres, las niñas y las identidades no hegemónicas, entre otros.

Refirió que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 13 de febrero, por lo que invitó a aquellas estudiantes de todas las facultades, escuelas y unidades académicas de la UAT que deseen integrarse, a realizar el registro a través del portal www.uat.edu.mx.

Para más información, comunicarse mediante las redes sociales de la Dirección de Igualdad y Derechos de las Personas, o al teléfono 834 318 1800, extensión 2159, así como a través del correo electrónico didp@uat.edu.mx de esa dependencia de la UAT.

