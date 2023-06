Marco Antonio Vázquez Villanueva

Hablando de elecciones y traiciones…

El fin de semana fue intenso para quienes gustan del deporte de la política, hubo elecciones en dos Entidades, Coahuila y el Estado de México, procesos que dejan enseñanzas a los políticos y les reiteran que los errores cuestan, igual la soberbia, pero más las traiciones.

Nos dejan esos procesos una enseñanza mayor a la ciudadanía, está claro que no aprendemos y el voto lo sigue motivando el odio, el coraje, también el dinero sin darnos cuenta que esos sufragios a la larga nos salen muy caros porque no elegimos por nuestro futuro sino para deshacernos del presente sin siquiera imaginar lo que nos depare en destino, sin siquiera pensar que puede llegar algo peor como sucede comúnmente.

El Coahuila, por ejemplo, el PRI sostuvo el poder gracias a una operación política que consistió en reforzar los cacicazgos regionales, gastar dinero en lo local para comprar conciencias o convencer, cómo le guste llamar a este fenómeno, y todo eso lo aderezaron dividiendo a la oposición, fomentando ambiciones personales de los aspirantes en Morena, El Verde y el PT que rompieron la tradicional coalición para ir cada uno por su lado.

En el Estado de México ganó Morena por la misma razón, pero a la inversa, eso más mucho desgaste del PRI en un largo gobierno cercano a los cien años en esa Entidad.

Vienen las historias a colación porque el próximo año habrá elecciones de presidente, Senadores, Diputados federales, Diputados locales y alcaldes y con ello la obligación, desde ahora, de comenzar a reflexionar el voto.

También fue un claro mensaje a los partidos políticos, experiencias de cómo y por qué se pierde una elección aún con todo a favor, aún con todo en contra.

Se trata pues, de empezar a buscar políticos que puedan garantizarnos un trabajo honesto, nos urge encontrar un candidato que realmente pueda cumplir lo que promete en campaña, es todo lo que necesitamos, porque no requerimos mucho, en lo federal una buena conducción, mejores leyes, en lo local, quien tape baches, recoja la basura, nos tenga alumbrados y con agua en las llaves de casa y ya.

Y no, no sería un milagro encontrar un político así, los hay por montones, el problema hemos sido nosotros que nos dejamos convencer por cualquier cosa, a veces por dinero, otras por una cara bonita, las más por odio.

Conclusión, hablando de elecciones y traiciones podemos acabarnos todo el tiempo del mundo en la tele o los espacios en la prensa cuando la verdad es que todo se reduce a muy poco, a buscar desde hoy un político honesto, un político que en realidad sepa cumplir su palabra y ya.

Lo mismo le debe pasar a los partidos, aún cuando ya deben tener sus sesudos análisis respecto a los resultados que obtuvieron todo se debe reducir a ponerse a buscar que es en realidad lo que quiere el ciudadano, cómo es que se puede ideologizar y que participe su militancia.

Es fácil, hablando de elecciones y traiciones todo se reduce a hacer lo correcto, otra vez, y ya…

EL COMPROMISO ES CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, UAT… Con motivo de conmemorar este 7 de junio el Día de la Libertad de Expresión, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) refrenda ante la sociedad su compromiso de garantizar este derecho humano básico, constitucional y fundamental entre toda la comunidad que integra la máxima casa de estudios en el estado.

El rector Guillermo Mendoza Cavazos ratificó el compromiso institucional que tiene la UAT de garantizar, proteger, promover y respetar el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión: “Hacemos patente también la responsabilidad que tenemos, como institución que se debe a la sociedad, de reforzar los valores del ejercicio de la libre expresión de las ideas y opiniones”.

El contador Mendoza Cavazos destacó la importancia de quienes trabajan en los medios de comunicación y reconoció la labor que realizan, la cual implica informar a la sociedad los hechos y sucesos del día a día en el acontecer universitario y el crecimiento de la cultura de la información entre la sociedad.

Subrayó que esta es una oportunidad para recordar la preocupación actual y constante sobre el cumplimiento de los derechos humanos en todas las acciones de la UAT y que el acceso a la información de manera oportuna y eficaz representa una base de confianza con la comunidad universitaria y la sociedad.

Lo anterior, toda vez que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y diversas leyes establecen la garantía al derecho a la información, de modo que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

