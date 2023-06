Marco Antonio Vázquez Villanueva

Qué bonita familia…

¿Cabeza de Vaca contra el JR?, la pregunta tiene una respuesta rápida, meterse a las redes sociales es encontrar pronto una acusación de los allegados al pasado señalando al Senador de Morena, José Ramón Gómez Leal, de nexos con delincuentes, de malos manejos en las aduanas, hasta de conocer o haber participado en el asesinato de un empresario de apellido Palos, allá en Nuevo Laredo.

Parece que se llevan muy feo, tal vez ellos, los Cabeza de Vaca, ya dan por un hecho que Ismael o Francisco irán como candidatos y lo pueden llevar de rival en la contienda a Senador o Diputado federal, incluso de alcalde allá en Reynosa y por eso lo intentan disminuir ante la opinión pública, quién lo sabe.

Lo real es que el llamado JR ha sido muy discreto y hasta mesurado al hablar de su familia por obligación o política, de su cuñado el exgober y sus hermanos Ismael y Manuel, pero es más cierto todavía que estos no tenían empacho alguno para atizarle y dañar su imagen desde que estaban en el poder, desde que tenían aterrorizado a todo Tamaulipas.

Ahora, deje le cuento una pequeña anécdota de hace muchísimos años:

Mitad en serio, mitad en broma, uno de los viejos políticos le decía a un aspirante a presidente municipal, “nomas acuérdate de las que hayas hecho porque te aparecerán nuevos amigos, pero revivirás rencores hasta de aquel que no le invitaste galletas saladas con salsita en el recreo del kínder, te van a recordar todos los pecados que cometiste”.

Algo tiene de cierto esa pequeña anécdota, con un agregado, vivimos en la época de las redes sociales y la situación es bastante peor, la comodidad y el anonimato del Facebook, twitter, Instagram, Tik tok, whatsapp (y todas las que se le ocurran), provocan cosas peores porque en el afán de destruir futuros hasta se inventan situaciones temerarias como la que le señalan hoy al Senador, los políticos saben qué, como decían los pensadores de la política y mercadotecnia, “miente, algo quedará”.

Sin embargo, también es un hecho que todo deja huella en el ciberespacio, aun con todo ese anonimato que sueñan tener, pronto se da con cuentas de origen de las cosas buenas o malas que se dicen de los políticos.

Así que el llamado JR, el Senador de Morena, muy cercano al Secretario de Gobernación Adán Augusto López que es aspirante a la presidencia de la República, no tiene que escarbarle mucho, las difamaciones o acusaciones se le hacen a través de distintas cuentas que por curiosidades de la vida están muy ligadas a Cabeza de Vaca y a otro que también parece su amigo pero fue de los pocos que en su elección al Senado no pudo respaldarlo en el municipio que gobierna.

Y otra vez, la política da muestras claras de que los amigos no son para siempre, que las lealtades duran nomás en lo que se acerca otra elección, por supuesto, también reflejan que las familias que se dedican a esa actividad no son como las tradicionales, ahí se llevan muy feo, tanto que sus actos nos llevan a recordar aquel inolvidable actor de televisión que cada que veía un desastre y ataques entre los suyos solo atinaba a decir, “qué bonita familia, qué bonita familia” …

HAY CONFIANZA EN GUARDIA ESTATAL… Con el objetivo de brindar apoyo y seguridad a connacionales y residentes de los Estados Unidos de América, que ingresan a México por el municipio de Nuevo Laredo en este próximo periodo vacacional, personal de la Guardia Estatal participó en la Caravana Querétaro 2023 Verano.

Esta caravana reunió a diferentes fuerzas de seguridad, entre ellas, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) División Caminos, Instituto Nacional de Migración (INM), Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo y Protección Civil del Estado de Querétaro.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero se reunió con el contingente que integra la caravana, en la calle Nicolás Bravo, a la salida del puente internacional ll Juárez Lincoln, concluyendo su participación en el kilómetro 26 de la carretera Nacional 85 Victoria-Monterrey, como referencia la Ex Garita.

