Martha Isabel Alvarado

Se aguadan los ‘naranjas’

.-El MC, “se guardaría” durante todo el 2023

.-Coahuila y Edomex sin candidatos ‘naranja’

.-Eventos pro Marcelo, pasan desapercibidos

.-Armando Zertuche, ‘enlace’ muy enclenque

Es muy alta la posibilidad de que el Partido Movimiento Ciudadano no postule candidatos a gobernador en las elecciones a celebrarse el 4 de junio próximo en Coahuila y el Estado de México.

A sólo unos días de que inicien las campañas en ambas entidades, se sabe que el llamado Movimiento Naranja podría no participar.

Será hoy 6 de marzo en la reunión que sostendrá la Coordinadora Nacional del MC, donde se tomará la decisión definitiva, que apunta hacia algo semejante a lo sucedido en Tamaulipas.

Como es sabido, el MC se sustrajo de la elección extraordinaria para Senador realizada el 19 de febrero pasado en esta entidad, misma que ganó Morena y su abanderado, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

Por cierto, es inminente la declaración de validez de la reciente elección extraordinaria de Tamaulipas, por parte del Tribunal Federal Electoral, y tan pronto suceda eso, “JR” tendría que integrarse al Senado, en la curul que ocupaba el finado FAUSTINO LÓPEZ.

Volviendo con el MC, al paso que va, dicho Partido cuyo coordinador nacional es DANTE DELGADO RANNAURO, corre el riesgo de ‘oxidarse’ debido a tanta inactividad.

De por sí, en regiones como Tamaulipas, sólo han tomado la franquicia naranja como una ‘concesión’, personajes como el ex panista GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ y el ex Priista ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, para provecho personal.

Tan es así, que Diez Gutiérrez, con todo y que casi hace “desaparecer” al MC en Tamaulipas a raíz de la votación tan raquítica que obtuvo como candidato a gobernador, aún conserva un cargo en la directiva, como delegado nacional en esta entidad.

En el caso de Coahuila, para efecto de no perder el registro, y aún cuando no postule candidato a la gubernatura, el MC estará obligado a presentar candidatos al Congreso Local.

Según se sabe, un reynosense que goza de muy buena relación con la ex gobernadora Priista de Yucatán, IVONNE ORTEGA PACHECO, hoy Coordinadora Nacional de Empoderamiento Ciudadano del MC, será quien sustituya a JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, en la dirigencia de Tamaulipas.

Otro que al parecer no está “dando el kilo” como ‘representante’ de un proyecto político en Tamaulipas, en este caso el proyecto presidencial de MARCELO EBRARD CASAUBÓN, es el diputado local plurinominal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

Ahora se sabe, que la semana pasada hubo eventos en Matamoros y Reynosa alusivos al proyecto de Ebrard, pero prácticamente pasaron desapercibidos.

En el caso de Reynosa, la sede de dicha reunión de los “marcelinos”, fue en el hotel Alta Vista, propiedad del empresario JAVIER CANTÚ BARRAGÁN, pero no tuvo mayor trascendencia.

A ese respecto, llaman la atención dos cosas: Que la Senadora y coordinadora -de facto- a nivel nacional, del proyecto de Marcelo Ebrard, MARTHA LUCÍA MICHER, reclame “piso parejo” para el canciller cada vez que tiene un micrófono enfrente.

Que, en Tamaulipas, malbaraten ese ‘piso parejo’ cediendo la ‘batuta’ a un perfil tan enclenque como el de Armando Zertuche, que fue removido vergonzosamente como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco. Lástima, siendo Marcelo Ebrard un buen ‘gallo’.

Se supone que el que haría la función de enlace de Ebrard en Tamaulipas, sería el ex Senador y dos veces ex alcalde de Reynosa, OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, que cuenta con dilatada experiencia en las lides electorales y política. ¿Será que siempre no?.

Siempre se ha dicho que Luebbert es afín al Senador RICARDO MONREAL, pero éste al parecer ya estaría descartado como “corcholata” presidencial, y más bien estaría enfocando sus baterías al gobierno de la Ciudad de México.

Sobre todo, después de la ‘visita’ que el pasado 21 de febrero hizo el propio Monreal al Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la CDMX, para entrevistarse con su titular, CLAUDIA SHEINBAUM. Reunión en la que se deduce, se armó el “plan B” para Monreal, bajo el entendido de que su “plan A” era la presidencia de México.

CONTRAFUEGO: En política, si no te puedes sumar, súmete.

Hasta la próxima.