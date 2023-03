Marco Antonio Vázquez Villanueva

Una patológica voracidad y falta de escrúpulos…

Por el tono utilizado en el informe es claro que en el primer descuido que tenga el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca estará en el bote, las palabras que le dedicó Américo Villarreal a su sexenio no dejan lugar a dudas.

“No se venganza, se trata de justicia, rendirán cuenta de su rapacidad y cinismo que no tienen paralelo, fue una administración orientada al latrocinio y el saqueo de los recursos públicos. Ahora que están fuera no les va a funcionar el intento de hacerse las víctimas cuando el pueblo de Tamaulipas los conoce, y conoce muy bien, el tamaño de su deshonestidad, de su patológica voracidad y su total falta de escrúpulos. Ya los padecimos. Aquí nadie cree en sus mentiras. Ya no tienen cabida”, expresó quien Manda en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal, en parte de su informe.

Pero fue más allá, le puso montos al desfalco que es de más de 18 mil millones de pesos que no se encuentran o no se han justificado, le puso nombre al estilo de gobernar del pasado que no fue otra cosa que corrupto, egoísta, tanto que al derrotarlo se ha puesto en su sitio a quienes se robaron nuestra tranquilidad.

“Hasta el momento se han detectado 392 hallazgos de irregularidades de diversa índole, desde contratos fantasmas, compras a precios irreales u obras no realizadas, ejercicio de recursos sin documentación y violaciones de todo tipo de procedimientos con contratos onerosos para el erario y la opacidad en el destino de 18 mil millones de pesos del periodo 2015-2021”.

Por supuesto, parte de este mensaje fue el del Congreso, donde legalmente se tiene que entregar el informe, ahí donde estuvieron los presuntos cómplices de Cabeza de Vaca como Diputados, quizá para que le llevaran más rápido el mensaje.

“Se acabó el autoritarismo y lo negocios inmorales al amparo del poder público. La gente está por encima de todo, y eso se ha comprendido mejor. La confianza de la sociedad regresa, porque tenemos un gobierno humanista, promotor de derechos humanos, honesto, que cumple y hace cumplir la ley”.

El gobernador se hizo acompañar de su esposa, la doctora María de Villarreal, su familia, pero además de gobernadores, Senadores, Diputados federales, presidentes municipales y todos los mandos militares y dirigentes empresariales a quienes habló de una nueva relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se acabó la discordia y ahora trabajamos extraordinariamente bien con el presidente y los integrantes de su gabinete. Estado y Federación coincidimos en prioridades. Complementamos esfuerzos. Y servimos con los mismos principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

En los logros de su administración dijo que se ha dividido la misma en tres ejes de gobierno: Gobierno al servicio del pueblo, política social para el bienestar y economía para el desarrollo de Tamaulipas y destacó que el trabajo honesto y hablar al pueblo con la verdad ha sido el punto de inflexión que ha permitido fortalecer la confianza de las y los tamaulipecos.

“Durante 2023 la inversión federal para Tamaulipas suma ya 30 mil millones de pesos, destacando, entre otras obras, la construcción de la Dirección General de Aduanas, la Ampliación del Puente Internacional Reynosa-Pharr, el dragado en el Puerto del Norte y de las barras en la Laguna Madre y la construcción del hospital del ISSSTE en Tampico, además de los 14 programas de bienestar que de manera directa benefician a más de medio millón de personas en el estado.

“En coordinación con el gobierno federal se impulsan 22 proyectos estratégicos para el mediano plazo, entre los que destacan la modernización del Puente Nuevo Laredo III, la conexión de la carretera desde el sur de Tamaulipas hacia el Bajío y la modernización a cuatro carriles del tramo entre Magueyes y Victoria, así como el segundo puente ferroviario entre los dos Laredos”.

Igual reconoció el trabajo del DIF, dio gracias a su esposa María por demostrar que la ética no es moda.

