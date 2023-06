Marco Antonio Vázquez Villanueva

A huevo quieren que los quieran…

En una ocurrencia más, una locura para darle su real dimensión, el Senador Marco Antonio Gama Basarte de Movimiento Ciudadano propuso una reforma de ley que enmarque la obligatoriedad del voto, con sanciones a quien no acuda a las urnas para cualquier elección y hasta el cobro de la credencial de elector a quien practique el abstencionismo qué, según él, le hace mucho daño a nuestra democracia.

Triste, pero así de ausentes de nuestra realidad están los funcionarios de elección popular, no se quieren enterar que el abstencionismo en la expresión más clara contra los partidos políticos, con ella se les restriega en su rostro que no son confiables, que nos ofrecen mucha basura, que sabemos que quieren que elijamos a quien nos robe, otras a mariguanos, las más a políticos inservibles e incapaces de resolver nuestros problemas como nación.

¿Por qué se tendría que obligar a la ciudadanía a votar por un sujeto o una mujer con fama de saqueadores, de delincuentes, de protectores de lo peor de nuestro país?, ahí está el detalle diría Cantinflas

Hay algo más, el abstencionismo irá disminuyendo automáticamente en la medida que los partidos políticos fomenten la participación de su militancia, se olviden del agandalle de puestos al interior de los mismos, cuando elijan buenas personas para representarlos en las urnas, por supuesto, al pasar por esos procesos los gobiernos por añadidura serán decentes, democráticos, ajenos a la transa y la prostitución y entonces si nos llamarán a elegir por una vía ideológica y no pensando quienes son menos peores.

A ver, ¿por qué el Senador de Movimiento Ciudadano, mi tocayo Gama Basarte, no propone reformas a las leyes que obliguen a los partidos a autenticar, transparentar y democratizar los procesos de selección de candidatos?, es decir, que hasta los aspirantes a regidores sean electos por la mayoría de sus militancias de forma universal y no por acuerdos de cúpulas; respuesta, no lo hacen porque lo de ellos es el agandalle, el saqueo, la transa, ah, pero eso sí, después de que eligen a sus cómplices, compadres, amigos y hasta novias o novios para ocupar los mejores cargos nos quieren obligar a votar por ellos, a darles nuestra confianza como si la merecieran, cuánta locura.

Exacto, lo primero que se tiene que hacer, antes de llegar a obligar a los ciudadanos a votar, es tener menos candidatos basura, menos candidatos y candidatas que sean partes de grupos delincuenciales, imagínese lo que ahora sucede en el cabildo de Reynosa donde según su alcalde cuatro o cinco son adictos a las drogas, y con todo y eso nos obligaran a purificarlos con nuestro voto, exacto, están locos.

O no, quizá no estén locos, nomás en su infinita soberbia, que a veces parece pendejez, nos quieren obligar a quererlos a huevo, como si lo merecieran, como si hubieran hecho lo suficiente para que esté México lindo y querido dejará la pobreza y le ofreciera una tierra más digna y de oportunidades a todos sus muchachos, concluyendo, antes de una ley que obligue el voto se requiere una reforma que obligue a los partidos a presentar candidatos decentes, que se sometan a exámenes de control y confianza, que obligadamente surjan de la participación universal y sin presiones de su militancia, nomás eso, ni siquiera se les exige mucho…

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA VISITAN EMBAJADORES EUROPEOS TAMAULIPAS… En una visita sin precedentes, a partir del próximo miércoles y hasta el domingo estarán en Tamaulipas catorce embajadoras y embajadores de la Unión Europea, quienes a invitación del gobernador Américo Villarreal Anaya, harán un recorrido por el centro y sur de la entidad.

La finalidad es consolidar oportunidades de negocios, conocer las bondades culturales y turísticas, analizar posibilidades de colaboración y además, constatar los avances que tiene Tamaulipas en materia de seguridad.

El próximo miércoles 21 de junio es cuando se tiene prevista la llegada de las y los embajadores a Ciudad Victoria, donde será recibidos por el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal además de integrantes del gabinete, alcaldes, empresarios y representantes de diferentes organizaciones.