La edición 2023 de este evento anual contó con un registro de 250 vehículos y dio muestra del trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad tamaulipecas con otras corporaciones para garantizar el tránsito libre y seguro por la entidad.

RECONOCEN AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UAT… En el marco del Segundo Encuentro de Historia de Tamaulipas: “Historia, crónica, patrimonio, cultura e identidad”, expertos en la materia reconocieron el trabajo del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que permite a las nuevas generaciones profundizar en esa importante área del conocimiento.

El evento se organizó dentro de las actividades para conmemorar los sesenta años de la creación de esa dependencia y los doscientos años de la fundación de la ciudad y puerto de Tampico, teniendo como sede el Museo Regional de Historia de Tamaulipas.

En la ceremonia de apertura, se hizo entrega, por primera vez, del Reconocimiento al Mérito del Quehacer Historiográfico Carlos González Salas, recibido por la historiadora, escritora y cronista María Luisa Herrera Casasús, por sus importantes aportes a la investigación y divulgación de obras sobre la Huasteca.

Durante el inicio de los trabajos, el Dr. Octavio Herrera Pérez, director del Instituto de Investigaciones Históricas, hizo un recorrido por los hechos y personajes que le dieron vida y reconocimiento a dicha dependencia universitaria a lo largo de los años.

Destacó la gestión del Lic. Juan Fidel Zorrilla, quien, al frente del Instituto, creó la primera plataforma editorial de la Universidad, por medio de obras historiográficas, y la insertó en el contexto del quehacer histórico nacional, al vincularse con el Comité Mexicano de Ciencias Históricas y la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid.

El Dr. Octavio Herrera subrayó que el IIH es el garante de la memoria histórica colectiva de Tamaulipas y un recinto universitario con múltiples funciones permanentes de labores dedicadas a la investigación y al fomento del conocimiento.

El Instituto ha construido una vigorosa plataforma historiográfica editorial y un importante acervo documental y hemerográfico, conserva una rica colección de libros antiguos y posee una extensa biblioteca especializada en temas de la historia regional y la historia de México, todo al servicio de estudiantes, investigadores y público en general”, puntualizó.

Por su parte, la C. P. Brenda Denisse de la Cruz López, directora del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), reconoció la labor de la Universidad en la importante tarea de generar y divulgar el conocimiento de la historia de Tamaulipas.

“En esta tarea ardua y fundamental, le doy nuestro reconocimiento y gratitud al IIH de la UAT, ustedes han contribuido, sin duda, a delinear el rostro de los tamaulipecos que tenemos hoy; sus aportaciones han fortalecido nuestra historia y nos han dado a conocer a diversas generaciones los elementos de nuestra cultura, que son de mucho orgullo”, refirió.

“Para el Gobierno del Estado y para el ITCA es una tarea esencial generar vínculos con los ciudadanos y con las instituciones que pugnan para construir una mejor sociedad, por salvaguardar nuestra historia, por preservar nuestro patrimonio y por trasformar nuestra tierra”, señaló.

En su oportunidad, la escritora e historiadora María Luisa Herrera Casasús, agradeció a la UAT por el homenaje, y dijo que la historia necesita nuevos puntos de vista y eso solo se puede lograr a través de un diálogo constante entre las intuiciones de educación y los historiadores.

“La historia regional requiere ser rescrita, reinterpretada de frente a una idea de futuro significativo. Se debe mandar la historia a los historiadores, el comprometerse en el mejor de los futuros alcanzables a través de este diálogo con el pasado”, comentó.

“Los historiadores no debemos ampararnos en las narrativas, sino rescatar la conciencia y construir futuro, hacer una historia más justa, más democrática, ese es nuestro único deber y deseamos el poder cumplirlo”, añadió.