Para los municipios dijo que ahora hay entendimiento y propuestas, planes de apoyo a las seis regiones de Tamaulipas, un modelo de cooperación que no tiene precedente en el Estado y en el que, al día de hoy, de las poco más de mil obras o acciones solicitadas en el seno de estas reuniones, el 28 por ciento están ya en ejecución.

Ofreció datos de la creación de la Guardia Estatal, las 151 nuevas patrullas, la disminución de los delitos como el homicidio, el robo a casas habitación y otros.

Para el reglón de salud dijo que en el anterior gobierno lucraron hasta con la pandemia, que se robaron dinero destinado a combatir al Covid, además de haber adquirido medicamentos a sobreprecio e incluso no entregar mucho equipamiento que se pagó pero nadie supo del mismo.

Luego se fue al polyforoum, ahí se dio tiempo para saludar de mano a cientos de los presentes, de ofrecer confianza y cercanía, claro, también remató su opinión sobre la administración anterior, quizá sobre Francisco Javier García Cabeza de Vaca que fue quien la representó.

“Derrotamos la corrupción y el egoísmo”, y sí, sin lugar a duda, o eso parece, definió al hoy prófugo como un corrupto, ladrón, cínico, y con una patológica voracidad y falta de escrúpulos…

RECONOCE UAT TRABAJO DE AMÉRICO VILLARREAL… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), reconoció el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya, gracias al cual la entidad ha visto mejoras en rubros importantes para el bienestar de las familias tamaulipecas.

Luego de acudir al Primer Informe del Dr. Américo Villarreal Anaya, realizado en primera instancia en el Congreso de Tamaulipas y posteriormente en el Polyforum de Ciudad Victoria, el rector aseguró en entrevista que en estos primeros meses la administración estatal ha sentado una base sólida que garantiza el éxito de los proyectos venideros.

Destacó que el gobernador ha brindado a los proyectos universitarios un apoyo sin precedentes, y como ejemplo resaltó que se alista un plan de obra que transformará físicamente a la Universidad.

El rector Guillermo Mendoza subrayó la excelente coordinación que la administración estatal ha tenido con la UAT y reconoció el compromiso del Dr. Américo Villarreal Anaya para hacer crecer a la máxima casa de estudios tamaulipeca: “Hay un compromiso muy fuerte del gobernador para hacernos crecer en temas como la infraestructura.

Nos está favoreciendo con el programa de obra, un programa que no se ha visto en los últimos años en la UAT”.

“El programa de obra va a cambiarle la cara a la Universidad —continuó el rector—. Traemos una proyección presupuestal para obra pública en nuestras instalaciones bastante ambiciosa, que se aterrizará en mantenimiento, infraestructura, drenajes, red eléctrica en los diferentes campus y salones de clase en algunas facultades”.

Comentó que, además, se ha dado un crecimiento importante en materia de presupuesto gracias al apoyo del Gobierno del Estado.

“Y es al gobernador a quien le tenemos ese agradecimiento. Estamos muy contentos, creo que vamos bien, creo que vamos por el camino correcto y siempre listos para trabajar de la mano con todas las secretarías”.

Al respecto, comentó que con la Secretaría de Educación la Universidad trabaja en programas relacionados con salud mental en diferentes niveles educativos, y con la Secretaría de Desarrollo Rural se prevé avanzar en el tema de pruebas de laboratorio para el sector ganadero.

El contador Guillermo Mendoza Cavazos subrayó que la UAT espera seguir trabajando de la mano del Gobierno de Tamaulipas y colaborar en el avance del estado en los distintos sectores; y, sobre todo, fomentar “esa cooperación Universidad-Gobierno en todos los ámbitos en los cuales podamos participar y deseándole siempre el mayor de los éxitos”.

“Al final, el éxito del Gobierno del Estado, el éxito del señor gobernador es éxito para el estado y es éxito para la Universidad”, concluyó el rector.

