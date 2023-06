Por Carlos López Arriaga

Nombramientos transexenales

Cd. Victoria, Tam.- Llama la atención la presunta regla que buscaría repartir cargos entre los cuatro aspirantes de MORENA a la candidatura presidencial, luego de conocerse los resultados de la encuesta, a mediados de septiembre.

Según lo cual, el ganador sería candidato, los siguientes dos ocuparían los liderazgos legislativos del Senado y la cámara baja, mientras que el cuarto se llevaría un cargo en el gabinete.

Antes que nadie, abordó el tema la nota principal del diario REFORMA el miércoles pasado (“Fija AMLO reglas para la sucesión presidencial”, https://tinyl.io/8loQ), reproducida también por medios como EL MAÑANA de Nuevo Laredo (https://tinyl.io/8loU) y comentada en esta columna (Interiores, “Última cena, con paisaje”, jueves 8 de junio de 2023, https://tinyl.io/8loW).

Por principio, la fuente no es, precisamente, la más cercana a la cúpula gobernante. Se diría que todo lo contrario, es el medio más combatido por AMLO en la categoría de impresos diarios.

Aunque esto también pudiera interpretarse como (1) un argumento en favor de la objetividad del reporte o, al revés (2) alguien más podría haberlo leído como una tergiversación.

En favor de la opción primera importa el subrayar que en los días posteriores (y hasta la fecha) no hubo desmentido formal. El que calla, otorga.

FUTURO A LA MEDIDA

Advierto que esta columna se despacha a media tarde del domingo, cuando aún no se conocen los acuerdos que habrá de adoptar el Consejo Nacional de MORENA, reunido en efecto para definir las condiciones de competencia entre los cuatro precandidatos ya señalados, SHEINBAUM, EBRARD, ADAN y MONREAL.

Más allá (o más acá) de las decisiones que adopte el Consejo, cabe comentar el asunto del reparto de posiciones que podríamos identificar como nombramientos transexenales.

Se supone que los liderazgos legislativos (todos, incluyendo los entrantes) son fruto de una negociación al interior de la bancada oficialista en acuerdo con las otras bancadas.

Pero resulta que ni una ni otras han sido electas todavía. No hay siquiera candidatos a curules o escaños. Se está dando por hecho que MORENA ganará la presidencial (lo cual es muy probable) pero también que los próximos legisladores aceptarían como líderes a las corcholatas sobrantes. Y una más (la del cuarto lugar) iría al gabinete.

Todo como maquinaria de relojería, con precisión milimétrica, en un mundo político como donde los imponderables tienen un peso significativo sobre nuestras vidas y lo imprevisto estructura a la realidad misma.

Lo cual en buena medida me recuerda la multicitada frase de WOODY ALLEN, con pregunta y respuesta incluidas: “¿Quieres hacer reír a Dios?, ¡cuéntale tus planes!?..”

MOCHILAS, AYER Y HOY

Los días 7 y 12 de septiembre del año 2018 abrí espacio en esta columna al espinoso tema de las mochilas escolares adquiridas por el gobierno cabezón en circunstancias muy sospechosas.

Resultó que al momento de empezar la entrega de las 400 mil mochilas, los alumnos descubrieron que la etiqueta sobrepuesta con la palabra “Tamaulipas” estaba mal cocida y se desprendía para mostrar un parche anterior donde decía “Guanajuato”.

Eran (pues) mochilas de desecho que el gobierno (también panista) de MIGUEL MÁRQUEZ tuvo que retirar cuando una investigación del CONACYT descubrió que estaban contaminadas con plomo. Lo cual, amén de un riesgo para la salud, representó un gasto inútil de 206 millones de pesos.

Comenté aquí que en promedio tenían “hasta 14 veces más plomo del que permite la norma internacional fijada para defender la salud de los consumidores, en este caso, niños de escolaridad básica.” (Interiores, “Mochilas, ¿con plomo?”, viernes 7 de septiembre de 2018, https://tinyl.io/8lpY).

El tema se convirtió en #TrendTopic en Twitter y llamó la atención de la entonces participativa bancada priísta del congreso local.

El diputado ALEJANDRO ETIENNE promovió entonces un punto de acuerdo para que dependencias como Educación, Administración y Contraloría abrieran expediente para deslindar responsabilidades. (Interiores, “Mochilas al Congreso”, miércoles, 12 de septiembre de 2018, https://tinyl.io/8lpk).

Desde luego, siendo negocios montados desde el grupo íntimo del gobernador, el tema no mereció investigación ni sanción. Pero sí se logró algo, que las mochilas fueran retiradas.

FOCOS ROJOS

Viene a cuento el asunto porque el gobierno del doctor AMÉRICO VILLAREAL está en vías de anunciar el resultado de una licitación para dotar a estudiantes de medio millón de nuevas mochilas con útiles de consumo regular (cuadernos, lápices, bolígrafos, sacapuntas, gomas, colores, etc).

Los beneficiarios serán alumnos agrupados en cuatro categorías: preescolar, primaria (primero a tercer grados), primaria (cuarto a sexto grados) y secundaria.

La idea se antoja plausible y muy acorde con el enfoque social que el gobernador está imprimiendo a su mandato como parte de una política educativa, en apoyo a la población joven.

Sin embargo, la compra en ciernes genera dudas, como el hecho de que dos de los postores finalistas parecen haber cotizado bajo el criterio del “nado sincronizado”. Uno ligeramente más alto, para que el otro gane.

Vieja práctica que se remonta a los años setenta tanto en contratos de aprovisionamiento como de obra pública. De entonces vienen las competencias simuladas donde figuran participantes “nacidos para perder”, pues solo hacen bulto para legitimar al ganador previamente designado.

En el caso de las mochilas que hoy nos ocupa, surgió además otro problema que acaso pudiera ser de interés para la Contraloría y oficinas afines.

¿CONCURSO PATITO?

Gente cercana comenta que toda la comedia estaba lista y planchada cuando de manera inesperada surgió un tercer competidor que mejoró sustantivamente la oferta ofreciendo precios muy competitivos (en total, 50 millones menos).

De ahí la inquietud que hoy acalambra a quienes operan esta clase de asuntos en la SET. Nuestros informantes mencionan a personajes como EARLY BUENFILD BAÑOS y GUSTAVO URIBE DORIA.

Ambos con una larga experiencia en tareas donde la educación y la administración se cruzan. Expertos en construir veneros de prosperidad.

Al primero se le liga con el extitular de la SEP durante el sexenio foxista, el regiomontano REYES TAMEZ GUERRA, entre otros asuntos, dentro del fallido proyecto de ENCICLOMEDIA.

El segundo es un lobo de mar en oficinas de adquisiciones, compras, proveedurías y contratos, donde se le relaciona también con el exaspirante a gobernador de Tamaulipas, HECTOR GARZA GONZÁLEZ, mejor conocido como “el Guasón”.

La sospecha es que dicho estilo de operar licitaciones en apariencia amañadas desobedecería las instrucciones giradas por el doctor VILLARREAL para que este tipo de tareas se organicen (de cabo a rabo) con la pulcritud necesaria y sin favoritismos. Habrá que estar pendientes de los resultados.

