Carlos López Arriaga

Los líos de paquetito segundo

Cd. Victoria, Tam.- Al margen de lo que eventualmente se investigue sobre el verdadero perfil de los cuatro afroamericanos asaltados el 3 de marzo pasado en Matamoros.

Más allá también de lo que pueda saberse sobre el motivo real de su largo viaje desde Carolina del Sur, las razones del ataque, sus autores intelectuales y materiales, mire usted…

El hecho mismo del secuestro y doble asesinato perpetrados a plena luz del día en un espacio céntrico de dicha localidad, parece haber causado un daño considerable en la imagen del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, mejor conocido como “La Borrega”.

Ya fueron cesados por dicho motivo dos operadores suyos como son los señores PEDRO HERNÁNDEZ QUIROGA y JORGE ORIZAGA, director y subdirector de Protección Civil local.

Se les responsabiliza de haber facilitado la ambulancia empleada por los maleantes para trasladar a los estadounidenses secuestrados. Como bien se sabe, dos murieron (SHAEED WOODARD y ZINDELL BROWN) y dos resultaron heridos (LATAVIA MCGEE y ERIC JAMES WILLIAMS).

Amén de que al señor HERNÁNDEZ QUIROGA le están señalando como antecedente una investigación por presuntos nexos con la delincuencia.

Cargos que, por cierto, vemos prudente dejar en calidad de “presuntos”, mientras no afloren elementos probatorios o indicios firmes que apunten en dicha dirección.

Pero el hilo se rompe por lo delgado. Para la gente de allá mismo, parece claro que los funcionarios cesados no se mandaban solos. Acataban instrucciones, como cualquier subordinado.

Y peor todavía, el episodio del levantón se suma a la inquietud que hoy priva en la comunidad de negocios de Matamoros ante el descarado “pase de charola” que la tesorería municipal está desplegando sobre los bolsillos de la industria, el comercio y el transporte.

Por todo quieren cobrar. Con el menor pretexto formulan notificaciones, envían reprimendas y asestan multas, en su mayoría altísimas, abusivas y francamente expropiatorias.

Los mal pensados afirman que el papel de “La Borrega” es apenas el de un simple cobrador al servicio de quienes financiaron su campaña. Los que antes pagaron y hoy verdaderamente mandan.

El hombre habría perdido estatura como titular edilicio para convertirse en un mero jefe de conserjes, sin liderazgo ni potestad sobre la administración solo teóricamente a su cargo.

Como discípulo que fue del fallido excandidato del PRI a gobernador en 2016, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, no falta quien atribuya a “La Borrega” una similar condición de “paquetito”, en este caso “segundo”. Ladrillos indigestos, muy pesados ambos.

Para los estrategas de MORENA que ya encaminan hacia la lucha electoral del 2024, hombres como el edil matamorense están muy lejos de representar una ayuda.

Ni suma simpatías ni tampoco representa un ejemplo constructivo que prestigie a su partido o permita invitar al electorado a seguir votando por la causa guinda, en lo estatal y en lo federal, incluyendo lo presidencial.

Casos así representan lastres, obstáculos, factores negativos que pesan contra los mejores propósitos fincados por este partido de cara a las urnas. Dan tema para reclamos en los más diversos sectores de la ciudadanía.

Todo ello, en una megaelección que renovará la presidencia de la república, las dos cámaras federales, el congreso de Tamaulipas y nuestros 43 ayuntamientos.

Es mucho, pues, lo que está en juego para permitir que un mediocre ejercicio municipal ponga en riesgo el voto en una ciudad tan importante.

¿A DÓNDE VA LÁZARO?

En lo nacional, el gobierno de la república confirmó la renuncia del etnólogo LÁZARO CÁRDENAS BATEL al cargo de asesor presidencial dos días antes de conmemorarse la expropiación petrolera dispuesta por su abuelo, el general LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.

Aunque oficialmente deja la chamba para desempeñar una responsabilidad dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la especulación no se hizo esperar, es de amplio rango y lleva a preguntar por sus planes.

Y esto va desde pelear por la nominación a la jefatura de gobierno capitalino, hasta sumarse pronto al equipo de algún aspirante presidencial, SHEINBAUM, EBRARD o ADÁN AUGUSTO. O pasarse a la oposición, lo cual parecería poco viable.

Una nota del diario madrileño EL PAÍS dice que “presentó su renuncia dos días después de que el presidente LÓPEZ OBRADOR hizo duras descalificaciones a su padre”, el 31 de enero pasado.

LÁZARO cumple 59 años el próximo abril. Estudió Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Su carrera política es netamente de izquierda, fue diputado federal de distrito por el PRD (1997-2000), senador de primera fórmula por su natal Michoacán (2000-2001), de donde brincó rápidamente a gobernador del mismo estado (2002-2008).

Tras concluir su gubernatura se desempeñó como académico de políticas públicas en el Instituto Woodrow Wilson de Washington, con temas como la reforma migratoria en Estados Unidos y las relaciones de dicho país con América Latina.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com