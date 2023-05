Por Carlos López Arriaga

Edomex: aplanadora guinda

Cd. Victoria, Tam.- Domingo entrante, cuatro de junio, presente lo tengo yo. Entre otras razones porque (1) se juegan dos gubernaturas claves, EDOMEX y Coahuila, amén de que (2) será la elección previa, es decir, la última antes del megaproceso del 2024.

Lo cual significa que (3) los resultados en ambas entidades marcarán tendencias y habrán de ofrecernos el equilibrio geográfico de fuerzas (el paisaje, diríamos) que prevalecerá durante la entrante contienda presidencial.

Con un añadido de última hora: (4) la fecha nos marca el umbral anunciado por MARCELO EBRARD para definir su postura en torno a las reglas de competencia que el canciller estima necesarias (sine cuan non, acaso) para la elección del candidato guinda a la Presidencia.

Si consideramos que MONREAL ya perdió viabilidad (y hasta seriedad) como contendiente (si es que alguna vez lo fue) y ADAN AUGUSTO es un aspirante de paja, pues hombre, MARCELO es el único escollo que hoy le resta a LÓPEZ OBRADOR para designar a la doctora SHEINBAUM.

Ya se le acabó el tiempo al ciudadano secretario de Relaciones Exteriores. Por fuerza deberá salir de esas aguas mansas donde navegó todos estos años, evitando pleitos y cuidando la figura.

Por boca propia se sabe que en la tarde del próximo lunes 5 de junio (un día después de los comicios) el hombre presentará una propuesta de contienda interna que “garantice la unidad y al mismo tiempo sea muy transparente”.

Su mensaje al respecto apareció en la red de #Twitter y puede ser visto aquí: https://tinyl.io/8h5u.

Sin olvidar sus planteamientos previos sobre el llamado “piso parejo”. Como el que las corcholatas participantes se separen de sus cargos, intervengan al menos dos encuestadoras calificadas y los contendientes accedan a uno o más debates televisivos.

Importa subrayar la frase de EBRARD en entrevista reciente con CIRO GÓMEZ LEYVA reproducida este lunes en EL FINANCIERO: “sin no renuncias, no apareces” (https://tinyl.io/8h5t).

En principio, estaría por verse qué tan viable es su citada fórmula de competencia. Y (sobre todo) si resulta aceptable para personajes como CLAUDIA, ADÁN AUGUSTO y el propio MARIO DELGADO. Es decir, para AMLO.

Otras variables que deberán despejarse ese día (o los subsiguientes) es si MARCELO tiene previsto algún camino alternativo en caso de que los chicos del primer círculo rechacen o por lo menos ignoren su propuesta.

A saber: ¿Renunciará a cancillería aunque los demás permanezcan en sus cargos?, ¿aceptará competir si las encuestadoras no son de su agrado o confianza?, ¿se mantendrá en la carrera aunque le escamoteen los debates?, ¿impugnará resultados si no le parecen creíbles?

Y algo más cañón todavía, en caso de protestar sin encontrar eco, de impugnar sin una respuesta satisfactoria y en carne viva el machetazo de la exclusión: ¿estaría en la boleta por un partido distinto a MORENA?…

ADIOS ATLACOMULCO

Mientras tantos, dos diarios de circulación nacional divulgaron este lunes sus sondeos finales y previos a la elección mexiquense que el grueso de los analistas considera como la “madre de todas las batallas”, la principal, pues, del entrante domingo.

Dos mujeres. La morenista DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ y la aliancista ALEJANDRA DEL MORAL VELA. En el mismo orden, para EL FINANCIERO las preferencias son de 57% contra 43% (https://tinyl.io/8h5W). Mientras que para EL UNIVERSAL serían de 59% contra 41% (https://tinyl.io/8h5S).

Ventaja de 14 puntos para DELFINA en el primer caso y delantera de 18 en el segundo. En ambos, la derrota del PRI sería inminente (hoy aliado con PAN y PRD) en una entidad federativa densamente poblada, que fue siempre tricolor y donde dejaron su ombligo enterrado los presidentes ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y ENRIQUE PEÑA NIETO,

Estado que tuvo por mandatarios a personajes de talla nacional. Tradición tricolor sólida, con muchas figuras de relumbrón, personalidades que fueron o vinieron entre el gabinete y la gubernatura. Varios de ellos en su momento fueron presidenciables,

La lista es larga, cabe recordar algunos como ISIDRO FABELA ALFARO, fundador del grupo Atlacomulco (1942-1945), GUSTAVO BAZ PRADA (1957-1963), CARLOS HANK GONZÁLEZ (1969-1975), JORGE JIMÉNEZ CANTÚ (1975-1981), MARIO RAMÓN BETETA (1987-1989), EMILIO CHUAYFFET CHEMOR (1993-95), CÉSAR CAMACHO QUIRÓZ (1995-1999), ARTURO MONTIEL ROJAS (1999-2005) y ENRIQUE PEÑA NIETO (2005-2011), entre tantos más.

Y también tres mandatarios de nombre muy parecido, abuelo, hijo y nieto: ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ (1945-1951), ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ (1981-1986) y ALFREDO DEL MAZO MAZA (2017-2023).

Todo indica que el próximo domingo ese largo y augusto linaje tricolor será barrido del mapa por doña DELFINA, una modesta profesora de primaria, exalcaldesa de Texcoco, a la que AMLO encumbró pasajeramente en la titularidad de la SEP.

Ahora la manda a gobernar la entidad más poblada del país (casi 17 millones, según el censo del 2020) y cuyo mapa se observa como una gigantesca herradura que rodea a la Ciudad de México, al norte, oriente y poniente.

Megaurbe chilanga y mexiquense de gran valor estratégico para la operación electoral que desde ahora vislumbra el partido guinda con miras al 2024.