Las actividades continuarán el jueves 22, con una serie de reuniones, cuyo objetivo es fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y Tamaulipas en temas de interés común como el comercio, turismo, cultura y medio ambiente, así como presentar los diferentes programas sociales del gobierno estatal y cuyo principal objetivo es al bienestar de las y los ciudadanos.

Para el viernes, se contempla una visita a la reserva de la Biósfera de “El Cielo” en Gómez Farías y posteriormente, su traslado a la zona sur, donde se les mostrará la plataforma logística y la conectividad del puerto de Altamira, mientras que sábado y domingo estarán en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, para conocer sitios turísticos como la playa Miramar, laguna del Carpintero y la zona centro de Tampico.

En estos lugares, además de disfrutar de la belleza natural y admirar la riqueza arquitectónica, verán las áreas de oportunidad de inversiones en el giro turístico y sostendrán encuentros con autoridades y empresarios.

La visita de las y los embajadores de la Unión Europea a Tamaulipas, reitera la confianza que se tiene en la actual administración estatal y fortalece los lazos diplomáticos y comerciales.

SEMANA DE SUSTENTABILIDAD EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizará, del 26 al 30 de junio, la Semana de la Sustentabilidad, la cual incluye una serie de actividades orientadas al cuidado y preservación del medioambiente, así como la sensibilización de las personas en torno al tema.

El programa para este año integra más de quince eventos a desarrollarse en todo el estado, en modalidad presencial y a distancia, entre actividades culturales, talleres, conferencias científicas, paneles, cuidado y mantenimiento de espacios verdes.

Al respecto, la Dirección de Sustentabilidad, dependiente de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, dio a conocer la organización de las actividades en las cuales se promueve la participación de la comunidad universitaria y sociedad en general.

En dichas acciones se contará con la colaboración de estudiantes, docentes y trabajadores que integran la Red Universitaria de Sustentabilidad (RUS), quienes aportarán sus experiencias en diversos proyectos y soluciones prácticas para el desarrollo sostenible.

En ese contexto, las actividades inician el 26 de junio, con el taller de elaboración de gel antibacterial con aloe vera, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades; también inicia el taller “Responsabilidad social tecnológica: una educación sostenible”, en la Facultad de Comercio y Administración Victoria.

El segundo día contempla el taller sobre daños ocasionados por crímenes y delitos ambientales en México, mediante videoconferencia desde la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán; mientras que, de manera presencial, en el Campus Victoria, se efectuará el taller sobre la utilización de subproductos de origen vegetal, el taller teórico-práctico sobre agricultura urbana regenerativa y la conferencia “UAT sostenible”.

Para el 28 de junio se ha preparado el taller de elaboración de conservas de frutas y hortalizas, en la Facultad de Derecho Victoria; mientras que en el Centro Universitario Sur se efectuará el panel “El reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (O.D.S.)”, en el que cinco científicos de la UAT abordarán líneas de investigación relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030.

De igual manera, se ha lanzado la convocatoria para participar en la actividad denominada “Soy cUATe de la naturaleza”, el día 29 de junio, con la donación de plantas de ornato a cambio de material orgánico, plantitas aromáticas y semillas para el desarrollo del huerto escolar.

Ese mismo día, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en Tampico dará inicio al taller sobre reciclaje de papel y elaboración de colores a base de productos naturales, con el objetivo de promover, en niños y jóvenes, el cuidado del medioambiente.

Las actividades culminan el 30 de junio, con la siembra de encinos en la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, mientras que, en el Campus Victoria, se realizará el acopio de residuos sólidos urbanos, en el Gimnasio Multidisciplinario.

Aunado a esas actividades, se emitieron dos convocatorias para participar en el concurso de elaboración de infografías informativas referente a los O.D.S. y el concurso de fotografía con temática de paz, prosperidad, planeta, personas y trabajo en equipo.

Para más información, comunicarse por las redes sociales de Sustentabilidad UAT, teléfono 834 318 1800, extensiones 2992 y 2994, o acudir a sus oficinas en tercer piso del Edificio de Gestión del Conocimiento en el Centro Universitario de Victoria.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com